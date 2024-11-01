فعاليات متنوعة تبرز الهوية البحرينية:هيئة السياحة تعلن إطلاق موسم استثنائي لأعياد البحرين 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬ورئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬موسم‭ ‬استثنائي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يبرز‭ ‬الهوية‭ ‬المميزة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأضافت‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬فعاليات‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬وتنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي،‭ ‬بحيث‭ ‬تستهدف‭ ‬الفعاليات‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬وتلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وزوار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬التاريخي‭ ‬الغني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سياحية‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬2022‭-‬2026‮»‬‭.‬

وبدورها،‭ ‬قالت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بإطلاق‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬ويؤكد‭ ‬التزام‭ ‬الجميع‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والحس‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬بوحجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬سيشمل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬الثقافة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مفضلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬ستشمل‭ ‬عروضًا‭ ‬للألعاب‭ ‬النارية‭ ‬تُضيء‭ ‬سماء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة،‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬ارتفاعاتها‭ ‬لمنح‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬لمشاهدة‭ ‬العروض‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬متعددة‭. ‬

هذا،‭ ‬وتنطلق‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بإطلاق‭ ‬باقات‭ ‬سياحية‭ ‬شاملة‭ ‬وحملات‭ ‬ترويجية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬المستهدفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المؤثرين‭ ‬الاجتماعيين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وسيتم‭ ‬أيضاً‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬وباقات‭ ‬ترويجية‭ ‬مميزة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬وشركات‭ ‬الطيران‭ ‬والشركات‭ ‬التجارية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬إدارة‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬ووكلاء‭ ‬السفر،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬سياحية‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬للزوار‭. ‬

كما‭ ‬ستتضمن‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لموسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬وتشمل‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬بو‭ ‬ماهر‭ ‬وحتى‭ ‬متحف‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬ – ‭ ‬مجلس‭ ‬سيادي،‭ ‬ولأول‭ ‬مرة،‭ ‬ستفتح‭ ‬جميع‭ ‬بيوت‭ ‬المسار‭ ‬أبوابها‭ ‬لجمهور‭ ‬المهرجان‭ ‬بمعارضها‭ ‬ومقتنياتها‭ ‬التي‭ ‬تسرد‭ ‬حكايا‭ ‬عصر‭ ‬ازدهار‭ ‬اقتصاد‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تُتيح‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬موقع‭ (‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭: ‬شاهدٌ‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬جزيرة‭)‬،‭ ‬المدرج‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي‭.‬

كما‭ ‬ستعيد‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬روح‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬القديم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬أمسيات‭ ‬المنامة،‭ ‬وستشمل‭ ‬الفعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬القرية‭ ‬التراثية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬والعروض‭ ‬المسرحية‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬تُقدم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬

للمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬القائمة‭ ‬والفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬المصاحبة‭ ‬لموسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين،‭ ‬يُرجى‭ ‬زيارة‭ ‬ * الرابط‭ ‬التالي‭: ‬ http ‭://‬ >‭.‬ calendar ‭.‬ bh