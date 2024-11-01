منظمة الصحة العالمية تستأنف اليوم حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بدأت‭ ‬حملة‭ ‬التطعيم‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬بعدما‭ ‬أكد‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬أول‭ ‬إصابة‭ ‬بشلل‭ ‬الأطفال‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاما‭. ‬

واستُكملت‭ ‬جولة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬التطعيم‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وبدأت‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬الضرورية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المناعة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مقرر‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬أولا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬غزة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬جنوبها،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬وصفت‭ ‬بأنها‭ ‬هدن‭ ‬إنسانية‭. ‬لكن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬أجّلت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬نتيجة‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬الكثيف‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬الظروف‭ ‬الميدانية‭ ‬‮«‬مستحيلة‮»‬‭. ‬

أطلقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬وجوية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬مساعيها‭ ‬لمنع‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تجميع‭ ‬صفوفها‭ ‬هناك‭. ‬وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬التلقيح‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬جاهزة‭ ‬للاستئناف‭ ‬غدا‭. ‬تأكدنا‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬للقيام‭ ‬بالحملة‮»‬‭.

‬وأضاف‭ ‬‮«‬للأسف،‭ ‬فإن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تغطيها‭ ‬الحملة‭ ‬تم‭ ‬تقليصها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مقارنة‭ ‬بجولة‭ ‬التطعيم‭ ‬الأولى،‭ ‬ما‭ ‬سيترك‭ ‬بعض‭ ‬الأطفال‭ ‬غير‭ ‬محميين‭ ‬ويواجهون‭ ‬خطرا‭ ‬أكبر‭ ‬بالإصابة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬تبريرها‭ ‬الأساسي‭ ‬لتأجيل‭ ‬التطعيم‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬قالت‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تمّت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الهدن‭ ‬الإنسانية‭ ‬فيها‭ ‬باتت‭ ‬تشمل‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬فحسب،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تلقي‭ ‬الجرعة‭ ‬الثانية‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬شن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يعرّض‭ ‬إلى‭ ‬خطر‭ ‬كبير‭ ‬جهود‭ ‬وقف‭ ‬انتقال‭ ‬فيروس‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وتفيد‭ ‬المنظمة‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬التطعيم‭ ‬بجرعتين‭ ‬منفصلتين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لمنع‭ ‬انتقال‭ ‬فيروس‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬يتعيّن‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬العاشرة‭ ‬اللقاح‭. ‬