بحضور رسمي وجماهيريخالد بن حمد يشهد حفل افتتاح الجولة العالمية لكرة السلة 3X3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرفاع - المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة:
بحضور ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية افتتحت أمس الجمعة 1 نوفمبر 2024 رسميا منافسات الجولة العالمية لكرة السلة
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في
بحرين هاربور والتي تقام للسنة الثانية على التوالي على أرض المملكة.
وشهد حفل الافتتاح سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والسيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة والشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة والسيد ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين والسيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين وعدد من كبار الحضور والمدعوين والضيوف.
وبهذه المناسبة رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بانطلاق الجولة العالمية لكرة السلة
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للمرة الثانية على التوالي في مملكة البحرين، والتي تُعد حدثاً رياضياً مرموقاً يجمع نخبة من أفضل اللاعبين والفرق العالمية في رياضة كرة السلة.
وأضاف سموه: «إن استضافة هذا الحدث تعكس الالتزام المستمر بدعم الرياضة وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية، وإننا نؤمن بأن هذه البطولة ستكون فرصة مميزة للجماهير للاستمتاع بمنافسات مشوقة، وللاعبينا للاحتكاك مع نخبة الرياضيين العالميين واكتساب الخبرات التي تساهم في تطوير مستواهم».
وتمنى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لجميع الفرق المشاركة التوفيق، مؤكدا سموه أهمية تقديم أفضل التسهيلات لضمان نجاح هذه الجولة، وتقديم تجربة رياضية مميزة تعكس روح البحرين المحبة للرياضة والتنافس الشريف.
وقد بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الملكي وتبع ذلك كلمة لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رحب فيها بجميع الوفود المشاركة وشكر فيها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعايته الكريمة للحدث وشكر الاتحاد الدولي لكرة السلة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة المشاركة في التنظيم والشركات الراعية واللجان العاملة متمنيا لجميع الفرق التوفيق والنجاح.
كما ألقى الشيخ سعود بن علي آل ثاني كلمة شكر فيها مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على حسن الضيافة والتنظيم، معربا عن اعتزازه بالشراكة الوثيقة بين مملكة البحرين والاتحاد الدولي لكرة السلة، متمنيا لسائر الفرق التوفيق والنجاح.
وأعقب ذلك سلسلة من العروض والفقرات الفنية ثم دخول الفرق المشاركة وأخيرا قدم سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة هدية تذكارية لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة راعي الحفل ثم انطلاق المنافسات رسميا بحضور جماهيري كبير.
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