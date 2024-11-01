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هوتسلر: مباراتا ليفربول وسيتي ستكشفان جاهزيتنا

11/1/2024 7:19:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتقد‭ ‬فابيان‭ ‬هوتسلر،‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬برايتون،‭ ‬أن‭ ‬المباراتين‭ ‬القادمتين‭ ‬لفريقه‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬المنافسين‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ستظهران‭ ‬مدى‭ ‬جاهزية‭ ‬ناديه‭.‬

ويحل‭ ‬برايتون‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ليفربول،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬آنفيلد،‭ ‬معقل‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬بالمرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬للمسابقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬خروجه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬آرني‭ ‬سلوت‭ ‬بالدور‭ ‬الرابع‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬المحترفة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬برايتون‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أميكس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬للمسابقة‭. ‬وقال‭ ‬هوتسلر،‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬فريقه‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭: ‬‮«‬الآن‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نثبت‭ ‬لأنفسنا‭ ‬مدى‭ ‬تقدمنا‭ ‬كفريق‭ ‬ومدى‭ ‬استعدادنا‭ ‬لتحدي‭ ‬الفرق‭ ‬الكبرى‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬تصريحاته،‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭): ‬‮«‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬إليه،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬طموح‭ ‬النادي‮»‬

أوضح‭ ‬هوتسلر‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬وأيضا‭ ‬كمجموعة‭ ‬وأن‭ ‬نعلم‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬مستعدين‭ ‬أم‭ ‬لا‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬الخسارة‭ ‬2‭/‬4‭ ‬أمام‭ ‬تشيلسي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬هي‭ ‬الهزيمة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬برايتون‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬منذ‭ ‬تولى‭ ‬هوتسلر‭ ‬المسؤولية‭ ‬خلفا‭ ‬لروبرتو‭ ‬دي‭ ‬زيربي‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬

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