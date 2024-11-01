نابولي لمواصلة سلسلة انتصاراته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعتبر‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬مدربا‭ ‬صعب‭ ‬المراس،‭ ‬لكن‭ ‬إنجازات‭ ‬فريقه‭ ‬نابولي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬جعلته‭ ‬يؤكد‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللاعبين‭ ‬مستعدون‭ ‬للموت،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬القميص‮»‬‭. ‬

تحوّل‭ ‬نابولي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬كونتي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬دوّن‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬كأسوأ‭ ‬من‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬باحتلاله‭ ‬للمركز‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬53‭ ‬نقطة‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬41‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬البطل،‭ ‬إلى‭ ‬متصدر‭ ‬للترتيب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬مراحل‭. ‬

ويخوض‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬المبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬دييغو‭ ‬مارادونا‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬أتالانتا‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬رجال‭ ‬مدرب‭ ‬إيطاليا‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراتهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ (‬فاز‭ ‬على‭ ‬باليرمو‭ ‬5‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭). ‬

وبعد‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ميلان‭ ‬2-0‭ ‬وقبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬لمواجهة‭ ‬الجار‭ ‬إنتر،‭ ‬يلعب‭ ‬نابولي‭ ‬أمام‭ ‬ناد‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل،‭ ‬منتشيا‭ ‬بفوزه‭ ‬بمبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وكانت‭ ‬أمام‭ ‬كومو‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬1‭. ‬

ويضع‭ ‬كونتي‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬إعادة‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬إلى‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬والتي‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ما‭ ‬يمنحه‭ ‬فسحة‭ ‬راحة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منافسيه‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ارتقى‭ ‬أتالانتا‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مونتسا‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬مستغلا‭ ‬تعثر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أمام‭ ‬بارما‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المدرب‭ ‬جان‭ ‬بييرو‭ ‬غاسبيريني‭ ‬إلى‭ ‬الإشادة‭ ‬بفريقه‭. ‬

قال‭ ‬غاسبيريني‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬دفاع‭ ‬قوي‭ ‬وخط‭ ‬وسط‭ ‬يمنحنا‭ ‬القوة‭ ‬والقدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬دائما‮»‬‭. ‬

ويخوض‭ ‬أتالانتا‭ ‬الأحد‭ ‬مباراته‭ ‬الخامسة‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وبعد‭ ‬بداية‭ ‬خجولة‭ ‬انطلق‭ ‬قطار‭ ‬‮«‬ديا‮»‬‭ ‬بفوزه‭ ‬بمبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬15‭ ‬هدفا‭ ‬بقيادة‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬الكالشيو‭ ‬ماتيو‭ ‬ريتيغي‭ (‬10‭ ‬أهداف‭). ‬

ويبني‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬بثلاثية‭ ‬أمام‭ ‬إمبولي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬عدم‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬وتعادل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭. ‬

ويخوض‭ ‬إنتر‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬الاحد‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬فينيتسيا‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أودينيزي‭ ‬3-2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭. ‬

ويسعى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬أودينيزي‭ ‬السابع‭ ‬السبت‭. ‬

ولم‭ ‬يذق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وتعادل‭ ‬أمام‭ ‬إنتر‭ ‬4‭-‬4‭ ‬وبارما‭ ‬2-2‭. ‬

وبدوره‭ ‬يريد‭ ‬ميلان‭ ‬نفض‭ ‬غبار‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬نابولي‭ ‬والفوز‭ ‬مجددا‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬مونتسا‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭. ‬

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