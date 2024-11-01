يونايتد وسحر فان نيلستروي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): يخوض مانشستر يونايتد موقعة تشلسي غدا الأحد معتمدا على سحر مهاجمه الدولي الهولندي السابق ومدربه المؤقت الحالي رود فان نيستلروي، بينما يواجه أرسنال المتعثر مهمة صعبة في ضيافة نيوكاسل اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتشهد المرحلة مواجهة محتدمة بين توتنهام الثامن وضيفه أستون فيلا الرابع، في حين تبحث الفرق الثلاثة في منطقة الهبوط، وهي إيبسويتش وولفرهامبتون وساوثمبتون عن أول فوز لها هذا الموسم.
تبدو تشكيلة «الشياطين الحمر» الحالية مجرد ظل باهت للفريق الذي ارتدى قميصه فان نيستلروي تحت قيادة المدرب الاسطوري الاسكتلندي «السير» أليكس فيرغسون.
لكن المهاجم السابق لصاحب المركز الرابع عشر مع 3 انتصارات فقط سيتولى هذه المرة المهام الفنية بعد إقالة مواطنه إريك تن هاغ بسبب النتائج المتردية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسيقود الدفة مدربا ضد تشلسي.
ويتطلع فان نيستلروي الذي كان مساعدا لتن هاغ إلى البناء على الفوز الكبير على ليستر سيتي 5-2 في كأس الرابطة في منتصف الأسبوع.
ويدرك يونايتد صعوبة المهمة أمام جماهيره بمواجهة تشلسي الذي يقدّم صورة رائعة بقيادة مدربه الجديد الإيطالي إنتسو ماريسكا، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن أرسنال الثالث وأستون فيلا الرابع.
حصل لاعبو فريق الـ«بلوز» على فترة راحة بعدما قرر ماريسكا تغيير فريقه في الهزيمة أمام نيوكاسل 0-2 في كأس الرابطة في منتصف الأسبوع.
خوف على أرسنال
ويواجه أرسنال الثالث خطر الانزلاق عن وتيرة فرق المقدمة، حيث يعاني من الإصابات ومن إحباط كبير بعد استقبال شباكه لهدف التعادل في وقت متأخر أمام ضيفه ليفربول الأسبوع الماضي (2-2)، عقب هزيمته الصادمة أمام بورنموث بهدفين نظيفين.
ويأمل الفريق اللندني، وصيف الموسمين الأخيرين، في العودة إلى سكة الانتصارات في الدوري إذ إن خسارته في ملعب «سانت جيمس بارك» السبت ستجعله يتأخر بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة والذي يحل ضيفا على بورنموث في وقت لاحق من اليوم ذاته.
دفع رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا فريق سيتي إلى أقصى حد في الموسمين الماضيين وهم يدركون جيدا أن تراجع نتائجه سينعكس سلبا، وخصوصا أن ليفربول الثاني بفارق نقطة عن السيتيزنس يتربص بأي دعسة ناقصة لاقتناص الصدارة مجددا.
وعلى الرغم من المهمة الشاقة في «سانت جيمس بارك» فإن نيوكاسل يشكل تهديدا أكبر على الورق منه على أرض الملعب في الوقت الحالي بعد سلسلة من خمس مباريات في الدوري دون فوز.
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