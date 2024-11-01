غوارديولا: سيتي يواجه ((حالة طوارئ))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبر‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يواجه‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬طوارئ‮»‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المراكز،‭ ‬حيث‭ ‬يكافح‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬قائمة‭ ‬الإصابات‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬بورنموث‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ودخل‭ ‬سيتي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬توتنهام‭ ‬1‭-‬2‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ستة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الأول،‭ ‬حيث‭ ‬غاب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري،‭ ‬النروجي‭ ‬أوسكار‭ ‬بوب،‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين،‭ ‬كايل‭ ‬ووكر،‭ ‬البلجيكي‭ ‬الآخر‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬وجاي‭ ‬غريليش‭.‬

وخسر‭ ‬الفريق‭ ‬المدافع‭ ‬السويسري‭ ‬مانويل‭ ‬أكانجي‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الساق‭ ‬خلال‭ ‬الإحماء،‭ ‬كما‭ ‬أُخرج‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬سافينيو‭ ‬على‭ ‬حمّالة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬كاحله‭ ‬انتفخ‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديه‭ ‬سوى‭ ‬13‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬متاحين،‭ ‬وإن‭ ‬الفريق‭ ‬أنهى‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الأكاديمية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬وتحدث‭ ‬غوارديولا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬شكوكا‭ ‬كثيرا‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬بورنموث،‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬فريقه‭ ‬الترتيب‭ ‬فارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭.‬

قال‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الخطوط‭ ‬والمراكز،‭ ‬لكنها‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭. ‬أنا‭ ‬واثق‭ ‬جدا،‭ ‬وكما‭ ‬قلت‭ ‬للفريق‭ ‬مرات‭ ‬عدة،‭ (‬يا‭ ‬رفاق،‭ ‬حاولوا‭ ‬ألا‭ ‬تشعروا‭ ‬بالأسف‭ ‬على‭ ‬أنفسكم‭)‬‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬جوارديولا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬مضطر‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬الأكاديمية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نستخدمهم‭ ‬لأننا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المراكز،‭ ‬لكن‭ ‬نعم،‭ ‬نثق‭ ‬في‭ ‬بعضهم،‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬لمساعدتنا‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬ليس‭ ‬مثاليا،‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬تتطلب‭ ‬الوضعية‭ ‬ذلك،‭ ‬نعم،‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬خيار‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬وكشف‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يدخل‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوي،‭ ‬لأنه‭ ‬سيستعيد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصابين،‭ ‬باستثناء‭ ‬رودري‭ ‬الذي‭ ‬يغيب‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

قال‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬نكون‭ ‬جميعا‭ ‬معا،‭ ‬تكون‭ ‬التشكيلة‭ ‬كافية،‭ ‬إنها‭ ‬مكتملة،‭ ‬إنها‭ ‬رائعة،‭ ‬إنها‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬التركيز‭ ‬واللياقة‮»‬‭. ‬ورحّب‭ ‬غوارديولا‭ ‬بنظيره‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم،‭ ‬مدرب‭ ‬سبورتينغ‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬معه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬مدربا‭ ‬خلفا‭ ‬للهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬المُقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭.‬

قال‭ ‬‮«‬أهنئه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ (‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬سيتي‭ ‬سبورتينغ‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭). ‬لقد‭ ‬واجهنا‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬كفريقين‭ ‬قبل‭ ‬موسمين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‮»‬‭.‬



