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لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية لإعادة تنظيم استقدام العمالة الوافدة وأماكن مسكنهم

11/1/2024 7:07:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توافق حكومي نيابي بلدي على إيجاد حل جذري لسكن العزاب

لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية لإعادة تنظيم استقدام العمالة الوافدة وأماكن مسكنهم

وزارة البلديات: ضوابط جديدة لتسجيل عقود الإيجار للحد من مشاكل المساكن العشوائية

وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬لمشكلة‭ ‬سكن‭ ‬العزاب‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وبمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬مقدمو‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬سكن‭ ‬العزاب‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والأخلاقي‭ ‬والمعيشي‭ ‬والأمني‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬استياء‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬سكن‭ ‬العزاب‭ ‬الأجانب‭.‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬لتقييد‭ ‬جميع‭ ‬المساكن‭ ‬الجماعية‭ ‬المشتركة‭ ‬قامت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬كهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وبإشراف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وهيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬وفق‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬لقيد‭ ‬تلك‭ ‬المساكن‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاختصاصات‭ ‬المنوطة‭ ‬بكل‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬جميع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الصحية‭ ‬والأمنية،‭ ‬والسلامة‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬العقارات‭.‬

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬أصدرت‭ ‬القرارات‭ ‬المتضمنة‭ ‬ضوابط‭ ‬تسجيل‭ ‬عقود‭ ‬الإيجار‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬محلها‭ ‬عقارات‭ ‬سكنية‭ ‬لغير‭ ‬غرض‭ ‬السكن‭ ‬العائلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬إجراء‭ ‬تسجيل‭ ‬تلك‭ ‬العقود‭ ‬مع‭ ‬إجراءات‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬أو‭ ‬البلدية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬لتلك‭ ‬العقارات‭ ‬توافر‭ ‬جميع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الصحية‭ ‬واشتراطات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً،‭ ‬ومثال‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تسجيل‭ ‬عقود‭ ‬الإيجار‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬محلها‭ ‬عقارات‭ ‬سكنية‭ ‬لغير‭ ‬غرض‭ ‬السكن‭ ‬العائلي‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬العقارات‭ ‬مقيدة‭ ‬لدى‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬ضمن‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬السكن‭ ‬المشترك‭ ‬الجماعي‭ ‬وبعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬جميع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الصحية‭ ‬واشتراطات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لهذه‭ ‬العقارات‭ ‬طبقاً‭ ‬للقوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬قرار‭ ‬جديد‭ ‬يتضمن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬توفيرها‭ ‬لتسجيل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العقود‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬المساكن‭ ‬العشوائية‭ ‬التي‭ ‬تستغل‭ ‬كمسكن‭ ‬جماعي‭ ‬مشترك‭ ‬دون‭ ‬ضوابط‭ ‬ويكون‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬ساكنيها‭.‬

بدورها‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬وزارية‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬وأماكن‭ ‬مسكنهم،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬تلك‭ ‬اللجنة‭ ‬بدراسة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬ومشكلة‭ ‬سكن‭ ‬العزاب‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشاكل‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬العمالة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للقوانين‭ ‬الداخلية‭ ‬والتعهدات‭ ‬الدولية،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وانتهت‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذها‭.‬

وتطرقت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الوزارة‭ ‬يبرز‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬تلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬والبلاغات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وبالأخص‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتصرفات‭ ‬اللاأخلاقية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الساكنين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬العائلية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بحقهم،‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬والآداب‭ ‬العامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وانسياب‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة،‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬لشروط‭ ‬الإقامة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الإبعاد‭ ‬وغيرها،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للوضع‭ ‬القانوني‭ ‬للشخص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الصحية‭ ‬واشتراطات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬نوع‭ ‬استغلالها‭.‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬النهائي‭ ‬سيرد‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬وافقت‭ ‬جميع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الممانعة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬انتشار‭ ‬سكن‭ ‬العمال‭ ‬العزاب‭ ‬العشوائي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بدون‭ ‬ضوابط‭ ‬واشتراطات‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والصحية‭ ‬والمعيشية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الدراسات‭ ‬والاستطلاعات‭ ‬تؤكد‭ ‬خطورة‭ ‬وجود‭ ‬مباني‭ ‬العمال‭ ‬العزاب‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية،‭ ‬وأن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التجاوزات‭ ‬القانونية‭ ‬والإنسانية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬تحدث‭ ‬بسببها،‭ ‬فالعمال‭ ‬العزاب‭ ‬غالباً‭ ‬يعيشون‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬مساكنهم،‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬رقابة‭ ‬صارمة‭ ‬لتلك‭ ‬المباني‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الصحية‭ ‬والأخلاقية‭.‬

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