العراق يعلن خفض إنتاجه النفطي إلى 3ر3 مليون برميل يوميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 1 - 11 (كونا) -- أعلن العراق اليوم الجمعة خفض إنتاجه من النفط الخام إلى 3ر3 مليون برميل نفط
يوميا إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي منه.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن قرار خفض الإنتاج يأتي انسجاما مع التزام العراق بقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول المتحالفة ضمن اتفاقية التعاون المشترك المتعلقة بالخفض الطوعي للانتاج النفطي.
وأوضحت الوزارة أن الخفض سيستمر في الأشهر المقبلة لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها ولتعويض الفائض المنتج في الأشهر الماضية مبينة أن الهدف من كل ذلك هو تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وجدد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ووزير النفط العراقي حيان عبدالغني في 27 أكتوبر الماضي التزام بلادهما باتفاق خفض إنتاج النفط الخام المبرم ضمن مجموعة (أوبك بلس) بما في ذلك التخفيضات الطوعية والتعويض عن الزيادة في الانتاج وفق الجدول المحدث الذي قدمته وزارة النفط إلى منظمة (أوبك).
وسبق لبغداد أن أكدت للأمين العام لمنظمة (أوبك) هيثم الغيص أثناء زيارته إلى بغداد في 29 أغسطس الماضي التزامها بالسياسات العامة للمنظمة فيما يتعلق بإنتاج النفط وما يتم تحديده في إطار مجموعة (أوبك بلس). (النهاية)
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