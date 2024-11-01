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ابتكار روسي جديد لعلاج كسور القفص الصدري

11/1/2024 2:52:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 1 - 11 (كونا) -- ابتكر علماء من جامعة (سورغوت) الحكومية الروسية تقنية جديدة لعلاج الاصابة الداخلية لكسور القفص الصدري تهدف إلى تقليل خطر المضاعفات وتقليص فترة التعافي مما يزيد من فرص بقاء المرضى على قيد الحياة وحصلت هذه التقنية "براءة اختراع" نظرا لفعاليتها وأمانها.
وأوضحت جامعة (سورغوت) عبر تصريح صحفي نشرته مجلة العلوم الطبية الروسية اليوم الجمعة أن التقنية تعتمد على "التثبيت المؤقت للكسور" من خلال تدخل جراحي بسيط داخل النخاع.
وأشار أحد معدي الدراسة سيرغي غليناني إلى أن هذه التقنية تشمل عمل ثقوب صغيرة لإدخال عنصر التثبيت في العظم في الاتجاه المعاكس بدءا من نهاية العظم مما يساعد في الحفاظ على سلامة الأنسجة الرخوة وضمان استعادة التنفس الطبيعي في أسرع وقت.
وأكد غليناني أن الإصابات في القفص الصدري التي تشمل الضرر للأعضاء الحيوية كالقلب والرئتين تتطلب عناية خاصة حيث أن طرق العلاج التقليدية غالبا ما ترتبط بمخاطر عالية وتؤدي إلى إبطاء عملية الشفاء مضيفا أن الفريق سعى إلى تكييف تقنيات تثبيت العظام لتقليل التدخل الجراحي لكسور الأضلاع مع مراعاة خصوصية تشريح الصدر.
وأشار العلماء الروس إلى أن هذه التقنية تساهم في تقليل مضاعفات الصدمة لدى المرضى وتقصير فترة الاعتماد على التهوية الاصطناعية ما يقلل من مدة الإعاقة.
وأكدت جامعة (سورغوت) أن كسور الأضلاع تمثل الإصابة الأكثر شيوعا بنسبة تتراوح بين 40 و92 بالمئة من إصابات الصدر وغالبا ما تكون مصحوبة بآلام طويلة تؤثر سلبا على جودة حياة المرضى.
ووفقا للدراسة تصنف إصابات الصدر إلى نوعين رئيسيين الصدمات غير المباشرة التي تحدث نتيجة لحوادث السيارات أو السقوط وتمثل النسبة الأكبر من الإصابات والصدمات المفتوحة الناتجة عن الإصابات بالسكاكين أو الأسلحة النارية وتشكل نسبة أقل لكن بزيادة خطر الوفاة. (النهاية)

د ا ن / ح م ف




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