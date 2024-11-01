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مجلس النواب الليبي يرحب بتمديد مجلس الأمن مهمة البعثة الأممية لثلاثة أشهر

11/1/2024 2:52:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 1 - 11 (كونا) -- رحب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الجمعة بتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا.
وأوضح صالح في تصريح نقله المركز الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي أن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية يأتي برسالة فحواها تأكيد التزام مجلس الأمن بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي.
وشدد على ضرورة دعم مجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا للذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة تحقيقا لرغبة الشعب الليبي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر بالاجماع يوم أمس الخميس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ثلاثة أشهر أخرى حتى 31 يناير 2025 على أن تمدد البعثة تلقائيا لمدة 9 أشهر إضافية حتى 31 أكتوبر 2025 شرط تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا. (النهاية)

ش ب م / م م ج



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