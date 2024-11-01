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عاصفة الطبعة.. ضحيتها 8 آلاف شخص في ساعة واحدة

11/1/2024 7:08:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭ ‬


أكد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والأستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬د‭. ‬إبراهيم‭ ‬مطر‭ ‬أن‭ ‬عاصفة‭ ‬الطبعة،‭ ‬التي‭ ‬يشاع‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1925‭ ‬وفقا‭ ‬للمراجع‭ ‬الموثقة،‭ ‬والتي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬قرابة‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬ساعة‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬ودمرت‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬قارب‭ ‬وسفينة‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬محاضرة‭ ‬لجمعية‭ ‬تاريخ‭ ‬وآثار‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬سنة‭ ‬الطبعة‭.. ‬استذكار‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬‮«‬إن‭ ‬العاصفة‭ ‬أحدثت‭ ‬أزمة‭ ‬فقر‭ ‬ومجاعة‭ ‬وأثرت‭ ‬على‭ ‬محصول‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬بشكل‭ ‬واسع،‭ ‬حيث‭ ‬ترك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬الاشتغال‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد‭ ‬بسبب‭ ‬الخسائر‭ ‬الفادحة،‭ ‬وفقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الغاصة‭ ‬أموالهم‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬مطر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العاصفة‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬تجمع‭ ‬السفن‭ ‬التابعة‭ ‬لأهل‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكثرها‭ ‬في‭ ‬هير‭ ‬مغاص‭ ‬‮«‬شتية‮»‬،‭ ‬بحكم‭ ‬موقعها‭ ‬المميز‭ ‬وكبر‭ ‬مساحتها‭ ‬وقربها‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬المغاصات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المغاصات‭ ‬الواقعة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬هير‭ ‬شتيه‭ ‬مثل‭ ‬الميانة‭ ‬وأبوعمامة‭ ‬وأبولثاومة‭ ‬وبوحاقول‭ ‬وبوالجعل‭ ‬وبو‭ ‬الخرب،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬لموسم‭ ‬القفال‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬عليه‭ ‬إلا‭ ‬يومان،‭ ‬ويكون‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬اكتوبر‭ ‬قبل‭ ‬طالع‭ ‬الصرفة‭ ‬ويطلق‭ ‬عليها‭ ‬البحارة‭ ‬‮«‬السابعة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬هو‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬القفال،‭ ‬ووقت‭ ‬رجوع‭ ‬الغاصة‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬لاقتراب‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء‭ ‬بسبب‭ ‬صعوبة‭ ‬الصيد‭.‬

وذكر‭ ‬مطر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العاصفة‭ ‬هبت‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬السواحل‭ ‬الخليجية،‭ ‬شملت‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬للسعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬وقطر‭ ‬وجنوب‭ ‬الإمارات،‭ ‬حيث‭ ‬دمرت‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬سفن‭ ‬ومراكب‭ ‬الصيد‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭ ‬لحظة‭ ‬حدوث‭ ‬العاصفة،‭ ‬كما‭ ‬ألحقت‭ ‬دمارا‭ ‬وخرابا‭ ‬واسعا‭ ‬بالمنازل‭ ‬والممتلكات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية‭ ‬وخاصة‭ ‬بالقطيف‭ ‬شرق‭ ‬السعودية،‭ ‬وعم‭ ‬الحزن‭ ‬والخوف‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬السواحل‭ ‬الشرقية‭ ‬للخليج‭ ‬العربي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رملت‭ ‬العاصفة‭ ‬آلاف‭ ‬النساء‭ ‬ويتمت‭ ‬أطفالهم،‭ ‬أما‭ ‬الناجون‭ ‬منهم‭ ‬فعددهم‭ ‬قليل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬هبت‭ ‬رياح‭ ‬عاصفة‭ ‬وأمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬فثار‭ ‬البحر‭ ‬وتعالت‭ ‬الأمواج‭ ‬فدفعت‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الاتجاهات‭ ‬وتلاطمت‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬وتعالت‭ ‬أصوات‭ ‬الناس‭ ‬فغرقت‭ ‬أكثر‭ ‬السفن‭ ‬والمراكب‭ ‬بمن‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬الناس‭... ‬وهرعت‭ ‬سفن‭ ‬الإنقاذ‭ ‬من‭ ‬الموانئ‭ ‬القريبة‭ ‬حاملة‭ ‬الطعام‭ ‬والشراب‭ ‬والإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬لكنهم‭ ‬شاهدوا‭ ‬الحطام‭ ‬واختفاء‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السفن‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬مطر‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬في‭ ‬نفس‭ ‬العام،‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬أول‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الحكومي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬لمعالجة‭ ‬بحارة‭ ‬سفن‭ ‬الغوص‭ ‬أثناء‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬مغاصاتهم‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬ينتقل‭ ‬من‭ ‬سفينة‭ ‬الى‭ ‬أخرى‭ ‬عبر‭ ‬بوم‭ ‬تابع‭ ‬للحكومة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يوكل‭ ‬أمر‭ ‬إعلان‭ ‬موسم‭ ‬الغوص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬النواخذة‭ ‬الكبار‭ ‬ويطلق‭ ‬عليه‭ ‬أمير‭ ‬الغوص‭ ‬وفي‭ ‬التاريخ‭ ‬المحدد‭ ‬وعند‭ ‬الصباح‭ ‬ترفع‭ ‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬أمير‭ ‬الغوص‭ ‬البنديرة‭ ‬‮«‬العلم‮»‬‭ ‬معلنة‭ ‬انتهاء‭ ‬موسم‭ ‬الغوص‭ ‬فتبدأ‭ ‬السفن‭ ‬برفع‭ ‬أشرعتها‭ ‬البيضاء‭ ‬مهممة‭ ‬شطر‭ ‬الوطن‭ ‬وتنطلق‭ ‬أصوات‭ ‬النهامة‭ ‬على‭ ‬ظهور‭ ‬السفن‭ ‬وتعم‭ ‬الفرحة‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬قريب‭ ‬لقاء‭ ‬الأحبة‭ ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يطلع‭ ‬صباحها‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬آلاف‭ ‬الضحايا‭ ‬ومئات‭ ‬السفن‭ ‬المحطمة‮»‬‭.‬

واستطرد‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬كعادتهم‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭ ‬يتناولون‭ ‬وجبة‭ ‬العشاء‭ ‬قبل‭ ‬آذان‭ ‬المغرب‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عيش‭ ‬محمر‭ ‬وسمك‭ ‬ثم‭ ‬يؤدون‭ ‬الصلاة‭ ‬ليأوي‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬فراشه‭ ‬المتواضع‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬تعبق‭ ‬فيه‭ ‬رائحة‭ ‬المحار‭ ‬المكوم‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬السفينة‭ ‬وبعد‭ ‬يوم‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المتواصل‭ ‬يبدأ‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الفجر‭ ‬ويمتد‭ ‬حتى‭ ‬غروب‭ ‬الشمس‮»‬‭.‬

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