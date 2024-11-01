Saturday, 02 November 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح معرض الأزياء مودا (Moda Expo) بالتعاون مع فيلا ((جيميفا))

11/1/2024 7:08:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تم‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬مودا‭ ‬في‭ ‬فيلا‭ ‬جيميفا‮»‬‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬2025‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الفيلا‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬البديع‭. ‬وستكون‭ ‬اوقات‭ ‬المعرض‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬،‭ ‬والأحد‭ ‬إلى‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساءً

ويضم‭ ‬المعرض‭ ‬مشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬ومصممات‭ ‬الأزياء‭ ‬البحرينيات‭ ‬الذين‭ ‬سيعرضون‭ ‬بضاعة‭ ‬حصرية‭ ‬خاصة‭ ‬للمعرض‭ ‬من‭ ‬الملابس‭ ‬والعبايات‭ ‬والعطور‭ ‬والاكسسوارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المتجر‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬والألماس،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أسماء‭ ‬لشركات‭ ‬عالمية‭ ‬مرموقة،‭ ‬مثل‭ ‬سبائك‭ ‬‮«‬بي‭ ‬تي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬والفضة،‭ ‬و«جي‭ ‬دي‭ ‬آند‭ ‬إم‮»‬‭ ‬للألماس‭ ‬والمجوهرات‭ ‬المرصعة،‭ ‬وبراند‭ ‬‮«‬أوديسي‮»‬‭ ‬لقطع‭ ‬الأنتيكات،‭ ‬واللوحات‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬شهادات‭ ‬معتمدة‭.‬

وتقدم‭ ‬فيلا‭ ‬جيميفا‭ ‬خيارات‭ ‬استثمارية‭ ‬مضمونة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الذهب‭ ‬والفضة،‭ ‬عبر‭ ‬سبائك‭ ‬‮«‬بي‭ ‬تي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الأصلية‭ ‬والمتميزة‭ ‬بأحجام‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬جرام‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬جرام،‭ ‬وأشكال‭ ‬رائعة‭ ‬تحمل‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬العربية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬ديزني‭ ‬ومارفل‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجموعات،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬مجموعة‭ ‬صممت‭ ‬خصيصا‭ ‬احتفالا‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأصبحت‭ ‬‮«‬فيلا‭ ‬جيميفا‮»‬‭ ‬أقرب‭ ‬لمحبيها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬فروعها‭ ‬بمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جيميفا‮»‬‭ ‬علامة‭ ‬فاخرة‭ ‬يشهد‭ ‬لها‭ ‬التاريخ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬عاما‭ ‬منذ‭ ‬1935،‭ ‬بإدارة‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬مصطفي‭ ‬نصار،‭ ‬المتميزين‭ ‬بخبراتهم‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذهب‭ ‬والفضة،‭ ‬ومازالوا‭ ‬محافظين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والانتشار‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬الأجيال‭.‬

MENAFN01112024000055011008ID1108842884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث