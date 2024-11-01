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وزيرة الصحة وسفير المملكة المتحدة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

11/1/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة‭ ‬السيد‭ ‬أليستر‭ ‬لونج‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬رحبت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بعمق‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ومنها‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬واستعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬ومناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أثناء‭ ‬اللقاء‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للجميع‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬بمستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬آفاق‭ ‬وأهداف‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬لصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

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