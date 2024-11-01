العربي الكويتي يتأهل الى ربع نهائي دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم بفوزه على اركاداج التركمانستاني (3-2)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 11 (كونا) -- تأهل نادي العربي الكويتي اليوم الجمعة الى الدور ربع النهائي من دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم
بعد فوزه على نظيره اركاداج التركمانستاني بنتيجة (3-2) ضمن مباريات
الجولة الثالثة والاخيرة من المجموعة الثانية والتي يستضيفها النادي العربي حاليا.
وعبر العربي الى الدور القادم رسميا لكن الى الآن لم يتم تحديد المركز الاول والثاني حيث تنتظر نتيجة مباراة
(ابديش عطا) القيرغيزستاني امام (مازيا) المالديفي.
وتنص لوائح البطولة على أنه في حال تعادل أو خسارة (ابديش عطا) سيتصدر العربي فرق المجموعة وإن فاز سيتأهل العربي كأفضل مركز ثان لذلك فإن نتيجة مباراة (ابديش عطا) التي ستلعب في وقت لاحق من اليوم ستحدد المراكز.
وسجل أهداف العربي اللاعب علي خلف بالدقيقة ال40 واللاعب جمعة عبود بالدقيقة ال49 واللاعب حمزة خابا بالدقيقة ال69 فيما سجل هدفي اركاداج اللاعب بيجينك اكماميدوف بالدقيقتين ال84 وال97.
ويتأهل المركز الاول من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي بالاضافة إلى أفضل ثلاثة أندية حصلت على المركز الثاني من المجموعات الخمس بالبطولة. (النهاية)
س ع د / ط أ ب
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