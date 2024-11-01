ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة الفيضانات في إسبانيا إلى 205 قتلى

MENAFN - Palestine News ) مدريد/PNN- ارتفعت حصيلة ضحايا كارثة الفيضانات في إسبانيا، اليوم الجمعة، إلى 205 قتلى.

وقالت السلطات المحلية في إقليم فالنسيا، أكثر المناطق تضررا من الفيضانات، إن عدد الجثث التي تم انتشالها بلغ 202 جثة. كما لقي 3 أشخاص مصرعهم في منطقة "قشتالة والمنشف" والتي تعتبر ثاني أكثر المناطق تضررا جراء الكارثة.

ولا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة للعديد من المفقودين جراء الفيضانات، التي وصفها معهد الأرصاد الجوية الإسباني بأنها "الكارثة الطبيعية الأكثر دموية في تاريخ البلاد".

وبالإضافة إلى فرق الإطفاء والشرطة والدرك والمدنيين، يشارك أكثر من 1500 جندي إسباني في جهود البحث والإنقاذ.

وطلب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من المواطنين "توخي الحذر في الأماكن ذات التحذير الأحمر والبرتقالي والامتثال لتحذيرات السلطات" بسبب استمرار الظروف الجوية السيئة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأضاف أن أولوية الحكومة هي البحث عن المفقودين وإنقاذهم.

بدورها، ذكرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز أن الجيش يدعم جهود البحث والإنقاذ بنحو 1500 جندي و400 مركبة و15 طائرة هليكوبتر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الملك فيليبي السادس سيزور المناطق المنكوبة نهاية الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات فالنسيا توقيف نحو 50 شخصا بتهم تتعلق بالنهب خلال الكارثة، وأمرت المحكمة بحبس 4 منهم.