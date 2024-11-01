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معظمهم أطفال ونساء.. استشهاد 64 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على وسط غزة

11/1/2024 7:07:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬64‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬عشرات‭ ‬آخرون‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬وحتى‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬العشرات‭ ‬أصيبوا‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬ومخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وبلدة‭ ‬الزوايدة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وذكر‭ ‬مسعفون‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬بمخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬أن‭ ‬14‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مدخل‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬المخيم‭. ‬وذكر‭ ‬المسعفون‭ ‬أن‭ ‬10‭ ‬آخرين‭ ‬استشهدوا‭ ‬بداخل‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭. ‬

وكان‭ ‬مسؤولون‭ ‬صحيون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬قد‭ ‬ذكروا‭ ‬أن‭ ‬47‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الخميس‭.‬

وأعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬فلسطينية،‭ ‬أمس،‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء
في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬259ر43،‭ ‬أغلبيتهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬والإصابات‭ ‬إلى‭ ‬827ر101،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر2023‭. ‬

‭ ‬وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية
ارتكبت‭ ‬3‭ ‬مجازر‭ ‬بحق‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وصل‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬55‭ ‬شهيدا،‭ ‬و186‭ ‬مصابا‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬الماضية،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭).

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬والإنقاذ‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭.

وتعثرت‭ ‬آمال‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭. ‬ويحاول‭ ‬مبعوثان‭ ‬أمريكيان‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭. ‬

لكن‭ ‬قناة‭ ‬الأقصى‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬قالت‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭. ‬وأضافت‭ ‬الحركة‭ ‬أن‭ ‬مقترحات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لم‭ ‬تلب‭ ‬شروطها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬ينص‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬هناك‭. ‬

ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬الأقصى‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬مقترحات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لم‭ ‬تلب‭ ‬شروط‭ ‬الحركة‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬المقترحات‭ ‬لا‭ ‬تتضمن‭ ‬وقفا‭ ‬دائما‭ ‬للعدوان‭ ‬ولا‭ ‬انسحابا‭ ‬للاحتلال‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬ولا‭ ‬عودة‭ ‬للنازحين‭.. ‬ولا‭ ‬تعالج‭ ‬احتياجات‭ ‬شعبنا‭ ‬للأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والإغاثة‭ ‬والإعمار،‭ ‬ولا‭ ‬فتح‭ ‬المعابر‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬وخاصة‭ ‬معبر‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬وفد‭ ‬الحركة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يريده‭
‬هو‭ ‬‮«‬توفير‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة؛‭ ‬من‭ ‬غذاء‭ ‬وإيواء‭ ‬ودواء‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬ثم‭ ‬تحقيق‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬جدية‭ ‬تتضمن‭ ‬رفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬أسرانا‭ ‬الأبطال،‭ ‬وتنهي‭ ‬اعتقالهم‭ ‬الظالم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬ضباط‭ ‬حديثي‭ ‬التخرج‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاتفاقيات‭ ‬والوثائق‭ ‬والمقترحات‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬قدرتنا‭ ‬وإصرارنا‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬الأمن‭ ‬وإحباط‭ ‬الهجمات‭ ‬ضدنا‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منع‭ ‬تسليح‭ ‬أعدائنا‭ ‬حسبما‭ ‬تقتضي‭ ‬الضرورة‭ ‬ورغم‭ ‬أي‭ ‬ضغوط‭ ‬أو‭ ‬قيود‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‮»‬‭. ‬

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