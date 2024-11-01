ختام النسخة الـ 13 من حملة ((الحر)) للتوعية بسرطان الثدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬الحملة،‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬التثقيفية‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عوامل‭ ‬الخطر،‭ ‬طرق‭ ‬الوقاية،‭ ‬وأهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭. ‬وقد‭ ‬استهدفت‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرات‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬والفحص‭ ‬الطبي‭ ‬الدوري‭.‬

شارك‭ ‬في‭ ‬المحاضرات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة،‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬وموثوقة‭ ‬حول‭ ‬المرض،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تصحيح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المفاهيم‭ ‬الخاطئة‭ ‬والشائعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬كتيبات‭ ‬توعوية‭ ‬ومطبوعات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬نصائح‭ ‬وإرشادات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬وإجراءات‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الحُر‭ ‬للتوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بعدما‭ ‬لمسناه‭ ‬من‭ ‬تفاعل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬المتزايد‭ ‬بأهمية‭ ‬الفحص‭ ‬المبكر‭. ‬وأن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬هو‭ ‬مرض‭ ‬يمكن‭ ‬التغلب‭ ‬عليه‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬اكتشافه‭ ‬مبكراً،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬التوعية‭ ‬تعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬هو‭ ‬المفتاح‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭. ‬لذلك،‭ ‬نشكر‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬المثمر‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭. ‬سنواصل‭ ‬جهودنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

كما‭ ‬وجه‭ ‬يعقوب‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجميع‭ ‬الشركات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تعاونت‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬وخروجها‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬المشرف‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الحُر‭ ‬للتوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬ومواجهة‭ ‬هذا‭ ‬المرض،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬صحي‭ ‬وآمن‭.‬