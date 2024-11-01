دعوة أممية لتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدةوكالات الأمم المتحدة: كل سكان شمال غزة معرضون للموت الوشيك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬مع‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يتجاوز‭ ‬حتى‭ ‬حدود‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭.‬

ووصفت‭ ‬المقررة‭ ‬الخاصة‭ ‬تعليق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ«المسألة‭ ‬الحساسة‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬برأيها،‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تواصل‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬احتلالها‭ ‬غير‭ ‬القانوني،‭ ‬منتهكة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لإسرائيل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬بالأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‮»‬‭.‬

وأردفت‭: ‬‮«‬أمرت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬إسرائيل‭ ‬بسحب‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬قيد‭ ‬أو‭ ‬شرط‭ ‬وفي‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬وتفكيك‭ ‬المستوطنات،‭ ‬والتوقف‭ ‬عن‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وكذلك‭ ‬دفع‭ ‬تعويضات‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬ألبانيز‭ ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬لقرارات‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أقصى‭ ‬تقدير‭.‬

وفي‭ ‬تقريرها‭ ‬ذكرت‭ ‬ألبانيز‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬الخاص‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬تلالنغ‭ ‬موفوكينغ‭ ‬اتهم‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحلفاءها‭ ‬بـ‮«‬فرض‭ ‬الجوع‭ ‬والجفاف‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬وسابق‭ ‬إصرار‮»‬‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬غزة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬جيل‭ ‬كامل‭.‬

وقال‭ ‬المقرر‭ ‬الأممي‭ ‬إن‭ ‬غزة‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬أرضا‭ ‬قاحلة‭ ‬من‭ ‬الأنقاض‭ ‬والجثث‭ ‬البشرية‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يكافح‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭. ‬وأضاف‭ ‬موفوكينغ‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أوفت‭ ‬بوعدها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ودمرت‭ ‬غزة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية حذر‭ ‬رؤساء‭ ‬الوكالات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكبرى‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬مروع‮»‬،‭ ‬فجميع‭ ‬سكانه‭ ‬يواجهون‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬الوشيك‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬معرضون‭ ‬لخطر‭ ‬الموت‭ ‬الوشيك،‭ ‬جراء‭ ‬المرض‭ ‬والمجاعة‭ ‬والعنف‮«‬‭. ‬وقال‭ ‬رؤساء‭ ‬الهيئات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الوكالات‭ ‬الأممية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬مروع‮»‬‭. ‬وأضافوا‭: ‬‮«‬المنطقة‭ ‬تحت‭ ‬الحصار‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهر،‭ ‬وهي‭ ‬محرومة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الأساسية‭ ‬والإمدادات‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة،‭ ‬بينما‭ ‬يستمر‭ ‬القصف‭ ‬والهجمات‭ ‬الأخرى‭. ‬وفي‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬فقط‭ ‬قتل‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وتم‭ ‬تهجير‭ ‬الآلاف‭ ‬مجددا‭ ‬قسرا‮«‬،‭ ‬كما‭ ‬حثوا‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المتقاتلة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬ودعوا‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وعلى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‮«‬‭.‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لا‭ ‬تواكب‭ ‬حجم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬بسبب‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الوصول،‭ ‬والسلع‭ ‬الأساسية‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬غير‭ ‬متوافرة،‭ ‬والعاملون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬غير‭ ‬آمنين‭ ‬للقيام‭ ‬بعملهم،‭ ‬وتمنعهم‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وانعدام‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المحتاجين‮»‬‭. ‬ووقع‭ ‬البيان‭ ‬رؤساء‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المكلفة‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬والصحة‭ ‬والغذاء‭ ‬والحقوق‭ ‬والهجرة‭ ‬واللاجئين‭ ‬والتنمية‭ ‬والطفل‭ ‬والمرأة‭ ‬وغيرها‭.‬