نابولي لمواصلة سلسلة انتصاراته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): يعتبر أنتونيو كونتي مدربا صعب المراس، لكن إنجازات فريقه نابولي هذا الموسم جعلته يؤكد كيف أن «اللاعبين مستعدون للموت، من حيث كرة القدم، من أجل هذا القميص».
تحوّل نابولي تحت قيادة كونتي من فريق دوّن اسمه في سجلات الدوري الإيطالي كأسوأ من يدافع عن لقبه الموسم الماضي باحتلاله للمركز العاشر برصيد 53 نقطة متأخرا بفارق 41 عن إنتر البطل، إلى متصدر للترتيب هذا الموسم بعد 10 مراحل.
ويخوض النادي الجنوبي المبتعد بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر إنتر حامل اللقب، مواجهة صعبة الأحد في منافسات المرحلة الحادية عشرة على ملعبه «دييغو مارادونا» أمام أتالانتا الثالث بفارق ست نقاط، حيث يسعى رجال مدرب إيطاليا السابق إلى مواصلة سلسلة انتصاراتهم وتحقيق الفوز السادس تواليا في مختلف المسابقات (فاز على باليرمو 5-0 في مسابقة الكأس المحلية).
وبعد 5 أيام من فوزه على ميلان 2-0 وقبل أسبوع من عودته إلى سان سيرو لمواجهة الجار إنتر، يلعب نابولي أمام ناد من العيار الثقيل، منتشيا بفوزه بمبارياته الخمس الأخيرة في الدوري من دون أن تهتز شباكه سوى مرة واحدة وكانت أمام كومو عندما تغلب عليه 3-1.
ويضع كونتي نصب عينيه إعادة النادي الجنوبي إلى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل والتي غاب عنها هذا الموسم، ما يمنحه فسحة راحة أكثر من منافسيه.
في المقابل، ارتقى أتالانتا إلى المركز الثالث بفوزه على مونتسا بهدفين نظيفين، مستغلا تعثر يوفنتوس أمام بارما 2-2، ما دفع المدرب جان بييرو غاسبيريني إلى الإشادة بفريقه.
قال غاسبيريني «لدينا دفاع قوي وخط وسط يمنحنا القوة والقدرة التنافسية دائما».
ويخوض أتالانتا الأحد مباراته الخامسة منذ 20 أكتوبر، وبعد بداية خجولة انطلق قطار «ديا» بفوزه بمبارياته الأربع الأخيرة، سجل خلالها 15 هدفا بقيادة متصدر ترتيب هدافي الكالشيو ماتيو ريتيغي (10 أهداف).
ويبني إنتر حامل اللقب على فوزه بثلاثية أمام إمبولي في المرحلة الماضية، من أجل مواصلة سلسلة عدم خسارته في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث فاز في ست وتعادل مرة واحدة.
ويخوض إنتر مباراة سهلة على الورق الاحد عندما يستضيف فينيتسيا الثامن عشر والذي حقق فوزه الأول بعد ثلاث هزائم وتعادل على حساب أودينيزي 3-2 في المرحلة العاشرة.
ويسعى يوفنتوس إلى العودة إلى سكة الانتصارات عندما يحلّ ضيفا على أودينيزي السابع السبت.
ولم يذق فريق «السيدة العجوز» طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث خسر أمام شتوتغارت الألماني 0-1 في المرحلة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وتعادل أمام إنتر 4-4 وبارما 2-2.
وبدوره يريد ميلان نفض غبار خسارته أمام نابولي والفوز مجددا عندما يحلّ ضيفا على مونتسا السبت أيضا.
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