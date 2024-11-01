Saturday, 02 November 2024 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نابولي لمواصلة سلسلة انتصاراته

11/1/2024 7:19:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعتبر‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬مدربا‭ ‬صعب‭ ‬المراس،‭ ‬لكن‭ ‬إنجازات‭ ‬فريقه‭ ‬نابولي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬جعلته‭ ‬يؤكد‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللاعبين‭ ‬مستعدون‭ ‬للموت،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬القميص‮»‬‭. ‬

تحوّل‭ ‬نابولي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬كونتي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬دوّن‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬كأسوأ‭ ‬من‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬باحتلاله‭ ‬للمركز‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬53‭ ‬نقطة‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬41‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬البطل،‭ ‬إلى‭ ‬متصدر‭ ‬للترتيب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬مراحل‭. ‬

ويخوض‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬المبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬دييغو‭ ‬مارادونا‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬أتالانتا‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬رجال‭ ‬مدرب‭ ‬إيطاليا‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراتهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ (‬فاز‭ ‬على‭ ‬باليرمو‭ ‬5‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭). ‬

وبعد‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬2-0‭ ‬وقبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬لمواجهة‭ ‬الجار‭ ‬إنتر،‭ ‬يلعب‭ ‬نابولي‭ ‬أمام‭ ‬ناد‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل،‭ ‬منتشيا‭ ‬بفوزه‭ ‬بمبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وكانت‭ ‬أمام‭ ‬كومو‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬1‭. ‬

ويضع‭ ‬كونتي‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬إعادة‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬إلى‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬والتي‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ما‭ ‬يمنحه‭ ‬فسحة‭ ‬راحة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منافسيه‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ارتقى‭ ‬أتالانتا‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مونتسا‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬مستغلا‭ ‬تعثر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أمام‭ ‬بارما‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المدرب‭ ‬جان‭ ‬بييرو‭ ‬غاسبيريني‭ ‬إلى‭ ‬الإشادة‭ ‬بفريقه‭. ‬

قال‭ ‬غاسبيريني‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬دفاع‭ ‬قوي‭ ‬وخط‭ ‬وسط‭ ‬يمنحنا‭ ‬القوة‭ ‬والقدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬دائما‮»‬‭. ‬

ويخوض‭ ‬أتالانتا‭ ‬الأحد‭ ‬مباراته‭ ‬الخامسة‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وبعد‭ ‬بداية‭ ‬خجولة‭ ‬انطلق‭ ‬قطار‭ ‬‮«‬ديا‮»‬‭ ‬بفوزه‭ ‬بمبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬15‭ ‬هدفا‭ ‬بقيادة‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬الكالشيو‭ ‬ماتيو‭ ‬ريتيغي‭ (‬10‭ ‬أهداف‭). ‬

ويبني‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬بثلاثية‭ ‬أمام‭ ‬إمبولي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬عدم‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬وتعادل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭. ‬

ويخوض‭ ‬إنتر‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬الاحد‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬فينيتسيا‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أودينيزي‭ ‬3-2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭. ‬

ويسعى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬أودينيزي‭ ‬السابع‭ ‬السبت‭. ‬

ولم‭ ‬يذق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وتعادل‭ ‬أمام‭ ‬إنتر‭ ‬4‭-‬4‭ ‬وبارما‭ ‬2-2‭. ‬

وبدوره‭ ‬يريد‭ ‬ميلان‭ ‬نفض‭ ‬غبار‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬نابولي‭ ‬والفوز‭ ‬مجددا‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬مونتسا‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭. ‬









MENAFN01112024000055011008ID1108843119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث