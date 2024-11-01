قتيلان و6 مصابين بإطلاق نار في أورلاندو الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬أورلاندو‭ ‬وأن‭ ‬حالتهم‭ ‬مستقرة‭.‬

ووقع‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬05:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬ترفيهية‭ ‬في‭ ‬أورلاندو‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المئات‭ ‬يحتفلون‭ ‬بعيد‭ ‬الهالوين‭.‬

وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬أورلاندو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬تلقوا‭ ‬بلاغات‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬سنترال‭ ‬بوليفارد‭ ‬وأورانج‭ ‬أفينيو،‭ ‬وإنهم‭ ‬شهدوا‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬دقائق‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬آخر‭ ‬جنوبي‭ ‬شارع‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬أورانج‭ ‬أفينيو‭. ‬

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬إنستجرام،‭ ‬تحققت‭ ‬منه‭ ‬رويترز،‭ ‬أشخاصا‭ ‬يقفون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحادث‭ ‬وهم‭ ‬يرتدون‭ ‬أزياء‭ ‬الهالوين‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفراد‭ ‬الطوارئ‭ ‬يقدمون‭ ‬الرعاية‭ ‬لمصابين‭ ‬يتمددون‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

ونقلت‭ ‬شبكة‭ ‬سي‭. ‬إن‭. ‬إن‭ ‬عن‭ ‬إريك‭ ‬سميث‭ ‬رئيس‭ ‬شرطة‭ ‬أورلاندو‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إنه‭ ‬أُلقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المسلح‭ ‬المشتبه‭ ‬به،‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬وتم‭ ‬تحديد‭ ‬هويته‭. ‬

وذكر‭ ‬سميث‭ ‬أن‭ ‬تحقيقات‭ ‬الشرطة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جارية‭. ‬

وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬إنها‭ ‬تقيم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الدوريات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬