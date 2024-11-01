اليابان تفرض عقوبات على استخدام الهاتف خلال قيادة الدراجة الهوائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصبح استخدام الهاتف المحمول خلال قيادة الدراجات الهوائية مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن ستة أشهر في اليابان، بحسب بند جديد في قانون السير دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة.
ويُعاقَب راكبو الدراجات الذين يخالفون هذا البند بالسجن مدة أقصاها ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 100 ألف ين (أكثر بقليل من 650 دولارا).
وكُتب على مناشير للشرطة الوطنية «إن إجراء مكالمة باستخدام هاتف ذكي في يدك أو النظر إلى شاشته خلال قيادة الدراجة الهوائية بات محظورا ويعاقب عليه القانون».
وسبق لحوادث تسبّبَ بها راكبو دراجات كانوا يتصفحون هواتفهم أن أدت إلى مقتل مشاة، بحسب الحكومة.
ومع أنّ عدد حوادث الطرق ينخفض في اليابان، إلا أن تلك التي يتسبب بها راكبو الدراجات الهوائية آخذة في الازدياد.
وعلى عكس دول كثيرة، يُعدّ ركوب الدراجات الهوائية على الرصيف أمرا شائعا ومسموحا به في اليابان.
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