قتيلان و6 مصابين بإطلاق نار في أورلاندو الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قالت شرطة مدينة أورلاندو الأمريكية أمس إن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار بوسط المدينة الواقعة في ولاية فلوريدا خلال احتفالات الهالوين، مضيفة أنه تم القبض على المشتبه به.
وذكرت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى المركز الطبي الإقليمي في أورلاندو وأن حالتهم مستقرة.
ووقع إطلاق النار في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش) داخل منطقة ترفيهية في أورلاندو حيث كان المئات يحتفلون بعيد الهالوين.
وقالت إدارة شرطة أورلاندو في بيان إن رجال الشرطة تلقوا بلاغات عن إطلاق نار في سنترال بوليفارد وأورانج أفينيو، وإنهم شهدوا في غضون دقائق إطلاق نار آخر جنوبي شارع واشنطن في أورانج أفينيو.
وأظهر مقطع فيديو على إنستجرام، تحققت منه رويترز، أشخاصا يقفون في منطقة الحادث وهم يرتدون أزياء الهالوين بينما كان أفراد الطوارئ يقدمون الرعاية لمصابين يتمددون على الأرض.
ونقلت شبكة سي. إن. إن عن إريك سميث رئيس شرطة أورلاندو قوله في مؤتمر صحفي إنه أُلقي القبض على المسلح المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، وتم تحديد هويته.
وذكر سميث أن تحقيقات الشرطة لا تزال جارية.
وقالت إدارة الشرطة في البيان إنها تقيم الحاجة إلى زيادة الدوريات في وسط المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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