ديربي الرياض ينتهي بالتعادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
(د ب أ) - أنقذ سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش فريقه الهلال من الهزيمة وقاده للتعادل 1/1 مع النصر، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
على الجانب الآخر، رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث،وسجل أندرسون تاليسكا هدف التقدم للنصر في الدقيقة الأولى، قبل أن يدرك سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش التعادل للهلال في الدقيقة 77.
وبدأت المباراة بضغط هجومي كبير من جانب النصر، أسفر عن تسجيله الهدف الأول في الدقيقة الأولى عن طريق تاليسكا، الذي سدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى ياسين بونو وهزت الشباك. وفي الدقيقة 77 نجح الهلال في تسجيل هدف التعادل عن طريق سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، الذي تلقى كرة عرضية من زميله رينان لودي، ليوجهها بضربة رأس في الشباك.
وحقق فريق الخليج فوزاً على نظيره الرائد برباعية نظيفة سجل اللاعب عبد الله آل سالم هدفين، وكورليس الهدف الثالث وهشام آل دبيس الهدف الرابع.
وبتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز التاسع. واقتنص فريق ضمك تعادلا أمام نظيره الرياض وتقدم اللاعب بيرنارد مينساه بالهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل ضمك عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 43. وعاد فريق الرياض ليتقدم مجددًا في المباراة عن طريق اللاعب فايز سيليماني في الدقيقة 68. وفي الدقيقة 90+2، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ضمك ، سددها بنجاح اللاعب كيفين نكودو.
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