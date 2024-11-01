يويفا: نحو 30 مليون يورو استثمارات الاستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ): أعلن الاتحادان الأوروبي (يويفا) والألماني لكرة القدم أمس الجمعة أن بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2024)، التي استضافتها ألمانيا صيف العام الحالي، واكبتها استثمارات بقيمة 6ر29 مليون يورو (2ر32 مليون دولار) في الاستدامة.
وأضاف البيان أن هذه الاستثمارات سمحت ليويفا بتنفيذ أكثر من 120 إجراء للاستدامة وتحقيق 95 % من أهدافه قبل انطلاق المسابقة القارية. وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: «نجحنا في جعل الاستدامة قضية رئيسية في يورو 2024 ونحن فخورون بذلك».
وأضاف «سنواصل دفع قضية الاستدامة، وستكون بطبيعة الحال جزءا لا يتجزأ من عرضنا لاستضافة بطولة أمم أوروبا للسيدات عام 2029».
وأضاف البيان أن السفر بالجو انخفض بنسبة 75 % مقارنة بنسخة أمم أوروبا عام 2016 في فرنسا، كما تقلص معدل انبعاثات الكربون بنسبة 21 % والنفايات بنسبة 36 % .
بالإضافة إلى ذلك، قدم صندوق المناخ سبعة ملايين يورو لدعم 272 مشروعا للبنية التحتية المستدامة للأندية الهواة والجمعيات الإقليمية في جميع أنحاء ألمانيا.
ورغم ذلك، انتقدت الجماعات البيئية الإجراءات التي تم اتخاذها في بطولة
أمم أوروبا الماضية، وخاصة فيما يتعلق ببعض الرحلات القصيرة التي تقوم بها الفرق، واستخدام الكثير من البلاستيك لبضائع يويفا وعدم وجود ما يكفي من العبوات القابلة لإعادة التدوير للأطعمة والمشروبات.
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