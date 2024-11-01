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وزيرة الشباب تبحث العلاقات الشبابية مع سلطنة بروناي

11/1/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬السيدة‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬اجتماعًا‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬داتو‭ ‬حاجي‭ ‬نظمي‭ ‬حاجي‭ ‬محمد‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بسلطنة‭ ‬بروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭.‬‮

في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحبت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بنظيرها،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬‮

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بسلطنة‭ ‬بروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬الشبابية‭ ‬الثنائية‭ ‬المشتركة‭. ‬

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