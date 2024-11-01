افتتاح معرض الأزياء مودا (Moda Expo) بالتعاون مع فيلا ((جيميفا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويضم‭ ‬المعرض‭ ‬مشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬ومصممات‭ ‬الأزياء‭ ‬البحرينيات‭ ‬الذين‭ ‬سيعرضون‭ ‬بضاعة‭ ‬حصرية‭ ‬خاصة‭ ‬للمعرض‭ ‬من‭ ‬الملابس‭ ‬والعبايات‭ ‬والعطور‭ ‬والاكسسوارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المتجر‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬والألماس،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أسماء‭ ‬لشركات‭ ‬عالمية‭ ‬مرموقة،‭ ‬مثل‭ ‬سبائك‭ ‬‮«‬بي‭ ‬تي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬والفضة،‭ ‬و«جي‭ ‬دي‭ ‬آند‭ ‬إم‮»‬‭ ‬للألماس‭ ‬والمجوهرات‭ ‬المرصعة،‭ ‬وبراند‭ ‬‮«‬أوديسي‮»‬‭ ‬لقطع‭ ‬الأنتيكات،‭ ‬واللوحات‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬شهادات‭ ‬معتمدة‭.‬

وتقدم‭ ‬فيلا‭ ‬جيميفا‭ ‬خيارات‭ ‬استثمارية‭ ‬مضمونة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الذهب‭ ‬والفضة،‭ ‬عبر‭ ‬سبائك‭ ‬‮«‬بي‭ ‬تي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الأصلية‭ ‬والمتميزة‭ ‬بأحجام‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬جرام‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬جرام،‭ ‬وأشكال‭ ‬رائعة‭ ‬تحمل‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬العربية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬ديزني‭ ‬ومارفل‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجموعات،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬مجموعة‭ ‬صممت‭ ‬خصيصا‭ ‬احتفالا‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأصبحت‭ ‬‮«‬فيلا‭ ‬جيميفا‮»‬‭ ‬أقرب‭ ‬لمحبيها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬فروعها‭ ‬بمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جيميفا‮»‬‭ ‬علامة‭ ‬فاخرة‭ ‬يشهد‭ ‬لها‭ ‬التاريخ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬عاما‭ ‬منذ‭ ‬1935،‭ ‬بإدارة‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬مصطفي‭ ‬نصار،‭ ‬المتميزين‭ ‬بخبراتهم‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذهب‭ ‬والفضة،‭ ‬ومازالوا‭ ‬محافظين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والانتشار‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬الأجيال‭.‬