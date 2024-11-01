ديربي الرياض ينتهي بالتعادل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬رفع‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،وسجل‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬للنصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬سيرجي‭ ‬ميلنكوفيتش‭ ‬سافيتش‭ ‬التعادل‭ ‬للهلال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬77‭.‬

وبدأت‭ ‬المباراة‭ ‬بضغط‭ ‬هجومي‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬النصر،‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تاليسكا،‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬أرضية‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالقائم‭ ‬الأيمن‭ ‬لمرمى‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬وهزت‭ ‬الشباك‭. ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬77‭ ‬نجح‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سيرجي‭ ‬ميلنكوفيتش‭ ‬سافيتش،‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬رينان‭ ‬لودي،‭ ‬ليوجهها‭ ‬بضربة‭ ‬رأس‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬الخليج‭ ‬فوزاً‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الرائد‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬سالم‭ ‬هدفين،‭ ‬وكورليس‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬وهشام‭ ‬آل‭ ‬دبيس‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭. ‬

وبتلك‭ ‬النتيجة،‭ ‬رفع‭ ‬الخليج‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الرائد‭ ‬عند‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭. ‬واقتنص‭ ‬فريق‭ ‬ضمك‭ ‬تعادلا‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الرياض‭ ‬وتقدم‭ ‬اللاعب‭ ‬بيرنارد‭ ‬مينساه‭ ‬بالهدف‭ ‬الأول‭ ‬لفريق‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬23،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬ضمك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حبيب‭ ‬ديالو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬43‭. ‬وعاد‭ ‬فريق‭ ‬الرياض‭ ‬ليتقدم‭ ‬مجددًا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬فايز‭ ‬سيليماني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68‭. ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬90‭+‬2،‭ ‬احتسب‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لصالح‭ ‬ضمك‭ ‬،‭ ‬سددها‭ ‬بنجاح‭ ‬اللاعب‭ ‬كيفين‭ ‬نكودو‭.‬