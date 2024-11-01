يونايتد وسحر فان نيلستروي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬موقعة‭ ‬تشلسي‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬معتمدا‭ ‬على‭ ‬سحر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬السابق‭ ‬ومدربه‭ ‬المؤقت‭ ‬الحالي‭ ‬رود‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي،‭ ‬بينما‭ ‬يواجه‭ ‬أرسنال‭ ‬المتعثر‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتشهد‭ ‬المرحلة‭ ‬مواجهة‭ ‬محتدمة‭ ‬بين‭ ‬توتنهام‭ ‬الثامن‭ ‬وضيفه‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الرابع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تبحث‭ ‬الفرق‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط،‭ ‬وهي‭ ‬إيبسويتش‭ ‬وولفرهامبتون‭ ‬وساوثمبتون‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬لها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

تبدو‭ ‬تشكيلة‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬الحالية‭ ‬مجرد‭ ‬ظل‭ ‬باهت‭ ‬للفريق‭ ‬الذي‭ ‬ارتدى‭ ‬قميصه‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الاسطوري‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬‮«‬السير‮»‬‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغسون‭.‬

لكن‭ ‬المهاجم‭ ‬السابق‭ ‬لصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭ ‬سيتولى‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬المهام‭ ‬الفنية‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬مواطنه‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬المتردية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وسيقود‭ ‬الدفة‭ ‬مدربا‭ ‬ضد‭ ‬تشلسي‭.‬

ويتطلع‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مساعدا‭ ‬لتن‭ ‬هاغ‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬5-2‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭.‬

ويدرك‭ ‬يونايتد‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬جماهيره‭ ‬بمواجهة‭ ‬تشلسي‭ ‬الذي‭ ‬يقدّم‭ ‬صورة‭ ‬رائعة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬إنتسو‭ ‬ماريسكا،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬الثالث‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬الرابع‭.‬

حصل‭ ‬لاعبو‭ ‬فريق‭ ‬الـ«بلوز‮»‬‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬راحة‭ ‬بعدما‭ ‬قرر‭ ‬ماريسكا‭ ‬تغيير‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭.‬

خوف‭ ‬على‭ ‬أرسنال‭ ‬

ويواجه‭ ‬أرسنال‭ ‬الثالث‭ ‬خطر‭ ‬الانزلاق‭ ‬عن‭ ‬وتيرة‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة،‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬ومن‭ ‬إحباط‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬استقبال‭ ‬شباكه‭ ‬لهدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ليفربول‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ (‬2-2‭)‬،‭ ‬عقب‭ ‬هزيمته‭ ‬الصادمة‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭.‬

ويأمل‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني،‭ ‬وصيف‭ ‬الموسمين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬جيمس‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬السبت‭ ‬ستجعله‭ ‬يتأخر‭ ‬بفارق‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬والذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭.‬

دفع‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬فريق‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬حد‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬وهم‭ ‬يدركون‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬نتائجه‭ ‬سينعكس‭ ‬سلبا،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬ليفربول‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬السيتيزنس‭ ‬يتربص‭ ‬بأي‭ ‬دعسة‭ ‬ناقصة‭ ‬لاقتناص‭ ‬الصدارة‭ ‬مجددا‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المهمة‭ ‬الشاقة‭ ‬في‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬جيمس‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬دون‭ ‬فوز‭.‬







