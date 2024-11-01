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وزير البلديات يشارك في منتدى تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية

11/1/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬الإقليمي‭ ‬حول‭ ‬‮«‬تسريع‭ ‬تحول‭ ‬النظم‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬ولجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لغربي‭ ‬آسيا‭ ‬ومنظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬دولة‭ ‬الدكتور‭ ‬جعفر‭ ‬حسان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بالزراعة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وممثلي‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

واستعرض‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬الوزارية‭ ‬ضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬أبرز‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬تحول‭ ‬النظم‭ ‬الغذائية‭ ‬عبر‭ ‬تأمين‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬كمنهج‭ ‬عمل‭ ‬وطني،‭ ‬وصياغة‭ ‬خطة‭ ‬مُتكاملة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬تأمين‭ ‬الغذاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدة‭ ‬مسارات‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬المبارك‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬جهود‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬السياسات‭ ‬الهادفة‭ ‬للتعزيز‭ ‬المستدام‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬والسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الهادفة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الوزير‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬العريبي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والسيد‭ ‬صادق‭ ‬الستري‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬والمعلومات‭.‬

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