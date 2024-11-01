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تأييد السجن 10 سنوات لطبيب وصديقه بسبب المخدرات

11/1/2024 7:07:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬طبيب‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬وآخر‭ ‬بالاتجار‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وتغريم‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬وحبس‭ ‬متهم‭ ‬آخر‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وتغريمه‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬التعاطي‭.‬

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬عبر‭ ‬معلومات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نقيب‭ ‬تفيد‭ ‬بوجود‭ ‬سيارة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬ويقوم‭ ‬قائدها‭ ‬بوضع‭ ‬أشياء‭ ‬في‭ ‬أنبوب‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الخاص‭ ‬بأحد‭ ‬المنازل‭ ‬وبعد‭ ‬الاستعلام‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬السيارة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬وتم‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وتفتيشه‭ ‬بعد‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬متوجها‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أصدقائه‭ ‬لتسلم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬البريد‭ ‬الميت،‭ ‬وأضاف‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬يتعاطى‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬ويتحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬وأبدى‭ ‬استعداده‭ ‬للقبض‭ ‬عليهما‭.‬

وحيث‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬الطبيب‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬مسمع‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬دينارا‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬التسليم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬كمين‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬بحيازته‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬وبتفتيش‭ ‬سيارته‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬علب‭ ‬بلاستيكية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬المادة‭. ‬

وبسؤال‭ ‬المتهم‭ ‬أقر‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المواد‭ ‬المضبوطة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الأخير‭ ‬وضعها‭ ‬لديه‭ ‬قبل‭ ‬سفره‭ ‬للخارج،‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬إثر‭ ‬عودته‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬البري،‭ ‬حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬يحوزان‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬البيع‭ ‬والتعاطي،‭ ‬فيما‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬يتعاطى‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬معترفا‭ ‬أنه‭ ‬يشترى‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬ومن‭ ‬الثاني‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تفريغ‭ ‬هاتف‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الواتساب،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بإرسال‭ ‬وتسلم‭ ‬رسائل‭ ‬متعلقة‭ ‬ببيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وثبت‭ ‬أن‭ ‬المضبوطات‭ ‬هي‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬إن‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭.‬

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