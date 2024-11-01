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إيران: قادرون على إنتاج الأسلحة النووية

11/1/2024 7:19:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬كمال‭ ‬خرازي‭ ‬مستشار‭ ‬الزعيم‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬طهران‭ ‬نطاق‭ ‬صواريخها‭ ‬الباليستية‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أيضا‭ ‬مراجعة‭ ‬عقيدة‭ ‬إيران‭ ‬النووية‭ ‬وسط‭ ‬توتر‭ ‬متزايد‭ ‬مع‭ ‬عدوها‭ ‬اللدود‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتبادل‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬معها‭. ‬

وعندما‭ ‬سألته‭ ‬قناة‭ ‬الميادين‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬ومقرها‭ ‬لبنان‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬احتمال‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬الصراع‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قال‭ ‬خرازي‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬طهران‭ ‬مدى‭ ‬صواريخها‭ ‬الباليستية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الذي‭ ‬فرضته‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬وهو‭ ‬2000‭ ‬كيلومتر‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تملك‭ ‬القدرة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬فإنها‭ ‬مقيدة‭ ‬حاليا‭ ‬بفتوى‭ ‬أصدرها‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭. ‬

وحظر‭ ‬خامنئي،‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬الكلمة‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي،‭ ‬تطوير‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفتوى‭. ‬

ودائما‭ ‬ما‭ ‬نفت‭ ‬إيران‭ ‬محاولة‭ ‬صنع‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬وتصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬عملها‭ ‬النووي‭ ‬مخصص‭ ‬للأغراض‭ ‬السلمية‭ ‬فقط‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬إيرانيون‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬ليست‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مدى‭ ‬صواريخها‭ ‬الباليستية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬2000‭ ‬كيلومتر؛‭ ‬لأنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقال‭ ‬خرازي‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬سترد‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬وبالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تختارها‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أكتوبر‭.‬

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