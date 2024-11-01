اليابان تفرض عقوبات على استخدام الهاتف خلال قيادة الدراجة الهوائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويُعاقَب‭ ‬راكبو‭ ‬الدراجات‭ ‬الذين‭ ‬يخالفون‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬غرامة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ين‭ (‬أكثر‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬650‭ ‬دولارا‭).‬

وكُتب‭ ‬على‭ ‬مناشير‭ ‬للشرطة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إجراء‭ ‬مكالمة‭ ‬باستخدام‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي‭ ‬في‭ ‬يدك‭ ‬أو‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬شاشته‭ ‬خلال‭ ‬قيادة‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية‭ ‬بات‭ ‬محظورا‭ ‬ويعاقب‭ ‬عليه‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬لحوادث‭ ‬تسبّبَ‭ ‬بها‭ ‬راكبو‭ ‬دراجات‭ ‬كانوا‭ ‬يتصفحون‭ ‬هواتفهم‭ ‬أن‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مشاة،‭ ‬بحسب‭ ‬الحكومة‭.‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬عدد‭ ‬حوادث‭ ‬الطرق‭ ‬ينخفض‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يتسبب‭ ‬بها‭ ‬راكبو‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬آخذة‭ ‬في‭ ‬الازدياد‭.‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬دول‭ ‬كثيرة،‭ ‬يُعدّ‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬على‭ ‬الرصيف‭ ‬أمرا‭ ‬شائعا‭ ‬ومسموحا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬اليابان‭.‬