ارتفاع قياسي في عدد المشردين في لندن مع توقعات بتفاقم الوضع خلال الشتاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬الغارديان‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Guardian ‮»‬‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬4780‭ ‬حالة‭ ‬لأشخاص‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬وسبتمبر،‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬الأعلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التعداد‭ ‬الفصلي‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمان‭. ‬

كما‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬المشردين‭ ‬الجدد‭ ‬بنسبة‭ ‬12 % ‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2300‭ ‬شخص،‭ ‬ويعيش‭ ‬حالياً‭ ‬681‭ ‬شخصاً‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬الشوارع،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬42 % ‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬فيه‭ ‬صادق‭ ‬خان‭ ‬عمدة‭ ‬لندن‭ ‬اجتماعًا‭ ‬طارئًا‭ ‬مع‭ ‬وزيرة‭ ‬التشرد‭ ‬روشانارا‭ ‬علي،‭ ‬ومسؤولي‭ ‬هيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخيرية،‭ ‬والمجلس‭ ‬لمناقشة‭ ‬الوضع‭.‬

وقال‭ ‬خان‭ ‬إنه‭ ‬سيطلق‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬التشرد‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬كما‭ ‬تحدث‭ ‬الأمير‭ ‬ويليام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬محاولته‭ ‬إنهاء‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرته‭ ‬‮«‬ Homewards ‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أعلنت‭ ‬المستشارة‭ ‬راشيل‭ ‬ريفز‭ ‬233‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬إضافية‭ ‬للمدن‭ ‬لمنع‭ ‬التشرد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬لبرامج‭ ‬المساكن‭ ‬الميسورة‭.‬

فيما‭ ‬وصفت‭ ‬جمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬للمشردين‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مخزية‮»‬‭ ‬وحثت‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬‮«‬التحرك‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لعدد‭ ‬المشردين‮»‬،‭ ‬وطالبت‭ ‬عدة‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬بوضع‭ ‬حلول‭ ‬فعالة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المشكلة‭.‬