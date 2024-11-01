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استعراض ملف السعودية لـ((كأس العالم 2034))

11/1/2024 7:19:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيئول‭ ‬ ‭ (‬واس‭): ‬استعرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ملف‭ ‬المملكة‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ FIFA ‭ ‬2034،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬رؤساء‭ ‬وأمناء‭ ‬عموم‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬العاصمة‭ ‬الكورية‭ ‬سيئول،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬وقيادة‭ ‬المنظمات‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ياسر‭ ‬المسحل‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬المملكة‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034،‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬حظي‭ ‬بتأييد‭ ‬تاريخي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬اتحادًا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وثقة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الكبيرة‭ ‬انعكست‭ ‬بالتأييد‭ ‬لاستضافة‭ ‬المونديال‭.‬

وأبان‭ ‬المسحل،‭ ‬أن‭ ‬محبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السعودية‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬ينتظران‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬إذ‭ ‬يعقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬لإعلان‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف‭ ‬لكأسي‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬و2034،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬حلمًا‭ ‬لشعب‭ ‬يظهر‭ ‬دائمًا‭ ‬شغفًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬قدم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬إبراهيم‭ ‬القاسم‭ ‬عرضًا‭ ‬للملف‭ ‬أمام‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬إمكانات‭ ‬المملكة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬المملكة‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بمفردها‭ ‬بالشكل‭ ‬الجديد‭.‬

وكانت‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو،‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ورؤساء‭ ‬وأمناء‭ ‬عموم‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭.‬

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