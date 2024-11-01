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9.3% انخفاضا في حجم النفايات بالبحرين العام الماضيتراجع حجم المخلفات البلاستيكية بنسبة 30%

11/1/2024 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

كشفت‭ ‬إحصائيات‭ ‬رسمية‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬كمية‭ ‬النفايات‭ ‬البلدية‭ ‬المجمعة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬42‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ (‬مليون‭ ‬و418‭ ‬ألفا‭ ‬و675‭ ‬طنا‭)‬،‭ ‬بتراجع‭ ‬مقداره‭ ‬144‭ ‬ألفاً‭ ‬و811‭ ‬طناً،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬9‭.‬3‭ %‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بحوالي‭ ‬1‭.‬56‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ (‬مليون‭ ‬و563‭ ‬ألفا‭ ‬و487‭ ‬طن‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬

وأظهرت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمنصة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬النفايات‭ ‬البلدية‭ ‬المجمعة‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬المعيشية‭ ‬بلغت‭ ‬581‭ ‬ألفا‭ ‬و405‭ ‬أطنان،‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬40‭.‬98‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النفايات‭ ‬المجمعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وقد‭ ‬اتضح‭ ‬تراجع‭ ‬حجم‭ ‬النفايات‭ ‬المنزلية‭ ‬بـ‭ ‬27‭ ‬ألفا‭ ‬و488‭ ‬طنا‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2022‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬608‭ ‬آلاف‭ ‬و894‭ ‬طنا‭.‬

واتضح‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬النفايات‭ ‬البلدية‭ ‬المجمعة‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الإنشاءات‭ ‬بلغت‭ ‬371‭ ‬ألفاً‭ ‬و246‭ ‬طناً‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬26‭.‬17‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النفايات‭ ‬المجمعة،‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬النفايات‭ ‬البلدية‭ ‬المجمعة‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الزراعة‭ ‬والحراجة‭ ‬والصيد‭ ‬109‭ ‬آلاف‭ ‬و549‭ ‬طناً‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬7.72%،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬النفايات‭ ‬البلدية‭ ‬المجمعة‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬التصنيع‭ ‬77‭ ‬ألفاً‭ ‬و772‭ ‬طناً‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬5‭.‬48‭%‬،‭ ‬أما‭ ‬مجموع‭ ‬النفايات‭ ‬البلدية‭ ‬المجمعة‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأخرى‭ ‬فبلغ‭ ‬278‭ ‬ألفاً‭ ‬و701‭ ‬طن‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬19‭.‬65‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النفايات‭ ‬المجمعة‭.‬

وبحسب‭ ‬الإحصائيات،‭ ‬فإن‭ ‬النفايات‭ ‬البلدية‭ ‬المجمعة‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬353‭ ‬ألفاً‭ ‬و639‭ ‬طناً‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬24‭.‬9‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النفايات،‭ ‬وتحويل‭ ‬520‭ ‬طنا‭ ‬إلى‭ ‬سماد‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬0‭.‬04‭%‬،‭ ‬ودفن‭ ‬مليون‭ ‬و46‭ ‬ألفاً‭ ‬و833‭ ‬طناً‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬73‭.‬79‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النفايات،‭ ‬و17‭ ‬ألفاً‭ ‬و682‭ ‬طناً‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬يتم‭ ‬معالجتها‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬والتخلص‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬1‭.‬25‭%.‬

وكشف‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬البلاستيكية‭ ‬شكلت‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬22‭.‬84‭% ‬من‭ ‬نفايات‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تقلص‭ ‬واضح‭ ‬لنسبة‭ ‬المواد‭ ‬البلاستيكية‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬نحو‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النفايات‭. ‬

وذكرت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الحديثة‭ ‬‮«‬شكلت‭ ‬المواد‭ ‬العضوية‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬45‭.‬61‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النفايات،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬المواد‭ ‬غير‭ ‬العضوية‭ ‬نحو‭ ‬17‭.‬5‭%‬‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬كمية‭ ‬النفايات‭ ‬البلدية‭ ‬المجمعة‭ ‬نحو‭ ‬1418‭ ‬ألف‭ ‬طن‭. ‬كما‭ ‬وصل‭ ‬حجم‭ ‬إجمالي‭ ‬النفايات‭ ‬المعاد‭ ‬تدويرها‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬353‭.‬64‭ ‬ألف‭ ‬طن،‭ ‬والنفايات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬سماد‭ ‬نحو‭ ‬52‭ ‬ألف‭ ‬طن،‭ ‬وشكل‭ ‬النوعين‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬معا‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النفايات‭. ‬

كما‭ ‬قامت‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بدفن‭ ‬نحو‭ ‬1046‭.‬83‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬النفايات،‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬17‭.‬68‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬أخرى‭ ‬لمعالجتها‭. ‬

وتوزعت‭ ‬النفايات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬تدويرها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬معادن‭ ‬وزجاج‭ ‬وأنسجة‭ ‬وأوراق‭ ‬وورق‭ ‬مقوى،‭ ‬حيث‭ ‬تصدرت‭ ‬الأوراق‭ ‬قائمة‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬تدويرها‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭.‬79‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النفايات‭. ‬أما‭ ‬المعادن‭ ‬فكانت‭ ‬نسبتها‭ ‬نحو‭ ‬2%‭ ‬والزجاج‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬6‭% ‬والأنسجة‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬5‭%‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الإحصائية‭.‬

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