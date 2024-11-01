الأعلى ((تصنيفاً))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): أعلن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم خلفا للهولندي إريك تين هاغ المقال من منصبه الاثنين بسبب النتائج المخيبة.
وقال يونايتد في بيان على موقعه الرسمي «لقد تم الأمر. مرحبا بك في مانشستر يونايتد، روبن أموريم»، مشيرا الى أن المدرب البالغ 39 عاما والمتوج مع سبورتينغ لشبونة بلقبين في الدوري البرتغالي في عامي 2021 و2024، سيتولى مهامه في 11 نوفمبر الحالي.
وأضاف «سينضم (الى النادي) حتى يونيو 2027 ويملك النادي خيار التمديد لعام إضافي، بمجرد الوفاء بالتزاماته تجاه ناديه الحالي».
ووصف يونايتد أموريم بأنه «أحد أكثر المدربين الشباب إثارة وأعلى تصنيفًا في كرة القدم الأوروبية».
وسيستمر المهاجم الدولي الهولندي السابق لنادي «الشياطين الحمر» رود فان نيستلروي في تولي مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا حتى وصول أموريم إلى أولد ترافورد.
وأقال يونايتد تين هاغ الاثنين بعد هزيمته أمام وست هام يونايتد 1-2، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الرابع عشر بثلاثة انتصارات فقط من تسع مباريات.
وعيِّن مساعده ومواطنه فان نيستلروي خلفا له مؤقتا وقاده الى الفوز على ليستر سيتي 5-2 الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة كأس الرابطة.
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