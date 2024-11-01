افتتاح معرض الأزياء مودا (Moda Expo) بالتعاون مع فيلا ((جيميفا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تم يوم الخميس 31 أكتوبر افتتاح معرض «مودا في فيلا جيميفا» ويستمر حتى 9 نوفمبر 2025 وذلك في مقر الفيلا الكائن في البديع. وستكون اوقات المعرض يومي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحاً حتى 12 منتصف الليل ، والأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساءً
ويضم المعرض مشاركة نخبة من رواد الأعمال ومصممات الأزياء البحرينيات الذين سيعرضون بضاعة حصرية خاصة للمعرض من الملابس والعبايات والعطور والاكسسوارات، بالإضافة الى المنتجات التي يقدمها المتجر من الذهب والألماس، التي تحمل أسماء لشركات عالمية مرموقة، مثل سبائك «بي تي سي» من الذهب والفضة، و«جي دي آند إم» للألماس والمجوهرات المرصعة، وبراند «أوديسي» لقطع الأنتيكات، واللوحات الفنية التي تحمل شهادات معتمدة.
وتقدم فيلا جيميفا خيارات استثمارية مضمونة في عالم الذهب والفضة، عبر سبائك «بي تي سي» الأصلية والمتميزة بأحجام مختلفة من جرام واحد إلى 1000 جرام، وأشكال رائعة تحمل الهوية الثقافية العربية، إضافة إلى مجموعات ديزني ومارفل وغيرها من المجموعات، من ضمنها مجموعة صممت خصيصا احتفالا بمملكة البحرين.
وأصبحت «فيلا جيميفا» أقرب لمحبيها في مملكة البحرين، إضافة إلى سلسلة فروعها بمنطقة الخليج والوطن العربي. يذكر أن «جيميفا» علامة فاخرة يشهد لها التاريخ سلسلة من النجاحات التي امتدت الى أكثر من 90 عاما منذ 1935، بإدارة السيد حسن مصطفي نصار، المتميزين بخبراتهم العريقة في مجال الذهب والفضة، ومازالوا محافظين على تحقيق مزيد من الإنجازات والانتشار على مر الأجيال.
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