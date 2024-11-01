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تفعيل مذكرة تفاهم بين النواب ومركز ناصر للبحوث

11/1/2024 7:07:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي،‭ ‬المستشار‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وذلك‭ ‬لتفعيل‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتطوير‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬‮

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬لدعم‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬أشاد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بجهود‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وإنجازاته‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مثمنا‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الدكتور‭ ‬حاجي‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬هذه‭ ‬التقنية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬لبناء‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬خدماتها‭ ‬للسادة‭ ‬النواب‭ ‬وأجهزة‭ ‬المجلس‭.‬‮

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬حاجي‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬ملتزم‭ ‬بتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الخدمة‭ ‬ضمن‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وأنه‭ ‬يتطلع‭ ‬لتدشين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬‮

ويهدف‭ ‬الاتفاق‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البحثي‭ ‬والتقني،‭ ‬وتطوير‭ ‬سياسات‭ ‬تدعم‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بطرق‭ ‬مسؤولة‭ ‬ومستدامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬وبرامج‭ ‬تدريبية‭ ‬لتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬التقنية‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬وموظفيه‭.‬‮

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