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الأونروا تؤكد إلحاق إسرائيل أضرارا بمكتب لها بالضفة الغربية

11/1/2024 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬مفوض‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬إن‭ ‬جرافات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ألحقت‭ ‬أضرارا‭ ‬بمكتب‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬الخميس،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬تبادل‭ ‬للاتهامات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

وذكر‭ ‬لازاريني‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أن‭ ‬أضرارا‭ ‬شديدة‭ ‬لحقت‭ ‬بالمكتب‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬صالحا‭ ‬للاستخدام‭.‬

وأصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بيانا‭ ‬نفى‭ ‬فيه‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬لحق‭ ‬بالمبنى‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الادعاء‭ ‬بأن‭ ‬جنود‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬دمروا‭ ‬مكاتب‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬نور‭ ‬شمس‭ ‬كاذب‮»‬‭.‬

وزعم‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬مقاتلين‭ ‬زرعوا‭ ‬متفجرات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مكاتب‭ ‬الأونروا‭ ‬ثم‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تفجيرها‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإيذاء‭ ‬الجنود‮»‬‭.‬

ووافقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬يحظر‭ ‬عمل‭ ‬الأونروا‭ ‬فيها،‭ ‬وهو‭ ‬تشريع‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬مزقه‭ ‬العدوان‭. ‬

وأرجع‭ ‬النواب‭ ‬الذين‭ ‬صاغوا‭ ‬القانون‭ ‬الخطوة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصفوه‭ ‬بمشاركة‭ ‬بعض‭ ‬موظفي‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عضوية‭ ‬موظفين‭ ‬بالوكالة‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬أخرى‭.‬

وقالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته،‭ ‬إن‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الأونروا‭ ‬ربما‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬وفصلتهم‭ ‬من‭ ‬العمل‭. ‬وتقول‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬يلتزمون‭ ‬بمبادئ‭ ‬الحياد‭.‬

ووصف‭ ‬لازاريني‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬الوكالة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬سابقة‭ ‬خطيرة‮»‬‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتنتهك‭ ‬التزام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬

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