بحضور رسمي وجماهيريخالد بن حمد يشهد حفل افتتاح الجولة العالمية لكرة السلة 3X3

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بحضور‭ ‬ورعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬افتتحت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬رسميا‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‮

‬3 x 3‮

‬في‮

‬بحرين‭ ‬هاربور‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

وشهد‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للبطولة‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والسيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬والشيخ‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والسيد‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والسيد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬البوسعيدي‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الحضور‭ ‬والمدعوين‭ ‬والضيوف‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بانطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‮

‬3 x 3‮

‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬حدثاً‭ ‬رياضياً‭ ‬مرموقاً‭ ‬يجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬والفرق‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬تعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬المستمر‭ ‬بدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية،‭ ‬وإننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ستكون‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬للجماهير‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بمنافسات‭ ‬مشوقة،‭ ‬وللاعبينا‭ ‬للاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬الرياضيين‭ ‬العالميين‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستواهم‮»‬‭.‬

وتمنى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬التوفيق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬التسهيلات‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬رياضية‭ ‬مميزة‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬البحرين‭ ‬المحبة‭ ‬للرياضة‭ ‬والتنافس‭ ‬الشريف‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بعزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬وتبع‭ ‬ذلك‭ ‬كلمة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بجميع‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬وشكر‭ ‬فيها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬للحدث‭ ‬وشكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وجميع‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬والشركات‭ ‬الراعية‭ ‬واللجان‭ ‬العاملة‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬الشيخ‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬كلمة‭ ‬شكر‭ ‬فيها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الضيافة‭ ‬والتنظيم،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لسائر‭ ‬الفرق‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأعقب‭ ‬ذلك‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والفقرات‭ ‬الفنية‭ ‬ثم‭ ‬دخول‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬وأخيرا‭ ‬قدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬راعي‭ ‬الحفل‭ ‬ثم‭ ‬انطلاق‭ ‬المنافسات‭ ‬رسميا‭ ‬بحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭. ‬









