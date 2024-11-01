تويوتا يحقق مركز الانطلاق الأول في سباق البحرين للتحمل 8 ساعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق تويوتا جازو ريسينج مركز الانطلاق الأول في سباق البحرين 8 ساعات للتحمل برعاية بابكو إنرجيز المقرر إقامته اليوم السبت، على حلبة البحرين الدولية بالصخير ضمن الجولة الختامية من بطولة العالم للاتحاد الدولي للتحمل.
وتواصل الحلبة فتح أبوابها اليوم للجماهير للاستمتاع بالسباق الدولي والمساند والفعاليات الترفيهية من 10:30 صباحا حتى 10 مساء. حيث سينطلق السباق العالمي للجولة الختامية اليوم السبت من 2 مساء وتستمر منافساته حتى 10 مساء ولمدة 8 ساعات من الإثارة المتواصلة، لذا لا تفوتوا حضور السباق العالمي والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية العائلية.
وحقق طاقم سيارة تويوتا رقم 8 المكون من سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا أسرع زمن لفة بواقع دقيقة و46.714 ثانية في جلسة فئة الهايبركار من تصفيات بطولة العالم للتحمل، والتي أقيمت مساء أمس.
وجاء زملاؤهم في الفريق الآخر والمكون من كاموي كوباياشي ونيك دي فريس ومايك كونواي متأخرين بفارق 0.323 ثانية فقط عن المتصدرين.
وتأهل طاقم سيارة فيراري أي أف كورس رقم 51 المكون من أنطونيو جيوفينازي وجيمس كالادو وأليساندرو بير جويدي في المركز الثالث بأسرع لفة بفارق 0.366 ثانية خلف المتصدرين، بينما انضم إليهم الثلاثي رقم 99 من فريق بروتون كومبيتيشن المكون من نيل جاني وجوليان أندلاور وهاري تينكنيل في الصف الثاني.
ومن المقرر أن يبدأ سباق اليوم السبت في الصفوف من الثالث إلى الخامس على التوالي طاقم فيراري أي اف كورس رقم 50، وفريقا بورشه بينسك موتورسبورت رقم 6 و5، وفريق هيرتز جوتا رقم 12، وطاقما بي إم دبليو إم دبليو آر تي رقم 15 و20.
وفي تطور مفاجئ، لم يتمكن فريق بيجو توتال إنرجيز، الذي تصدر مرتين في التجارب الحرة الثلاث في نهاية الأسبوع، من الوصول إلى الحصة الثالثة من تصفيات سيارات هايبركار.
الحصة الأخيرة من التصفيات والتي يطلق عليها اسم «هايبربول» مخصص للسيارات العشر الأوائل من جلسة التصفيات الأولى، والتي تضمنت 18 متسابقًا على المضمار. وتقام لفئتي هايبركار و LMGT 3.
وظهر فريق يونايتد أوتوسبورتس بأداء قوي في حصة الـ«هايبربول» لفئة LMGT 3 من التصفيات، وحصل على المركزين الأوائل في فئته.
وحقق طاقمهم رقم 95 المكون من جوشوا كايجيل ونيكولاس بينو ومارينو ساتو المركز الأول بأفضل زمن لفة بلغ 2:02.201، بينما تبعهم الثلاثي رقم 59 المكون من جيمس كوتينجهام ونيكولاس كوستا وجريجوار سوسي بأفضل زمن بلغ 2:02.203.
تأهل طاقم فيستا إيه إف كورس رقم 55 المكون من فرانسوا هيريو وسيمون مان وأليسيو روفيرا في المركز الثالث، بينما تأهلت سيارة آيرون دامس رقم 85 بقيادة من سارة بوفي وراهل فراي وميشيل جاتينج المركز الرابع - الفائزين في فئة LMGTE Am العام الماضي في البحرين.
كما تنافس في جلسة الـ«هايبربول» لفئة LMGT 3 سيارة 35 مانثي بيور آركسينج، وفريق هارت أوف ريسينغ رقم 27، وسيارة فيستا إيه إف كورس رقم 7، وسيارتا تي إف سبورت رقم 81 و82، وفريق أكوديس إيه إس بي رقم 78.
ستياك يفتتح بطولة بورش بتحقيق أولى الانتصارات في سباق البحرين 8 ساعات
حقق جان ستياك أولى الانتصارات في فعاليات سباق البحرين 8 ساعات للتحدي بعد فوزه في السباق الافتتاحي من موسم بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط الذي أقيم على مضمار حلبة البحرين الدولية بالصخير.
وجاء انتصار ستياك بالسباق الذي امتد لـ12 لفة بعد معركة شرسة مع كولين بونجهاوزن، قبل أن ينتهي الصراع لمصلحة الأول بفارق 1.114 ثانية. فيما كان صاحبا المركزين الأول والثاني في فلك بعيد عن بقية المتسابقين، حيث احتل جيمس واليس المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 15.756 ثانية خلف صاحب المركز الأول.
واحتل السائقون الثلاثة المراكز الثلاثة الأولى ضمن فئة البرو في بطولة كأس بورشه كاريرا الشرق الأوسط.
من جانبه فاز سعود آل سعود بفئة ProAm بينما انضم إليه على منصة التتويج في الفئة خالد الأحمدي وتوماس كيفر.
واصل بيتر بريكا مسيرته الرائعة في فئة ماسترز الجديدة كليًا، والمخصصة للمتسابقين الرجال الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر. وأكمل مايك ميم وكريستر أندرو احتلالهما المركزين الأول والثاني على منصة التتويج.
تعود بطولة البورش إلى المضمار اليوم السبت لإقامة السباق الثاني المكون من 12 لفة في عطلة نهاية الأسبوع لبطولة العالم للتحمل، والمقرر أن يبدأ في الساعة 11 صباحًا. وينطلق فيه السائق بونيغاوزن من المركز الأول.
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