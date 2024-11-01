9.3% انخفاضا في حجم النفايات بالبحرين العام الماضيتراجع حجم المخلفات البلاستيكية بنسبة 30%

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت إحصائيات رسمية عن أن مجموع كمية النفايات البلدية المجمعة في مملكة البحرين في عام 2023 بلغت نحو 1.42 مليون طن (مليون و418 ألفا و675 طنا)، بتراجع مقداره 144 ألفاً و811 طناً، أي ما نسبته 9.3 %، مقارنة بحوالي 1.56 مليون طن (مليون و563 ألفا و487 طن) في عام 2022.
وأظهرت الإحصائيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمنصة البحرين للبيانات المفتوحة أن مجموع النفايات البلدية المجمعة من الأسر المعيشية بلغت 581 ألفا و405 أطنان، التي شكلت 40.98% من إجمالي النفايات المجمعة في عام 2023، وقد اتضح تراجع حجم النفايات المنزلية بـ 27 ألفا و488 طنا مقارنة بعام 2022 إذ بلغ 608 آلاف و894 طنا.
واتضح أن مجموع النفايات البلدية المجمعة من مصادر الإنشاءات بلغت 371 ألفاً و246 طناً أي ما نسبته 26.17% من إجمالي النفايات المجمعة، بلغ مجموع النفايات البلدية المجمعة من مصادر الزراعة والحراجة والصيد 109 آلاف و549 طناً أي ما نسبته 7.72%، كما بلغ مجموع النفايات البلدية المجمعة من مصادر التصنيع 77 ألفاً و772 طناً أي ما نسبته 5.48%، أما مجموع النفايات البلدية المجمعة من مصادر الأنشطة الاقتصادية الأخرى فبلغ 278 ألفاً و701 طن أي ما نسبته 19.65% من إجمالي النفايات المجمعة.
وبحسب الإحصائيات، فإن النفايات البلدية المجمعة يتم إعادة التدوير 353 ألفاً و639 طناً منها ما نسبته 24.9% من إجمالي النفايات، وتحويل 520 طنا إلى سماد ما نسبته 0.04%، ودفن مليون و46 ألفاً و833 طناً من النفايات ما نسبته 73.79% من إجمالي النفايات، و17 ألفاً و682 طناً من النفايات يتم معالجتها في أماكن أخرى والتخلص منها ما نسبته 1.25%.
وكشف التقرير الصادر عن وزارة شؤون البلديات والزراعة أن المواد البلاستيكية شكلت ما نسبته 22.84% من نفايات البحرين خلال العام الماضي، وذلك في تقلص واضح لنسبة المواد البلاستيكية مقارنة بعام 2022 الذي سجل ما نسبته نحو 30% من إجمالي النفايات.
وذكرت الإحصائيات الحديثة «شكلت المواد العضوية ما نسبته 45.61% من إجمالي النفايات، فيما كانت نسبة المواد غير العضوية نحو 17.5%».
وخلال عام 2023، بلغ إجمالي كمية النفايات البلدية المجمعة نحو 1418 ألف طن. كما وصل حجم إجمالي النفايات المعاد تدويرها إلى نحو 353.64 ألف طن، والنفايات التي تم تحويلها إلى سماد نحو 52 ألف طن، وشكل النوعين من النفايات معا ما نسبته 25% من إجمالي النفايات.
كما قامت الجهات المختصة بدفن نحو 1046.83 ألف طن من النفايات، والتخلص من 17.68 ألف طن في مواقع أخرى لمعالجتها.
وتوزعت النفايات التي يمكن إعادة تدويرها ما بين معادن وزجاج وأنسجة وأوراق وورق مقوى، حيث تصدرت الأوراق قائمة المواد التي يمكن إعادة تدويرها بنسبة تصل إلى 6.79% من إجمالي النفايات. أما المعادن فكانت نسبتها نحو 2% والزجاج نحو 2.6% والأنسجة نحو 2.5%، بحسب الأرقام الإحصائية.
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