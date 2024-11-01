الأونروا تؤكد إلحاق إسرائيل أضرارا بمكتب لها بالضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القاهرة - (رويترز): قال فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن جرافات إسرائيلية ألحقت أضرارا بمكتب الوكالة في مخيم نور شمس بالضفة الغربية الخميس، وهو ما نفته إسرائيل، في أحدث تبادل للاتهامات بين الجانبين.
وذكر لازاريني في منشور على منصة إكس أن أضرارا شديدة لحقت بالمكتب وأنه لم يعد صالحا للاستخدام.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا نفى فيه مسؤوليته عن أي ضرر لحق بالمبنى. وقال «إن الادعاء بأن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي دمروا مكاتب الأونروا في نور شمس كاذب».
وزعم البيان أن مقاتلين زرعوا متفجرات في محيط مكاتب الأونروا ثم «تم تفجيرها في محاولة لإيذاء الجنود».
ووافقت إسرائيل يوم الاثنين على قانون يحظر عمل الأونروا فيها، وهو تشريع قد يؤثر على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي مزقه العدوان.
وأرجع النواب الذين صاغوا القانون الخطوة إلى ما وصفوه بمشاركة بعض موظفي الأونروا في هجوم «طوفان الأقصى» السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل إلى جانب عضوية موظفين بالوكالة في حركة حماس وفصائل مسلحة أخرى.
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس، بعد تحقيق أجرته، إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في «طوفان الأقصى»، وفصلتهم من العمل. وتقول الوكالة إن الغالبية العظمى من موظفيها يلتزمون بمبادئ الحياد.
ووصف لازاريني التصويت على حظر الوكالة بأنه «سابقة خطيرة» تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي.
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