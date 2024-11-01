وزير الداخلية: سلامة منتسبي الوزارة على رأس الأولويات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 11 (كونا) -- أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الجمعة أن المؤسسة الأمنية تضع سلامة منتسبيها على رأس أولويات الوزارة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الوزير اليوسف أشاد خلال قيامه بزيارة ضابط يعالج في المستشفى إثر تعرضه لعملية دهس بمنطقة الصباحية أثناء تأدية عمله بجهود رجال الامن في ضبط المستهترين والمخالفين للقانون والحفاظ على سلامة وأمن الجميع.
وأفادت الإدارة أن الشيخ اليوسف اطمأن خلال الزيارة على الوضع الصحي للضابط واستمع إلى تقرير كامل عن حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج له.(النهاية)
ع ج ر / ط أ ب
MENAFN01112024000071011013ID1108842553
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