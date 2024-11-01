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حصة بنت خالد تشيد بنجاح دورة الألعاب المدرسية الدولية

11/1/2024 7:08:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفعت‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬وفوز‭ ‬المملكة‭ ‬بـ66‭ ‬ميدالية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬13‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬و21‭ ‬ميدالية‭ ‬فضية‭ ‬و32‭ ‬ميدالية‭ ‬برونزية‭.‬

كما‭ ‬هنأت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعود‭ ‬لما‭ ‬يقدمه‭ ‬سموهما‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشادت‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬الرياضي‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬والمتطوعين‭ ‬وكل‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الحدث‭ ‬متمنية‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬



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