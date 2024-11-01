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برشلونة في دربي كاتالونيا للابتعاد أكثر في الصدارة

11/1/2024 7:19:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يملك‭ ‬برشلونة‭ ‬فرصة‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬للدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والابتعاد‭ ‬بفارق‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬غريمه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بعدما‭ ‬تأجلت‭ ‬مباراة‭ ‬الميرينغي‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬السبت‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬جاره‭ ‬إسبانيول‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬كاتالونيا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬الأحد‭.‬

كشّر‭ ‬عملاق‭ ‬كاتالونيا‭ ‬عن‭ ‬أنيابه‭ ‬عندما‭ ‬سحق‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬منح‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬جرعة‭ ‬ثقة‭ ‬إضافية‭ ‬يمكن‭ ‬البناء‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬المقبلة‭.‬

ويمنح‭ ‬دربي‭ ‬كاتالونيا‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لبرشلونة‭ ‬للتألق‭ ‬أمام‭ ‬جماهيره‭ ‬بعد‭ ‬سحقه‭ ‬ريال‭ ‬وقبله‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بقيادة‭ ‬فليك‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬‮«‬مايسترو‮»‬‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬مفتاح‭ ‬أداء‭ ‬فريقه‭ ‬هو‭ ‬الأجواء‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

‮«‬العقلية‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬رائعة‮»‬‭ ‬

قال‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬السابق‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الساحق‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬فريقي،‭ ‬وكل‭ ‬الخبراء،‭ ‬و‭(‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬البرتغالي‭) ‬ديكو‭ ‬والرئيس‭ (‬جوان‭ ‬لابورتا‭)‬،‭ ‬قلنا‭ ‬إننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبني‭ ‬أجواء‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للاعبين‭ ‬إظهار‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الأجواء‭ ‬جيدة‭ ‬والعقلية‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

انعكست‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬ففاز‭ ‬برشلونة‭ ‬بـ10‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬‮«‬الليغا‮»‬‭ ‬مقابل‭ ‬هزيمة‭ ‬يتيمة،‭ ‬كما‭ ‬ألحق‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬بريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬معادلة‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬بعدم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬43‭ ‬مباراة‭ ‬حققها‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2017‭ ‬و2018‭.‬

ويعتقد‭ ‬فليك‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التوهج‮»‬‭ ‬ويبدو‭ ‬ذلك‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ (‬36‭ ‬عاما‭) ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬هدفا،‭ ‬منها‭ ‬هدفان‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو،‭ ‬حيث‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭ ‬بعدما‭ ‬عانى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النجم‭ ‬الواعد‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬والجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬بأفضل‭ ‬حالاته‭.‬

ويدرك‭ ‬برشلونة‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬تلقت‭ ‬شباكه‭ ‬19‭ ‬هدفا،‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬أسوأ‭ ‬خط‭ ‬دفاع،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬غلته‭ ‬التهديفية‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬37‭ ‬هدفا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬تبدو‭ (‬الاستراتيجية‭) ‬خطيرة‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬إسبانيول‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬لقمة‭ ‬سائغة‭ ‬لبرشلونة،‭ ‬إذ‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يستمتع‭ ‬بفرصة‭ ‬إثارة‭ ‬المشاكل‭ ‬لمنافسه‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬لكن‭ ‬أداء‭ ‬برشلونة‭ ‬الشرس‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬تحديا‭ ‬شاقا،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬بأي‭ ‬مباراة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

أبدى‭ ‬رئيس‭ ‬إسبانيول‭ ‬السابق‭ ‬جوان‭ ‬كوليت‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬النادي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2012‭ ‬و2016،‭ ‬عدم‭ ‬إيجابيته‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬الجار،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬لراديو‭ ‬ديسبي‭: ‬‮«‬لسوء‭ ‬الحظ،‭ ‬أرى‭ ‬فرصة‭ ‬ضئيلة‭ ‬للغاية‭ ‬للفوز،‭ ‬ولن‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أو‭ ‬أشاهدها‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سأختفي‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬الخريطة،‭ ‬وسأغلق‭ ‬هاتفي‭ ‬وعندما‭ ‬تنتهي‭ ‬سأرى‭ ‬ما‭ ‬حدث‭. ‬ليس‭ ‬الأمر‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أملك‭ ‬أي‭ ‬أمل،‭ ‬بل‭ ‬إنهم‭ ‬أخذوا‭ ‬كل‭ ‬أملي‭ ‬بعيدا‮»‬‭.‬

وتأجلت‭ ‬مباراة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وفالنسيا‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬عُلّقت‭ ‬مباراة‭ ‬فياريال‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬95‭ ‬شخصا‭ ‬جراء‭ ‬الفيضانات‭ ‬المفاجئة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إسبانيا‭.‬

وطلبت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬المحلي‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراتي‭ ‬فالنسيا‭ ‬وفياريال‭ ‬السبت،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬تضم‭ ‬فرقا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭.‬

وسيتم‭ ‬الوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬حدادا‭ ‬على‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

ويسعى‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬المتواضع‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬الأحد‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬أتلتيكو‭ ‬بقيادة‭ ‬مهاجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬التعافي‭ ‬أمام‭ ‬لاس‭ ‬بالماس،‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬لمواجهة‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬وريال‭ ‬بيتيس‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

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