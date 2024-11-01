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وزارة الداخلية تحقق المركز الأول في البطولة الشرطية لدول الخليج لاختراق الضاحية

11/1/2024 7:08:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الرياضية‭ ‬الشرطية‭ ‬الثالثة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لاختراق‭ ‬الضاحية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر
الشقيقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬اكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رفع‭ ‬العميد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدعم‭ ‬معاليه‭ ‬للاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬للنهوض‭ ‬بمستويات‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬بالوزارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأهيل‭ ‬الرياضيين‭ ‬وإعدادهم‭ ‬وتوفير‭ ‬المعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬لهم،‭ ‬مثمناً‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لسعادة‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لكافة‭ ‬الأنشطة‭ ‬والمشاركات‭ ‬الرياضية‭ ‬للاتحاد‭. ‬وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬بالأداء‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الاستعداد‭ ‬والجاهزية‭ ‬العاليين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقه‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬


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