وزير البلديات يشارك في منتدى تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستعرض‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬الوزارية‭ ‬ضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬أبرز‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬تحول‭ ‬النظم‭ ‬الغذائية‭ ‬عبر‭ ‬تأمين‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬كمنهج‭ ‬عمل‭ ‬وطني،‭ ‬وصياغة‭ ‬خطة‭ ‬مُتكاملة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬تأمين‭ ‬الغذاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدة‭ ‬مسارات‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬المبارك‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬جهود‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬السياسات‭ ‬الهادفة‭ ‬للتعزيز‭ ‬المستدام‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬والسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الهادفة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الوزير‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬العريبي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والسيد‭ ‬صادق‭ ‬الستري‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬والمعلومات‭.‬