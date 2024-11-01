مجلس النواب الليبي يرحب بتمديد مجلس الأمن مهمة البعثة الأممية لثلاثة أشهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 1 - 11 (كونا) -- رحب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الجمعة بتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا.
وأوضح صالح في تصريح نقله المركز الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي أن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية يأتي برسالة فحواها تأكيد التزام مجلس الأمن بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي.
وشدد على ضرورة دعم مجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا للذهاب إلى انتخابات
رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة تحقيقا لرغبة الشعب الليبي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر بالاجماع يوم أمس الخميس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ثلاثة أشهر أخرى حتى 31 يناير 2025 على أن تمدد البعثة تلقائيا لمدة 9 أشهر إضافية حتى 31 أكتوبر 2025 شرط تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا. (النهاية)
ش ب م / م م ج
MENAFN01112024000071011013ID1108842552
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