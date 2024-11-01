ارتفاع قياسي في عدد المشردين في لندن مع توقعات بتفاقم الوضع خلال الشتاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سجل عدد المشردين في لندن مستوى قياسيا هذا الصيف، حيث ارتفع بنسبة 18
% مقارنة بالصيف الماضي، مع توقعات من عمدة لندن بتفاقم الوضع خلال الشتاء المقبل.
وبحسب صحيفة الغارديان « The Guardian » تم تسجيل 4780 حالة لأشخاص ينامون في الشوارع خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وهو الرقم الأعلى منذ بدء التعداد الفصلي قبل عقد من الزمان.
كما زاد عدد المشردين الجدد بنسبة 12 % على مدار العام، ليصل إلى أكثر من 2300 شخص، ويعيش حالياً 681 شخصاً بشكل دائم في الشوارع، بزيادة قدرها 42 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي إعلان هذا الرقم القياسي في الأسبوع الذي عقد فيه صادق خان عمدة لندن اجتماعًا طارئًا مع وزيرة التشرد روشانارا علي، ومسؤولي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والجمعيات الخيرية، والمجلس لمناقشة الوضع.
وقال خان إنه سيطلق خطة عمل العام المقبل تهدف إلى إنهاء التشرد بحلول عام 2030، كما تحدث الأمير ويليام في وقت سابق عن محاولته إنهاء المشكلة في غضون خمس سنوات من خلال مبادرته « Homewards ».
من جهتها أعلنت المستشارة راشيل ريفز 233 مليون جنيه إسترليني إضافية للمدن لمنع التشرد، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه لبرامج المساكن الميسورة.
فيما وصفت جمعيات الخيرية للمشردين هذه الأرقام بأنها «مخزية» وحثت حكومة حزب العمال على «التحرك لوضع حد لعدد المشردين»، وطالبت عدة منظمات حقوقية بوضع حلول فعالة للحد من المشكلة.
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