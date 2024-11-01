وزيرة الصحة وسفير المملكة المتحدة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بمقر الوزارة السيد أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
في مستهل اللقاء رحبت وزيرة الصحة بالسفير، مشيدةً بعمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، ومنها القطاع الصحي.
وقد تم خلال اللقاء بحث واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وتنفيذ البرامج بين الجانبين في مختلف التخصصات.
كما أكدت الوزيرة أثناء اللقاء أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، وذلك بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين ومواصلة تحقيق الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للجميع.
من جهته أشاد السفير بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده هذه العلاقات الراسخة من تطور ونماء على كافة المستويات، وذلك بما يسهم في دعم وتطوير آفاق وأهداف التعاون والتنسيق المشترك لصالح البلدين الصديقين.
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