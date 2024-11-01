وزير البلديات يشارك في منتدى تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في أعمال المنتدى الإقليمي حول «تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية» والذي تم تنظيمه من قبل وزارة الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر الجاري، تحت رعاية دولة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي في الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.
واستعرض الوزير في الجلسة الحوارية الوزارية ضمن المنتدى أبرز جهود مملكة البحرين في تسريع تحول النظم الغذائية عبر تأمين الأمن الغذائي، كمنهج عمل وطني، وصياغة خطة مُتكاملة من أجل ضمان تأمين الغذاء من خلال عدة مسارات.
كما أوضح المبارك في مداخلته جهود رفع نسب الإنتاج الزراعي المحلي من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية علاوة على دعم السياسات الهادفة للتعزيز المستدام للأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الخضراء والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لمواجهة التغير المناخي ومن أهمها الأهداف التي تم إعلانها حتى عام 2035.
وشارك في المنتدى إلى جانب الوزير كل من المهندس محمد ميرزا العريبي الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والسيد صادق الستري الوكيل المساعد للموارد والمعلومات.
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