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شهداء وجرحى بقصف على بلدة جباليا ومخيم النصيرات

11/1/2024 7:11:30 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، وأصيب مواطنون آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسطه.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين.

واستشهد 3 مواطنين، بينهم طفلان، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أصيب خمسة مواطنين عقب تجديد قوات الاحتلال القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفي قصف استهدف منزلا لعائلة سلمان في بلدة جباليا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 ألف مواطن، وإصابة نحو 102 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر



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