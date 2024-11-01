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دوري اليد التمهيدي: انتصارات للصليبيخات والفحيحيل والنصر بانطلاق الاسبوع السادس

11/1/2024 2:52:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 11 (كونا) -- حقق نادي الصليبيخات اليوم الجمعة الفوز على الساحل بنتيجة 36/24 وكذلك تمكن الفحيحيل من الفوز على اليرموك بنتيجة 30/26 وأخيرا حقق النصر الفوز على خيطان بنتيجة 34/33 بانطلاق الاسبوع السادس للدوري العام (التمهيدي) لكرة اليد الكويتي للموسم 2024/2025.
وعلى صالة سعد العبدالله وعلى الرغم من إنهائه الشوط الأول متقدما بالنتيجة 12/13 تمكن الصليبيخات من قلب الطاولة على الساحل بالشوط الثاني محققا الفوز بنتيجة 36/24 حيث وصل للانتصار الرابع مقابل هزيمتين فيما تعرض الساحل للهزيمة السادسة على التوالي بالدوري.
وفي المباراة الثانية تمكن الفحيحيل من إلحاق الهزيمة بـاليرموك وأنهى الشوط الأول متقدما بالنتيجة 15/11 وواصل أفضليته بالشوط الثاني محققا الفوز بنتيجة 30/26 ليصل للانتصار الثالث مقابل 3 هزائم فيما تعرض اليرموك للخسارة الخامسة له بالدوري.
وفي ختام مباريات اليوم تمكن النصر من تحقيق فوز مثير وصعب على خيطان بنتيجة 34/33 وانتهى الشوط الأول 15/14 لمصلحة النصر ليواصل أفضليته بالشوط الثاني محققا فوزا صعبا وهو ثالث انتصاراته مقابل هزيمتين فيما تعرض خيطان للخسارة الرابعة مقابل انتصارين فقط بالدوري.
وتستكمل مباريات الأسبوع السادس غدا السبت بمواجهتي القرين مع التضامن والسالمية مع القادسية في حين يستمر تأجيل مباريات كل من الكويت وكاظمة لارتباطهما بمعسكرات استعدادية للمشاركة بالبطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري والمقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.(النهاية)

ح م ش / ط أ ب




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