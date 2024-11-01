هوتسلر: مباراتا ليفربول وسيتي ستكشفان جاهزيتنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): يعتقد فابيان هوتسلر، مدرب فريق برايتون، أن المباراتين القادمتين لفريقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ليفربول ومانشستر سيتي، المنافسين على اللقب هذا الموسم، ستظهران مدى جاهزية ناديه.
ويحل برايتون ضيفا على ليفربول، صاحب المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي، في ملعب آنفيلد، معقل الفريق الأحمر، اليوم السبت، بالمرحلة العاشرة للمسابقة، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من خروجه أمام فريق المدرب الهولندي آرني سلوت بالدور الرابع لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.
ومن المقرر أن يستضيف برايتون فريق مانشستر سيتي، حامل لقب بطولة الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة، على ملعب أميكس في المرحلة التالية للمسابقة. وقال هوتسلر، الذي يحتل فريقه المركز السادس في ترتيب بطولة الدوري: «الآن يمكننا أن نثبت لأنفسنا مدى تقدمنا كفريق ومدى استعدادنا لتحدي الفرق الكبرى حقا».
أضاف المدرب الألماني في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «في النهاية، هذا هو المكان الذي نريد أن نذهب إليه، هذا هو طموح النادي»
أوضح هوتسلر: «هذه مسؤوليتنا أن نظهر ذلك بشكل فردي وأيضا كمجموعة وأن نعلم ما إذا كنا مستعدين أم لا». وكانت الخسارة 2/4 أمام تشيلسي في نهاية سبتمبر الماضي هي الهزيمة الوحيدة التي تعرض لها برايتون في الدوري الإنجليزي منذ تولى هوتسلر المسؤولية خلفا لروبرتو دي زيربي في الصيف الماضي.
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