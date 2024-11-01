تفعيل مذكرة تفاهم بين النواب ومركز ناصر للبحوث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى المهندس محمد السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب، الدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وذلك لتفعيل مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير الاستراتيجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لدعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة في خدمة المجتمع البحريني.
وخلال الزيارة أشاد الأمين العام بجهود مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وإنجازاته في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثمنا الدور الذي يقوم به الدكتور حاجي في نشر ثقافة هذه التقنية، موضحا أن المجلس يسعى إلى المزيد من التعاون مع المركز لبناء حزمة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي توفر خدماتها للسادة النواب وأجهزة المجلس.
من جانبه؛ أكد الدكتور حاجي أن المركز ملتزم بتقديم أعلى مستويات الخدمة ضمن أطر التعاون الإيجابي مع مجلس النواب وأنه يتطلع لتدشين المزيد من المشاريع المشتركة مع المجلس في المستقبل القريب.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون البحثي والتقني، وتطوير سياسات تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق مسؤولة ومستدامة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتطوير المهارات التقنية لأعضاء المجلس وموظفيه.
MENAFN01112024000055011008ID1108842873
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.