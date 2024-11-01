Friday, 01 November 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق يعلن خفض إنتاجه النفطي إلى 3ر3 مليون برميل يوميا

11/1/2024 2:52:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 1 - 11 (كونا) -- أعلن العراق اليوم الجمعة خفض إنتاجه من النفط الخام إلى 3ر3 مليون برميل نفط يوميا إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي منه.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن قرار خفض الإنتاج يأتي انسجاما مع التزام العراق بقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول المتحالفة ضمن اتفاقية التعاون المشترك المتعلقة بالخفض الطوعي للانتاج النفطي.
وأوضحت الوزارة أن الخفض سيستمر في الأشهر المقبلة لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها ولتعويض الفائض المنتج في الأشهر الماضية مبينة أن الهدف من كل ذلك هو تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وجدد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ووزير النفط العراقي حيان عبدالغني في 27 أكتوبر الماضي التزام بلادهما باتفاق خفض إنتاج النفط الخام المبرم ضمن مجموعة (أوبك بلس) بما في ذلك التخفيضات الطوعية والتعويض عن الزيادة في الانتاج وفق الجدول المحدث الذي قدمته وزارة النفط إلى منظمة (أوبك).
وسبق لبغداد أن أكدت للأمين العام لمنظمة (أوبك) هيثم الغيص أثناء زيارته إلى بغداد في 29 أغسطس الماضي التزامها بالسياسات العامة للمنظمة فيما يتعلق بإنتاج النفط وما يتم تحديده في إطار مجموعة (أوبك بلس). (النهاية)

ع ح ه / م م ج




MENAFN01112024000071011013ID1108842550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث