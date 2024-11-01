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جريس وحياة المتاعيس

11/1/2024 7:08:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أحمد‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬سخر‭ ‬لنا‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بحيث‭ ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬مضطرا‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬ما‭ ‬تأتي‭ ‬به‭ ‬قنوات‭ ‬التلفزة‭ ‬بوجه‭ ‬عام،‭ ‬فقد‭ ‬صارت‭ ‬قنوات‭ ‬يوتيوب‭ ‬تغنيني‭ ‬عن‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬المباشر‭ ‬وغير‭ ‬المباشر،‭ ‬وأجد‭ ‬فيها‭ ‬مبتغاي‭ ‬من‭ ‬أخبار‭ ‬وتقارير‭ ‬وتوثيق،‭ ‬ثم‭ ‬انتبهت‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬أنني‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬أتابع‭ ‬في‭ ‬يوتيوب‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬قصيرة،‭ ‬يندرج‭ ‬محتواها‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬التوافه‭ ‬ trivia ‭.‬

وطالعت‭ ‬في‭ ‬يوتيوب‭ ‬ملخصا‭ ‬لحياة‭ ‬جريس‭ ‬كيلي‭ ‬أميرة‭ ‬موناكو،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ممثلة‭ ‬مشهورة‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬ثم‭ ‬تزوجت‭ ‬بالأمير‭ ‬رينيه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1956،‭ ‬وعاشت‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الضوء‭ ‬طوال‭ ‬عمرها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سيارة‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬ولم‭ ‬أجد‭ ‬في‭ ‬سيرتها‭ ‬ما‭ ‬يستحق‭ ‬التوثيق‭ ‬والمتابعة،‭ ‬لأن‭ ‬سِيَر‭ ‬وحكايات‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬لا‭ ‬تستهويني،‭ ‬ولكن‭ ‬استوقفتني‭ ‬معلومة‭ ‬صغيرة‭ ‬عن‭ ‬حياتها،‭ ‬وهي‭ ‬أنها‭ ‬عاشت‭ ‬في‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬به‭ ‬220‭ ‬غرفة‭ ‬ونحو‭ ‬180‭ ‬حماما‭ ‬ودورة‭ ‬مياه،‭ ‬ونعرف‭ ‬عن‭ ‬موناكو‭ ‬أنها‭ ‬إمارة‭ ‬كلها‭ ‬فرفشة‭ ‬دون‭ ‬ضوابط‭ ‬أخلاقية‭ ‬أو‭ ‬قانونية،‭ ‬ومصدر‭ ‬الدخل‭ ‬الأساسي‭ ‬للإمارة‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬القمار‭ ‬والهشك‭ ‬بشك،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬وكر‭ ‬معروف‭ ‬للجواسيس‭ ‬الذين‭ ‬يصطادون‭ ‬زوار‭ ‬الإمارة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬السياسة‭ ‬والصناعة،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬عدد‭ ‬غرفه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الشعرات‭ ‬السوداء‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬أبي‭ ‬الجعافر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كاتب‭ ‬سيرتها‭ ‬الذاتية،‭ ‬راندي‭ ‬تارا‭ ‬بوريللي،‭ ‬يقول‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬تحس‭ ‬بالعزلة‭ ‬والتعاسة‭ ‬والوحدة‭!! ‬وهنا‭ ‬بيت‭ ‬القصيد‭ ‬أيها‭ ‬القارئ‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬‮«‬الحمد‭ ‬لله‮»‬‭!! ‬ما‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬زيد‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬معك‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المكتب‭ ‬ويتقاضى‭ ‬نفس‭ ‬الراتب،‭ ‬بنى‭ ‬فيلا‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬طوابق‭ ‬وبها‭ ‬جاكوزي‭ ‬وكراج‭ ‬يتسع‭ ‬لتسع‭ ‬سيارات،‭ ‬وأن‭ ‬أثاث‭ ‬بيته‭ ‬كله‭ ‬من‭ ‬إيطاليا‭ ‬أو‭ ‬كمبوديا،‭ ‬بينما‭ ‬أنت‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬مؤجرة‭ ‬من‭ ‬غرفتين‭ ‬والموكيت‭ ‬فيها‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الصلع،‭ ‬وبلاط‭ ‬الحمام‭ ‬مصاب‭ ‬بالأكزيما‭ ‬ويعاني‭ ‬من‭ ‬تشققات‭ ‬لأن‭ ‬مالك‭ ‬العمارة‭ ‬اللئيم‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬صيانة‭ ‬الشقة‭ ‬ليرغمك‭ ‬على‭ ‬إخلائها‭. ‬من‭ ‬أدراك‭ ‬أن‭ ‬زيداً‭ ‬هذا‭ ‬ربما‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬شقتك‭ ‬البائسة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬فيها‭ ‬راحة‭ ‬البال؟‭ ‬ربما‭ ‬يحسدك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬شقتك‭ ‬تشقشق‭ ‬بفرح‭ ‬عيالك‭ ‬ومرحهم‭ ‬كلما‭ ‬دخلت‭ ‬عليهم‭ ‬بسندويتشات‭ ‬الشاورما،‭ ‬التي‭ ‬تشتريها‭ ‬بسعر‭ ‬التكلفة‭ ‬بينما‭ ‬بيته‭ ‬بكل‭ ‬بهائه‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬نظره‭ ‬سجن‭ ‬كئيب‭ ‬بالداخل‭!‬

راحة‭ ‬البال‭ ‬والسعادة‭ ‬لا‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الفاخر‭ ‬أو‭ ‬السيارة‭ ‬الفارهة‭ ‬أو‭ ‬الرصيد‭ ‬البنكي‭ ‬ذي‭ ‬الأصفار‭ ‬العديدة‭.‬

أذكر‭ ‬أن‭ ‬بيتنا‭ ‬الذي‭ ‬قضيت‭ ‬فيه‭ ‬طفولتي‭ ‬كان‭ ‬بائسا‭ ‬بمقاييس‭ ‬كل‭ ‬الأزمنة‭: ‬لا‭ ‬ماء‭ ‬مصفى‭ ‬ولا‭ ‬كهرباء‭. ‬المعزة‭ ‬تنام‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬كذا‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬سريري‭. ‬العقارب‭ ‬تتحرك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ركن‭ ‬في‭ ‬الأمسيات،‭ ‬والدجاج‭ ‬يتجول‭ ‬داخل‭ ‬الغرف‭ ‬ويخلف‭ ‬وراءه‭ ‬أشياء‭ ‬مقرفة‭ ‬لأنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬القولون،‭ ‬والوجبات‭ ‬خالية‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأحيان‭ ‬من‭ ‬اللحم،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬مفهوما‭ ‬لماذا‭ ‬يحرص‭ ‬أهلنا‭ ‬على‭ ‬تربية‭ ‬الدجاج‭ ‬طالما‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬يقدمون‭ ‬لنا‭ ‬البيض‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يأتنا‭ ‬ضيف‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬نجوم‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬بيتزا‭ ‬أو‭ ‬بيرغر،‭ ‬ولا‭ ‬كورن‭ ‬فليكس،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬شرائح‭ ‬جبن،‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬كنا‭ ‬ننام‭ ‬فور‭ ‬وضع‭ ‬رؤوسنا‭ ‬على‭ ‬المخدات‭ ‬المحشوة‭ ‬بملابسنا‭ ‬القديمة،‭ ‬لأن‭ ‬يومنا‭ ‬بطوله‭ ‬كان‭ ‬فرحا‭ ‬ومرحا‭ ‬وشقاوة،‭ ‬وحياتنا‭ ‬لا‭ ‬يعكرها‭ ‬أن‭ ‬فلان‭ ‬لديه‭ ‬تلفزيون‭ ‬90‭ ‬بوصة،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬سيارتهم‭ ‬طولها‭ ‬تسعة‭ ‬أمتار،‭ ‬كان‭ ‬الطعام‭ ‬القليل‭ ‬المتاح‭ ‬شهيا‭ ‬ويملأ‭ ‬بطوننا،‭ ‬لأنها،‭ ‬أي‭ ‬البطون،‭ ‬كانت‭ ‬مبرمجة‭ ‬على‭ ‬القناعة‭. ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نحسد‭ ‬شخصا‭ ‬لأن‭ ‬لديه‭ ‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬أو‭ ‬ذاك،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نحس‭ ‬بالحرمان‭ ‬أو‭ ‬الدونية،‭ ‬وأعترف‭ ‬للمرة‭ ‬الألف‭ ‬بأنني‭ ‬كنت‭ ‬مغرورا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬أذهب‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬حمار‭ ‬فُل‭ ‬أتوماتيك،‭ ‬أي‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬طريقه‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المدرسة‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬أو‭ ‬ضرب‭ ‬أو‭ ‬تعشيق‭! ‬ولم‭ ‬أحس‭ ‬عندما‭ ‬اشتريت‭ ‬أول‭ ‬سيارة‭ ‬جديدة‭ ‬بنوع‭ ‬الفرح‭ ‬الطاغي‭ ‬الذي‭ ‬غمرني‭ ‬عندما‭ ‬صار‭ ‬عندي‭ ‬حمار‭ ‬‮«‬فور‭ ‬كوارع‮»‬‭!‬

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