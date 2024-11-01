حصة بنت خالد تشيد بنجاح دورة الألعاب المدرسية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‏ كما‭ ‬هنأت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعود‭ ‬لما‭ ‬يقدمه‭ ‬سموهما‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشادت‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬الرياضي‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬والمتطوعين‭ ‬وكل‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الحدث‭ ‬متمنية‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬







