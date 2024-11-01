وزيرة الشباب تبحث العلاقات الشبابية مع سلطنة بروناي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع السيد داتو حاجي نظمي حاجي محمد وزير الثقافة والشباب والرياضة بسلطنة بروناي دار السلام.
في بداية اللقاء رحبت وزيرة شؤون الشباب بنظيرها، مؤكدةً تطور ونمو علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وبروناي دار السلام في مختلف المجالات، مشيرةً إلى أهمية تعزيز العلاقات الشبابية بين البلدين الصديقين.
من جانبه أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة بسلطنة بروناي دار السلام أهمية مواصلة الارتقاء بمستويات التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب بما يلبي التطلعات المشتركة، مشيرًا إلى حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الشبابية مع مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الشبابي بما يحقق الأهداف الشبابية الثنائية المشتركة.
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