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الأعلى ((تصنيفاً))

11/1/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬خلفا‭ ‬للهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تين‭ ‬هاغ‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬الاثنين‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭.‬

وقال‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تم‭ ‬الأمر‭. ‬مرحبا‭ ‬بك‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬والمتوج‭ ‬مع‭ ‬سبورتينغ‭ ‬لشبونة‭ ‬بلقبين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2024،‭ ‬سيتولى‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سينضم‭ (‬الى‭ ‬النادي‭) ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2027‭ ‬ويملك‭ ‬النادي‭ ‬خيار‭ ‬التمديد‭ ‬لعام‭ ‬إضافي،‭ ‬بمجرد‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماته‭ ‬تجاه‭ ‬ناديه‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬يونايتد‭ ‬أموريم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬المدربين‭ ‬الشباب‭ ‬إثارة‭ ‬وأعلى‭ ‬تصنيفًا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‮»‬‭.‬

وسيستمر‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬رود‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي‭ ‬في‭ ‬تولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬مؤقتا‭ ‬حتى‭ ‬وصول‭ ‬أموريم‭ ‬إلى‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭.‬

وأقال‭ ‬يونايتد‭ ‬تين‭ ‬هاغ‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬هزيمته‭ ‬أمام‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجعه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭.‬

وعيِّن‭ ‬مساعده‭ ‬ومواطنه‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي‭ ‬خلفا‭ ‬له‭ ‬مؤقتا‭ ‬وقاده‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬5‭-‬2‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭.‬

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