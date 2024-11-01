فعاليات متنوعة تبرز الهوية البحرينية:هيئة السياحة تعلن إطلاق موسم استثنائي لأعياد البحرين 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض إطلاق حملتها الترويجية لموسم أعياد البحرين 2024، الذي سيزخر هذا العام بالفعاليات المتنوعة والأنشطة الترفيهية على مدار شهر ديسمبر القادم، حيث سيتميز كل من مهرجان القرية التراثية، مهرجان ليالي المحرق، ومهرجان أمسيات المنامة بالطابع المميز للهوية البحرينية، ويختتم باحتفال مميز للألعاب النارية في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة ورئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض حرص الهيئة على تقديم موسم استثنائي هذا العام يبرز الهوية المميزة لمملكة البحرين، وأضافت: «نسعى إلى تقديم فعاليات مبتكرة ومتنوعة وتنويع المنتج السياحي، بحيث تستهدف الفعاليات جميع الفئات العمرية، وتلبي تطلعات المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين، كما نحرص على تسليط الضوء على التراث التاريخي الغني لمملكة البحرين، وتقديم تجربة سياحية متكاملة من خلال موسم أعياد البحرين، بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، ونأمل أن يكون لهذا الموسم الاستثنائي الأثر الإيجابي في جذب أكبر عدد من السياح إلى مملكة البحرين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف استراتيجية السياحية 2022-2026».
وبدورها، قالت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: «نحن فخورون بإطلاق موسم أعياد البحرين 2024 بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يعكس روح الفريق الواحد ويؤكد التزام الجميع بالمسؤولية الاجتماعية والحس الوطني من خلال الحرص على إبراز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة».
وأشارت بوحجي إلى أن موسم أعياد البحرين سيشمل هذا العام فعاليات متنوعة تهدف إلى إحياء الثقافة البحرينية الأصيلة وتوفير تجربة استثنائية، مؤكدة أن الموسم يمثل فرصة فريدة لتعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية مفضلة في المنطقة، خاصة من خلال الاحتفالات التي ستشمل عروضًا للألعاب النارية تُضيء سماء مملكة البحرين في 8 مواقع مختلفة، مع رفع ارتفاعاتها لمنح المواطنين والمقيمين والزوار تجربة استثنائية لمشاهدة العروض من زوايا متعددة.
هذا، وتنطلق الحملة الترويجية هذا العام بإطلاق باقات سياحية شاملة وحملات ترويجية في الأسواق الرئيسية المستهدفة، بالإضافة إلى التعاون مع نخبة من المؤثرين الاجتماعيين البحرينيين، وسيتم أيضاً تقديم عروض وباقات ترويجية مميزة بالتنسيق مع مجموعة من الفنادق وشركات الطيران والشركات التجارية، إضافة إلى شركات إدارة الوجهات السياحية ووكلاء السفر، بهدف توفير تجربة سياحية شاملة ومتكاملة للزوار.
كما ستتضمن الفعاليات المصاحبة لموسم أعياد البحرين مجموعة من الأنشطة التي تسلط الضوء على الهوية البحرينية الأصيلة، وتشمل النسخة الثالثة من مهرجان ليالي المحرّق الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار، والذي سيقام على امتداد مسار اللؤلؤ، بدءًا من ساحل بو ماهر وحتى متحف اللؤلؤ – مجلس سيادي، ولأول مرة، ستفتح جميع بيوت المسار أبوابها لجمهور المهرجان بمعارضها ومقتنياتها التي تسرد حكايا عصر ازدهار اقتصاد اللؤلؤ في البحرين، حيث تُتيح ليالي المحرّق تجربة استثنائية للجميع في موقع (مسار اللؤلؤ: شاهدٌ على اقتصاد جزيرة)، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
كما ستعيد هيئة البحرين للسياحة والمعارض روح الماضي الى سوق المنامة القديم من خلال فعاليات أمسيات المنامة، وستشمل الفعاليات مهرجان القرية التراثية، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية الفريدة التي تُقدم للمرة الأولى.
للمزيد من المعلومات حول الحملات الترويجية القائمة والفعاليات والبرامج المصاحبة لموسم أعياد البحرين، يُرجى زيارة * الرابط التالي: http :// >. calendar . bh
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