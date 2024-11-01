حصة بنت خالد تشيد بنجاح دورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفعت الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح استضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية وفوز المملكة بـ66 ميدالية من بينها 13 ميدالية ذهبية و21 ميدالية فضية و32 ميدالية برونزية.
كما هنأت سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعود لما يقدمه سموهما من دعم ورعاية للحركة الرياضية في مملكة البحرين.
وأشادت بالجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد البحريني الرياضي للمدارس والجامعات والمتطوعين وكل الجهات في تنظيم الحدث متمنية للرياضة البحرينية المزيد من التقدم والنجاح.
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