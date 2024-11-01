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العربي الكويتي يتأهل الى ربع نهائي دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم بفوزه على اركاداج التركمانستاني (3-2)

11/1/2024 2:52:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 11 (كونا) -- تأهل نادي العربي الكويتي اليوم الجمعة الى الدور ربع النهائي من دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه على نظيره اركاداج التركمانستاني بنتيجة (3-2) ضمن مباريات الجولة الثالثة والاخيرة من المجموعة الثانية والتي يستضيفها النادي العربي حاليا.
وعبر العربي الى الدور القادم رسميا لكن الى الآن لم يتم تحديد المركز الاول والثاني حيث تنتظر نتيجة مباراة (ابديش عطا) القيرغيزستاني امام (مازيا) المالديفي.
وتنص لوائح البطولة على أنه في حال تعادل أو خسارة (ابديش عطا) سيتصدر العربي فرق المجموعة وإن فاز سيتأهل العربي كأفضل مركز ثان لذلك فإن نتيجة مباراة (ابديش عطا) التي ستلعب في وقت لاحق من اليوم ستحدد المراكز.
وسجل أهداف العربي اللاعب علي خلف بالدقيقة ال40 واللاعب جمعة عبود بالدقيقة ال49 واللاعب حمزة خابا بالدقيقة ال69 فيما سجل هدفي اركاداج اللاعب بيجينك اكماميدوف بالدقيقتين ال84 وال97.
ويتأهل المركز الاول من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي بالاضافة إلى أفضل ثلاثة أندية حصلت على المركز الثاني من المجموعات الخمس بالبطولة. (النهاية)

س ع د / ط أ ب




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