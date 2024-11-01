سلوت: لست قلقًا من رحيل صلاح وفان دايك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): شدد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على أنه غير قلق بشأن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مستقبل المصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، طالما أن الثلاثي يلعب بشكل جيد.
ومن المقرر أن تنتهي عقود اللاعبين الثلاثة بنهاية الموسم الحالي، ومن المؤكد أن يترك رحيل أي منهم فراغا كبيرا في تشكيلة ليفربول.
وقال فان دايك 33 إنه يجري محادثات مع مسؤولي النادي، لكنه لا يزال غير متأكد بشأن الفريق الذي سيلعب في صفوفه الموسم المقبل، بينما ربطت التكهنات كل من ألكسندر أرنولد وصلاح بالرحيل عن أسوار ملعب (آنفيلد).
سيكون اللاعبون أحرارا في الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى اعتبارا من بداية العام الجديد، لكن سلوت ليس قلقا بشأن الموقف في الوقت الحالي، حيث ساهم الثلاثي في بداية رائعة للموسم الحالي للفريق.
وصرح سلوت أمس الجمعة «بالنسبة إلي، ربما يصبح وضع العقد مشكلة إذا لم يقدم اللاعبون الأداء الجيد الذي يقدمونه في الوقت الحالي. بالطبع، ليس من المؤكد أن عدم أدائهم الجيد بعد الآن له أي علاقة بوضعية عقودهم».
أضاف المدرب الهولندي «في الوقت الحالي، جميع اللاعبين الثلاثة في مستوى جيد، وكل منهم يؤدي بشكل رائع حقا، وهناك مناقشات جارية، كما قال فيرجيل، مع الأشخاص الذين يتعين عليه التحدث معهم، وهذا ليس أنا كما تعلمون. إنني أتحدث معه عن أمور أخرى».
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