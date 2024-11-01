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((أخبار الخليج)) تنشر التخصصات الصحية النادرة في البحرين:22 ألف رخصة طبية وفنية وتمريضية في المملكة

11/1/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الطب النووي وعلم أمراض الطب الشرعي.. تخصصات معترف بها ولا وجود لحامليها

970 باحثا عن عمل في التخصصات الطبية حتى نهاية 2023

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم،‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬لرفع‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والفنية‭ ‬والتمريضية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬عن‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬الطواقم،‭ ‬ومنح‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬للبحرينيين‭ ‬فيما‭ ‬زاد‭ ‬عن‭ ‬النسبة‭ ‬المذكورة‭ ‬عند‭ ‬توافرهم‭ ‬وفقا‭ ‬للشروط‭ ‬والمؤهلات‭ ‬المطلوبة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬وافقت‭ ‬عليه‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬متحققة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنظيم‭ ‬القانوني‭ ‬القائم‭ ‬الذي‭ ‬يقرر‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السياسات‭ ‬والمبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬كافة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية،‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬التحفيز‭ ‬الضمان‭ ‬أفضلية‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬التوظيف،‭ ‬والتأهيل‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭.‬




وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يثير‭ ‬إشكالية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تطبيقه‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬تحديد‭ ‬نسبة‭ ‬للبحرنة‭ ‬يسلب‭ ‬الدولة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعاطي‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬كما‭ ‬يتطلب‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬تفصيلية‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬توافر‭ ‬العدد‭ ‬الكافي‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭.‬

وأضافت‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬ردها‭ ‬بأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬ورؤيتها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬أعمال‭ ‬مناسبة‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭.‬

كما‭ ‬اتفق‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬من‭ ‬مبررات‭ ‬في‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحة‭ ‬الخاصة‭ ‬بواقع‭ ‬50 % ‭ ‬يتطلب‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬تفصيلية‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬توافر‭ ‬العدد‭ ‬الكافي‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المتخصصة‭ ‬والمدربة‭ ‬بذات‭ ‬النسبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬والمهن‭ ‬الصحية‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬النسبة‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬المختلفة‭ ‬سيما‭ ‬التخصصات‭ ‬النادرة‭ ‬أو‭ ‬الدقيقة‭ ‬أو‭ ‬الجديدة،‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬مهنيين‭ ‬بحرينيين‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬التخصصات‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬المعاونة‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إرباك‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭.‬



وأشار‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بشأن‭ ‬تمويل‭ ‬تدريب‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التخصصية‭ ‬المحلية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬خمس‭ ‬مبادرات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬وتعزيز‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سياسة‭ ‬التحفيز،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المرجو‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

بينما‭ ‬كشفت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬رخص‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والفنية‭ ‬والتمريضية‭ ‬المستوفين‭ ‬للشروط‭ ‬والمؤهلات‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬والأجانب‭ ‬المسجلين‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬22 , 060‭ ‬ألف‭ ‬رخصة‭ ‬طبية‭ ‬وفنية‭ ‬وتمريضية،‭ ‬حيث‭ ‬تتوزع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬4723‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬البشريين،‭ ‬و1172‭ ‬أطباء‭ ‬أسنان،‭ ‬و9914‭ ‬من‭ ‬الممرضين،‭ ‬1923‭ ‬صيادلة،‭ ‬4328‭ ‬مهن‭ ‬معاونة‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬‮«‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2024م‭ ‬فقد‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬73‭ ‬عيادة،‭ ‬325‭ ‬مركزا،‭ ‬24‭ ‬مستشفى‭.‬

ولفتت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للدراسات‭ ‬بمتابعة‭ ‬التخصصات‭ ‬الصحية‭ ‬النادرة‭ ‬عبر‭ ‬الدراسات‭ ‬المستفيضة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬ومن‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬التخصصات‭ ‬الدقيقة‭ ‬الموجودة‭ ‬ضمن‭ ‬معايير‭ ‬الهيئة‭ ‬التخصصات‭ ‬الدقيقة،‭ ‬منها‭ ‬الجراحات‭ ‬الجلدية،‭ ‬علاج‭ ‬الآلام،‭ ‬الأشعة‭ ‬النووية،‭ ‬طب‭ ‬تحت‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬والضغط‭ ‬العالي،‭ ‬علم‭ ‬السموم‭. ‬وكشفت‭ ‬الهيئة‭ ‬عن‭ ‬التخصصات‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬ضمن‭ ‬معايير‭ ‬الهيئة‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أحد‭ ‬يحملها‭ ‬وهي‭ ‬التخصصات‭ ‬النادرة‭ ‬مثل‭ ‬الطب‭ ‬النووي،‭ ‬جراحات‭ ‬طفيفة‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬واستخدام‭ ‬الروبوت،‭ ‬وطب‭ ‬الرياضة‭ ‬للأطفال،‭ ‬جراحة‭ ‬تجميل‭ ‬وترميم‭ ‬الثدي،‭ ‬علم‭ ‬أمراض‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬التخصصات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬اضافتها‭ ‬الى‭ ‬معايير‭ ‬الهيئة‭ ‬بعد‭ ‬حصول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬هذه‭ ‬التخصصات‭ ‬هي‭ ‬عمليات‭ ‬السمنة،‭ ‬الصرع‭ ‬والتخطيط‭ ‬الكهربائي‭ ‬للدماغ،‭ ‬المشاكل‭ ‬الزوجية‭ ‬والصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للعائلة،‭ ‬العمليات‭ ‬الدقيقة‭ ‬وإعادة‭ ‬البناء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تصوير‭ ‬الجهاز‭ ‬الهيكلي‭ ‬والعضلي‭ ‬والإجراءات‭ ‬التداخلية‭.‬

بينما‭ ‬أوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البيانات‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تخصصات‭ ‬غير‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وهي‭ ‬طب‭ ‬المراهقة،‭ ‬وفي‭ ‬وحدة‭ ‬المهن‭ ‬المعاونة‭ ‬هي‭ ‬فني‭ ‬تخطيط‭ ‬العضلات‭ ‬وفني‭ ‬زراعة‭ ‬الشعر‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬آخر،‭ ‬كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬المسجلين‭ ‬بوزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023م،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬970‭ ‬باحثا‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬مسجلا‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬الأشعة،‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬الأطراف‭ ‬الصناعية‭ ‬والأجهزة‭ ‬المساعدة،‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬التغذية،‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬التقانات‭ ‬الحيوية‭ ‬والهندسة‭ ‬الوراثية،‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬التكنلوجيا‭ ‬الحيوية‭ ‬وهندسة‭ ‬الجينات،‭ ‬و16‭ ‬في‭ ‬التمريض،‭ ‬و3‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬الوظيفي،‭ ‬و4‭ ‬في‭ ‬تكنلوجيا‭ ‬الرعاية‭ ‬النفسية،‭ ‬وشخص‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬في‭ ‬الصيدلة،‭ ‬و486‭ ‬في‭ ‬الطب،‭ ‬و169‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬الأسنان،‭ ‬و5‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬و2‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الصحية،‭ ‬و6‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬طبية،‭ ‬و5‭ ‬في‭ ‬الفيزياء‭ ‬الطبية،‭ ‬و127‭ ‬في‭ ‬المختبرات،‭ ‬و2‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية،‭ ‬و3‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الطب‭ ‬الحيوي‭.‬

بينما‭ ‬أكدت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬ردها‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬اختصاصها‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬المصنفة‭ ‬بالمهن‭ ‬الطبية‭ ‬والفنية‭ ‬الصحية‭ ‬والتمريضية‭ ‬لا‭ ‬تصدر‭ ‬تصاريح‭ ‬إلا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وفقاً‭ ‬للاشتراطات‭ ‬المنظمة‭ ‬لهذه‭ ‬المهن،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬الفعلية‭ ‬التي‭ ‬تقتضي‭ ‬استخدام‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬حجم‭ ‬المنشأة‭ ‬وطبيعة‭ ‬نشاطها،‭ ‬وتتضمن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬التراخيص‭ ‬تراخيص‭ ‬مؤقتة‭ ‬لمزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬وفقا‭ ‬للتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭. ‬

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