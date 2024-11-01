عن ضريبة تأخير سداد الأقساط والفيزا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬القروض‭ ‬وبطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬10‭%.. ‬قرار‭ ‬إيجابي‭ ‬وسلبي‭.. ‬إيجابي‭ ‬لأنه‭ ‬سيشجع‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القروض‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬الحالات‭ ‬الضرورية‭ ‬القصوى،‭ ‬مع‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬تسديد‭ ‬الأقساط،‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التأخير‭ ‬هناك‭ ‬رسوم‭ ‬أساسا‭ ‬للتأخير،‭ ‬والآن‭ ‬سيكون‭ ‬معها‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭.. ‬أما‭ ‬الجوانب‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬القرار،‭ ‬فمنها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭: ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل،‭ ‬واكتفى‭ ‬بالحث‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬عبر‭ ‬أرقام‭ ‬الهواتف‭!‬

الناس‭ ‬لديها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التساؤلات،‭ ‬وبيان‭ ‬الظروف‭ ‬والالتزامات‭.. ‬والمؤسسات‭ ‬تملك‭ ‬جميع‭ ‬الإجابات،‭ ‬والقدرة‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الحالات‭.. ‬ولكن‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬مباغتا‭ ‬في‭ ‬توقيته‭.. ‬ومفاجئا‭ ‬في‭ ‬تنفيذه‭.. ‬وترك‭ ‬علامات‭ ‬استفهام‭ ‬عديدة‭ ‬لدى‭ ‬الشارع‭. ‬

أذكر‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2019‭ ‬أن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬جدد‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تحري‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬نوعية‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تنطبق‭ ‬عليها‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬مقابل‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسري‭ ‬عليها‭ ‬الضريبة‭ ‬المذكورة،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬تعاميم‭ ‬سابقة‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعلي‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬المصرف‭ ‬أنه‭ ‬طبقاً‭ ‬لقانون‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسري‭ ‬عليها‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬كالفوائد‭ ‬على‭ ‬الودائع‭ ‬والقروض‭ ‬ومنها‭ (‬فوائد‭ ‬بطاقة‭ ‬الائتمان،‭ ‬والقروض‭ ‬الشخصية‭ ‬والرهن‭ ‬العقاري‭ ‬وقروض‭ ‬السيارات‭ ‬وغيرها‭)‬،‭ ‬وتداول‭ ‬العملات‭ ‬وإصدار‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬ملكية‭ ‬السندات‭ ‬المالية‭ (‬الأسهم‭ ‬أو‭ ‬الديون‭)‬،‭ ‬وخدمات‭ ‬السحب‭ ‬اليدوي‭ ‬والسحب‭ ‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬صناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬كإصدار‭ ‬الأسهم‭ ‬والسندات‭ ‬والمشتقات‭ ‬المالية‭ ‬وخدمات‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬وعقود‭ ‬إعادة‭ ‬التأمين‭. ‬

أما‭ ‬العمليات‭ ‬الخاضعة‭ ‬لضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬فهي‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬العام‭ ‬والرسوم‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬تحويل‭ ‬ونقل‭ ‬الأموال،‭ ‬وإصدار‭ ‬الشيكات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬رسم‭ ‬توفير‭ ‬كشف‭ ‬الحسابات‭.‬

ودعا‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬كافة‭ ‬البنوك‭ ‬والمصارف‭ ‬التجارية‭ ‬الى‭ ‬الاطلاع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسري‭ ‬عليها‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬كما‭ ‬حددتها‭ ‬المادة‭ ‬81‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬والموجودة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للضرائب‭ ‬الخليجية‭.‬

هذه‭ ‬فرصة‭ ‬مناسبة‭ ‬لمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات،‭ ‬لبيان‭ ‬ثقافة‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سلوك‭ ‬الالتزام‭ ‬بتسديد‭ ‬الأقساط‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬والمقترض،‭ ‬تمام‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭.‬

عموما‭.. ‬القرار‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التوضيح‭ ‬والتفصيل،‭ ‬وبيان‭ ‬أسبابه‭ ‬ومبرراته‭ ‬ودواعيه،‭ ‬وفوائده‭ ‬وإيجابياته،‭ ‬والبنود‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬به‭.. ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬توقيت‭ ‬إعلان‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬وسريانه،‭ ‬كان‭ ‬مفاجأة‭ ‬للناس،‭ ‬ولم‭ ‬يترك‭ ‬لهم‭ ‬أي‭ ‬خيار‭.. ‬سوى‭ ‬‮«‬التحلطم‭ ‬والاستياء‮»‬‭ ‬وبعض‭ ‬التحركات‭ ‬والمناشدات‭.. ‬والقبول‭ ‬بالأمر‭ ‬الواقع‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭!‬