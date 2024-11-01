يويفا: نحو 30 مليون يورو استثمارات الاستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحادان‭ ‬الأوروبي‭ (‬يويفا‭) ‬والألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأخيرة‭ (‬يورو‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬ألمانيا‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬واكبتها‭ ‬استثمارات‭ ‬بقيمة‭ ‬6ر29‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬2ر32‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬الاستدامة‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬سمحت‭ ‬ليويفا‭ ‬بتنفيذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬إجراء‭ ‬للاستدامة‭ ‬وتحقيق‭ ‬95 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬أهدافه‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭. ‬وقال‭ ‬بيرند‭ ‬نويندورف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الاستدامة‭ ‬قضية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬يورو‭ ‬2024‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سنواصل‭ ‬دفع‭ ‬قضية‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وستكون‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬عرضنا‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات‭ ‬عام‭ ‬2029‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬السفر‭ ‬بالجو‭ ‬انخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬75 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بنسخة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬كما‭ ‬تقلص‭ ‬معدل‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬بنسبة‭ ‬21 ‭%‬ ‭ ‬والنفايات‭ ‬بنسبة‭ ‬36 ‭%‬ ‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قدم‭ ‬صندوق‭ ‬المناخ‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لدعم‭ ‬272‭ ‬مشروعا‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأندية‭ ‬الهواة‭ ‬والجمعيات‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬ألمانيا‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬انتقدت‭ ‬الجماعات‭ ‬البيئية‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬في‭ ‬بطولة

أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬الماضية،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببعض‭ ‬الرحلات‭ ‬القصيرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الفرق،‭ ‬واستخدام‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البلاستيك‭ ‬لبضائع‭ ‬يويفا‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬العبوات‭ ‬القابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬للأطعمة‭ ‬والمشروبات‭. ‬