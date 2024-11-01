ختام النسخة الـ 13 من حملة ((الحر)) للتوعية بسرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اختتم الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين النسخة الثالثة عشرة من حملة «الحُر» للتوعية بسرطان الثدي، التي شهدت نجاحًا كبيرًا من خلال تنظيم أكثر من 15 محاضرة توعوية في مختلف الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة. جاءت هذه الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بمملكة البحرين، حيث استهدفت تعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر والتوعية بمخاطر المرض.
خلال فعاليات الحملة، تم تقديم مجموعة من المحاضرات التثقيفية التي تناولت مختلف جوانب سرطان الثدي، بما في ذلك عوامل الخطر، طرق الوقاية، وأهمية الكشف المبكر. وقد استهدفت هذه المحاضرات العاملات في القطاعين العام والخاص، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الفحص الذاتي والفحص الطبي الدوري.
شارك في المحاضرات عدد من الأطباء والمختصين في مجال الصحة، الذين قدموا معلومات دقيقة وموثوقة حول المرض، مما ساهم في تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة والشائعات المتعلقة بسرطان الثدي. كما تم توزيع كتيبات توعوية ومطبوعات تحتوي على نصائح وإرشادات حول كيفية إجراء الفحص الذاتي وإجراءات الكشف المبكر.
وفي تصريح له، أكد رئيس الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف أهمية هذه الحملة، قائلاً: «نحن فخورون بما حققته النسخة الثالثة عشرة من حملة الحُر للتوعية بسرطان الثدي بعدما لمسناه من تفاعل كبير من العاملات في مختلف المؤسسات، مما يدل على الوعي المتزايد بأهمية الفحص المبكر. وأن سرطان الثدي هو مرض يمكن التغلب عليه إذا تم اكتشافه مبكراً، لذا فإن التوعية تعتبر خطوة حيوية في هذا الاتجاه».
وأضاف: «نحن نؤمن بأن العمل الجماعي هو المفتاح لتحقيق النجاح. لذلك، نشكر وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية على تعاونهم المثمر في نجاح هذه الحملة. سنواصل جهودنا لتعزيز الوعي الصحي بين جميع فئات المجتمع».
كما وجه يعقوب الشكر والتقدير لجميع الشركات والهيئات والمؤسسات التي تعاونت مع الاتحاد في إنجاح هذه الحملة وخروجها بهذا الشكل المشرف.
وأوضح أن نجاح النسخة الثالثة عشرة من حملة الحُر للتوعية بسرطان الثدي يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي ومواجهة هذا المرض، مما يسهم في تحقيق رؤية البحرين في بناء مجتمع صحي وآمن.
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