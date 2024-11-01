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وزير الداخلية: سلامة منتسبي الوزارة على رأس الأولويات

11/1/2024 2:52:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 11 (كونا) -- أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الجمعة أن المؤسسة الأمنية تضع سلامة منتسبيها على رأس أولويات الوزارة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الوزير اليوسف أشاد خلال قيامه بزيارة ضابط يعالج في المستشفى إثر تعرضه لعملية دهس بمنطقة الصباحية أثناء تأدية عمله بجهود رجال الامن في ضبط المستهترين والمخالفين للقانون والحفاظ على سلامة وأمن الجميع.
وأفادت الإدارة أن الشيخ اليوسف اطمأن خلال الزيارة على الوضع الصحي للضابط واستمع إلى تقرير كامل عن حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج له.(النهاية)

ع ج ر / ط أ ب




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