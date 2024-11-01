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تويوتا يحقق مركز الانطلاق الأول في سباق البحرين للتحمل 8 ساعات

11/1/2024 7:19:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬جازو‭ ‬ريسينج‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬للتحمل‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بالصخير‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتحمل‭.‬

وتواصل‭ ‬الحلبة‭ ‬فتح‭ ‬أبوابها‭ ‬اليوم‭ ‬للجماهير‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالسباق‭ ‬الدولي‭ ‬والمساند‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬من‭ ‬10‭:‬30‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساء‭. ‬حيث‭ ‬سينطلق‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬للجولة‭ ‬الختامية‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مساء‭ ‬وتستمر‭ ‬منافساته‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساء‭ ‬ولمدة‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬المتواصلة،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬العائلية‭.‬

وحقق‭ ‬طاقم‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬سيباستيان‭ ‬بويمي‭ ‬وبريندون‭ ‬هارتلي‭ ‬وريو‭ ‬هيراكاوا‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬لفة‭ ‬بواقع‭ ‬دقيقة‭ ‬و46‭.‬714‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬فئة‭ ‬الهايبركار‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭.‬

وجاء‭ ‬زملاؤهم‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الآخر‭ ‬والمكون‭ ‬من‭ ‬كاموي‭ ‬كوباياشي‭ ‬ونيك‭ ‬دي‭ ‬فريس‭ ‬ومايك‭ ‬كونواي‭ ‬متأخرين‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬323‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬المتصدرين‭.‬

وتأهل‭ ‬طاقم‭ ‬سيارة‭ ‬فيراري‭ ‬أي‭ ‬أف‭ ‬كورس‭ ‬رقم‭ ‬51‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬أنطونيو‭ ‬جيوفينازي‭ ‬وجيمس‭ ‬كالادو‭ ‬وأليساندرو‭ ‬بير‭ ‬جويدي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بأسرع‭ ‬لفة‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬366‭ ‬ثانية‭ ‬خلف‭ ‬المتصدرين،‭ ‬بينما‭ ‬انضم‭ ‬إليهم‭ ‬الثلاثي‭ ‬رقم‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بروتون‭ ‬كومبيتيشن‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬نيل‭ ‬جاني‭ ‬وجوليان‭ ‬أندلاور‭ ‬وهاري‭ ‬تينكنيل‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬سباق‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬من‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬طاقم‭ ‬فيراري‭ ‬أي‭ ‬اف‭ ‬كورس‭ ‬رقم‭ ‬50،‭ ‬وفريقا‭ ‬بورشه‭ ‬بينسك‭ ‬موتورسبورت‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬و5،‭ ‬وفريق‭ ‬هيرتز‭ ‬جوتا‭ ‬رقم‭ ‬12،‭ ‬وطاقما‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭ ‬آر‭ ‬تي‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬و20‭.‬

وفي‭ ‬تطور‭ ‬مفاجئ،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬فريق‭ ‬بيجو‭ ‬توتال‭ ‬إنرجيز،‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحصة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬سيارات‭ ‬هايبركار‭.‬

الحصة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬والتي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬هايبربول‮»‬‭ ‬مخصص‭ ‬للسيارات‭ ‬العشر‭ ‬الأوائل‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬التصفيات‭ ‬الأولى،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬18‭ ‬متسابقًا‭ ‬على‭ ‬المضمار‭. ‬وتقام‭ ‬لفئتي‭ ‬هايبركار‭ ‬و LMGT 3‭.‬

وظهر‭ ‬فريق‭ ‬يونايتد‭ ‬أوتوسبورتس‭ ‬بأداء‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬حصة‭ ‬الـ‮«‬هايبربول‮»‬‭ ‬لفئة‭ ‬ LMGT 3‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬فئته‭.‬

وحقق‭ ‬طاقمهم‭ ‬رقم‭ ‬95‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬جوشوا‭ ‬كايجيل‭ ‬ونيكولاس‭ ‬بينو‭ ‬ومارينو‭ ‬ساتو‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بأفضل‭ ‬زمن‭ ‬لفة‭ ‬بلغ‭ ‬2‭:‬02‭.‬201،‭ ‬بينما‭ ‬تبعهم‭ ‬الثلاثي‭ ‬رقم‭ ‬59‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬جيمس‭ ‬كوتينجهام‭ ‬ونيكولاس‭ ‬كوستا‭ ‬وجريجوار‭ ‬سوسي‭ ‬بأفضل‭ ‬زمن‭ ‬بلغ‭ ‬2‭:‬02‭.‬203‭.‬

تأهل‭ ‬طاقم‭ ‬فيستا‭ ‬إيه‭ ‬إف‭ ‬كورس‭ ‬رقم‭ ‬55‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬فرانسوا‭ ‬هيريو‭ ‬وسيمون‭ ‬مان‭ ‬وأليسيو‭ ‬روفيرا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬بينما‭ ‬تأهلت‭ ‬سيارة‭ ‬آيرون‭ ‬دامس‭ ‬رقم‭ ‬85‭ ‬بقيادة‭ ‬من‭ ‬سارة‭ ‬بوفي‭ ‬وراهل‭ ‬فراي‭ ‬وميشيل‭ ‬جاتينج‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ - ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ LMGTE ‭ ‬ Am ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬تنافس‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬الـ«هايبربول‮»‬‭ ‬لفئة‭ ‬ LMGT 3‭ ‬سيارة‭ ‬35‭ ‬مانثي‭ ‬بيور‭ ‬آركسينج،‭ ‬وفريق‭ ‬هارت‭ ‬أوف‭ ‬ريسينغ‭ ‬رقم‭ ‬27،‭ ‬وسيارة‭ ‬فيستا‭ ‬إيه‭ ‬إف‭ ‬كورس‭ ‬رقم‭ ‬7،‭ ‬وسيارتا‭ ‬تي‭ ‬إف‭ ‬سبورت‭ ‬رقم‭ ‬81‭ ‬و82،‭ ‬وفريق‭ ‬أكوديس‭ ‬إيه‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬رقم‭ ‬78‭.‬

ستياك‭ ‬يفتتح‭ ‬بطولة‭ ‬بورش‭ ‬بتحقيق‭ ‬أولى‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات

حقق‭ ‬جان‭ ‬ستياك‭ ‬أولى‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬للتحدي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الافتتاحي‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بالصخير‭.‬

وجاء‭ ‬انتصار‭ ‬ستياك‭ ‬بالسباق‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬لـ12‭ ‬لفة‭ ‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬شرسة‭ ‬مع‭ ‬كولين‭ ‬بونجهاوزن،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬الصراع‭ ‬لمصلحة‭ ‬الأول‭ ‬بفارق‭ ‬1‭.‬114‭ ‬ثانية‭. ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬فلك‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬المتسابقين،‭ ‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬جيمس‭ ‬واليس‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬15‭.‬756‭ ‬ثانية‭ ‬خلف‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

واحتل‭ ‬السائقون‭ ‬الثلاثة‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬البرو‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورشه‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬فاز‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬بفئة‭ ‬ ProAm ‭ ‬بينما‭ ‬انضم‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬خالد‭ ‬الأحمدي‭ ‬وتوماس‭ ‬كيفر‭.‬

واصل‭ ‬بيتر‭ ‬بريكا‭ ‬مسيرته‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ماسترز‭ ‬الجديدة‭ ‬كليًا،‭ ‬والمخصصة‭ ‬للمتسابقين‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬تبلغ‭ ‬أعمارهم‭ ‬40‭ ‬عامًا‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭. ‬وأكمل‭ ‬مايك‭ ‬ميم‭ ‬وكريستر‭ ‬أندرو‭ ‬احتلالهما‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭.‬

تعود‭ ‬بطولة‭ ‬البورش‭ ‬إلى‭ ‬المضمار‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬لإقامة‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل،‭ ‬والمقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬صباحًا‭. ‬وينطلق‭ ‬فيه‭ ‬السائق‭ ‬بونيغاوزن‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

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