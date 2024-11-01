Saturday, 02 November 2024 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع قياسي في عدد المشردين في لندن مع توقعات بتفاقم الوضع خلال الشتاء

11/1/2024 7:08:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سجل‭ ‬عدد‭ ‬المشردين‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬مستوى‭ ‬قياسيا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬18 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬من‭ ‬عمدة‭ ‬لندن‭ ‬بتفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬خلال‭ ‬الشتاء‭ ‬المقبل‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬الغارديان‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Guardian ‮»‬‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬4780‭ ‬حالة‭ ‬لأشخاص‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬وسبتمبر،‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬الأعلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التعداد‭ ‬الفصلي‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمان‭. ‬

كما‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬المشردين‭ ‬الجدد‭ ‬بنسبة‭ ‬12 % ‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2300‭ ‬شخص،‭ ‬ويعيش‭ ‬حالياً‭ ‬681‭ ‬شخصاً‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬الشوارع،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬42 % ‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬فيه‭ ‬صادق‭ ‬خان‭ ‬عمدة‭ ‬لندن‭ ‬اجتماعًا‭ ‬طارئًا‭ ‬مع‭ ‬وزيرة‭ ‬التشرد‭ ‬روشانارا‭ ‬علي،‭ ‬ومسؤولي‭ ‬هيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخيرية،‭ ‬والمجلس‭ ‬لمناقشة‭ ‬الوضع‭.‬

وقال‭ ‬خان‭ ‬إنه‭ ‬سيطلق‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬التشرد‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬كما‭ ‬تحدث‭ ‬الأمير‭ ‬ويليام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬محاولته‭ ‬إنهاء‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرته‭ ‬‮«‬ Homewards ‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أعلنت‭ ‬المستشارة‭ ‬راشيل‭ ‬ريفز‭ ‬233‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬إضافية‭ ‬للمدن‭ ‬لمنع‭ ‬التشرد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬لبرامج‭ ‬المساكن‭ ‬الميسورة‭.‬

فيما‭ ‬وصفت‭ ‬جمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬للمشردين‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مخزية‮»‬‭ ‬وحثت‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬‮«‬التحرك‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لعدد‭ ‬المشردين‮»‬،‭ ‬وطالبت‭ ‬عدة‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬بوضع‭ ‬حلول‭ ‬فعالة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المشكلة‭.‬

MENAFN01112024000055011008ID1108842888

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث