سلوت: لست قلقًا من رحيل صلاح وفان دايك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬شدد‭ ‬آرني‭ ‬سلوت،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬ليفربول،‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬قلق‭ ‬بشأن‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬المستمرة‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬والهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك،‭ ‬والإنجليزي‭ ‬ترينت‭ ‬ألكسندر‭ ‬أرنولد،‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬الثلاثي‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬عقود‭ ‬اللاعبين‭ ‬الثلاثة‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬رحيل‭ ‬أي‭ ‬منهم‭ ‬فراغا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬ليفربول‭.‬

وقال‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬33‭ ‬إنه‭ ‬يجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬النادي،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬غير‭ ‬متأكد‭ ‬بشأن‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬بينما‭ ‬ربطت‭ ‬التكهنات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ألكسندر‭ ‬أرنولد‭ ‬وصلاح‭ ‬بالرحيل‭ ‬عن‭ ‬أسوار‭ ‬ملعب‭ (‬آنفيلد‭).‬

سيكون‭ ‬اللاعبون‭ ‬أحرارا‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬أخرى‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬لكن‭ ‬سلوت‭ ‬ليس‭ ‬قلقا‭ ‬بشأن‭ ‬الموقف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬الثلاثي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬للفريق‭.‬

وصرح‭ ‬سلوت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬ربما‭ ‬يصبح‭ ‬وضع‭ ‬العقد‭ ‬مشكلة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬اللاعبون‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬الذي‭ ‬يقدمونه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬بالطبع،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬أدائهم‭ ‬الجيد‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬بوضعية‭ ‬عقودهم‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬جيد،‭ ‬وكل‭ ‬منهم‭ ‬يؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬حقا،‭ ‬وهناك‭ ‬مناقشات‭ ‬جارية،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬فيرجيل،‭ ‬مع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬التحدث‭ ‬معهم،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬أنا‭ ‬كما‭ ‬تعلمون‭. ‬إنني‭ ‬أتحدث‭ ‬معه‭ ‬عن‭ ‬أمور‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬