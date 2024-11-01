استعراض ملف السعودية لـ((كأس العالم 2034))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سيئول – (واس): استعرض الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف المملكة لاستضافة كأس العالم FIFA 2034، وذلك خلال مؤتمر رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024، الذي تستضيفه العاصمة الكورية سيئول، تحت عنوان «بناء وقيادة المنظمات»، وذلك على هامش حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لعام 2023.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل خلال جلسة تقديم ملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، أن الملف حظي بتأييد تاريخي غير مسبوق من أكثر من 170 اتحادًا حتى الآن، وثقة المجتمع الدولي الكبيرة انعكست بالتأييد لاستضافة المونديال.
وأبان المسحل، أن محبي كرة القدم السعودية وكرة القدم الآسيوية ينتظران الـ 11 من ديسمبر المقبل، إذ يعقد الاتحاد الدولي الجمعية العمومية غير العادية لإعلان البلد المستضيف لكأسي العالم 2030 و2034، حيث تمثل استضافة كأس العالم حلمًا لشعب يظهر دائمًا شغفًا كبيرًا لكرة القدم.
بعد ذلك، قدم الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم عرضًا للملف أمام نخبة من رواد كرة القدم والخبراء من مختلف أنحاء العالم، مستعرضًا إمكانات المملكة لاستضافة الحدث العالمي، حيث ستكون المملكة الدولة الوحيدة التي تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد.
وكانت أعمال المؤتمر قد انطلقت الأربعاء الماضي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورؤساء وأمناء عموم الاتحادات الوطنية والإقليمية.
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