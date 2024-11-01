وزارة الداخلية تحقق المركز الأول في البطولة الشرطية لدول الخليج لاختراق الضاحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حقق لاعب فريق وزارة الداخلية المركز الأول في فئة الفردي في البطولة الرياضية الشرطية الثالثة لدول مجلس التعاون لاختراق الضاحية التي أقيمت في دولة قطر
الشقيقة خلال الفترة من 31 اكتوبر حتى 1 نوفمبر الجاري.
وبهذه المناسبة، رفع العميد خالد عبدالعزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام خالص التهاني إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مشيدا بدعم معاليه للاتحاد الرياضي للأمن العام للنهوض بمستويات الفرق الرياضية بالوزارة من خلال تأهيل الرياضيين وإعدادهم وتوفير المعسكرات التدريبية لهم، مثمناً المتابعة المستمرة لسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام لكافة الأنشطة والمشاركات الرياضية للاتحاد. وأشاد رئيس الاتحاد الرياضي بالأداء المتميز الذي قدمه لاعب الفريق، وهو ما يعكس الاستعداد والجاهزية العاليين، الأمر الذي ساهم في تحقيقه لهذا الإنجاز ورفع اسم مملكة البحرين في هذه البطولة.
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