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أمانة ((الأعلى للمرأة)) تنظم لقاء توعويا حول أهمية الوقاية والفحص المبكر عن سرطان الثدي

11/1/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمكافحة‭ ‬السرطان‭ ‬ومستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬لقاءً‭ ‬توعويًا‭ ‬حول‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬الوقاية‭ ‬والفحص‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬يخصص‭ ‬عالميًا‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وطرق‭ ‬العلاج‭ ‬والتأهيل‭ ‬الجسدي‭ ‬والمعنوي‭ ‬للمصابات‭ ‬به،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الأنماط‭ ‬الحياتية‭ ‬الصـحية‭ ‬الوقائية‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬قدّم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمكافحة‭ ‬السرطان‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬إبراهيم‭ ‬فخرو‭ ‬محاضرة‭ ‬استعرض‭ ‬فيها‭ ‬العوامل‭ ‬المسببة‭ ‬لمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وأعراضه‭ ‬وسبل‭ ‬العلاج،‭ ‬كما‭ ‬قدّم‭ ‬شرحا‭ ‬حول‭ ‬طرق‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬وأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬العلاجية‭ ‬المتوافرة،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭ ‬ومنها‭ ‬التقدم‭ ‬بالعمر‭ ‬ووجود‭ ‬تاريخ‭ ‬مرضي‭ ‬أو‭ ‬وراثي‭ ‬في‭ ‬العائلة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العوامل‭ ‬الجينية‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬محفزة‭ ‬للإصابة‭.‬

وشدّد‭ ‬د‭. ‬فخرو‭ ‬خلال‭ ‬المحاضرة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬للثدي‭ ‬والرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬والالتزام‭ ‬بالغذاء‭ ‬الصحي‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬والذاتية‭ ‬الدورية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬وعلاجه،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ضرورة‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬والذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬معدل‭ ‬الوفيات،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يُعدّ‭ ‬أكثر‭ ‬الأورام‭ ‬انتشارًا‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬عالميًا‭. ‬وعلى‭ ‬هامش‭ ‬اللقاء،‭ ‬أقام‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬ركنًا‭ ‬خاصًا‭ ‬للفحص‭ ‬والاستشارة‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬للحضور‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬التوعوي‭ ‬المذكور‭. ‬وقد‭ ‬أُقيم‭ ‬اللقاء‭ ‬بحضور‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬منتسبات‭ ‬الجمعيات‭ ‬واللجان‭ ‬النسائية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬عضوات‭ ‬لجنة‭ ‬الشباب‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

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