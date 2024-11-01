دوري اليد التمهيدي: انتصارات للصليبيخات والفحيحيل والنصر بانطلاق الاسبوع السادس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 11 (كونا) -- حقق نادي الصليبيخات اليوم الجمعة الفوز على الساحل بنتيجة 36/24 وكذلك تمكن الفحيحيل من الفوز على اليرموك بنتيجة 30/26 وأخيرا حقق النصر الفوز على خيطان بنتيجة 34/33 بانطلاق الاسبوع السادس للدوري العام (التمهيدي) لكرة اليد الكويتي للموسم 2024/2025.
وعلى صالة سعد العبدالله وعلى الرغم من إنهائه الشوط الأول متقدما بالنتيجة 12/13 تمكن الصليبيخات من قلب الطاولة على الساحل بالشوط الثاني محققا الفوز بنتيجة 36/24 حيث وصل للانتصار الرابع مقابل هزيمتين فيما تعرض الساحل للهزيمة السادسة على التوالي بالدوري.
وفي المباراة الثانية تمكن الفحيحيل من إلحاق الهزيمة بـاليرموك وأنهى الشوط الأول متقدما بالنتيجة 15/11 وواصل أفضليته بالشوط الثاني محققا الفوز بنتيجة 30/26 ليصل للانتصار الثالث مقابل 3 هزائم فيما تعرض اليرموك للخسارة الخامسة له بالدوري.
وفي ختام مباريات اليوم تمكن النصر من تحقيق فوز مثير وصعب على خيطان بنتيجة 34/33 وانتهى الشوط الأول 15/14 لمصلحة النصر ليواصل أفضليته بالشوط الثاني محققا فوزا صعبا وهو ثالث انتصاراته مقابل هزيمتين فيما تعرض خيطان للخسارة الرابعة مقابل انتصارين فقط بالدوري.
وتستكمل مباريات الأسبوع السادس غدا السبت بمواجهتي القرين مع التضامن والسالمية مع القادسية في حين يستمر تأجيل مباريات كل من الكويت وكاظمة لارتباطهما بمعسكرات استعدادية للمشاركة بالبطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري والمقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.(النهاية)
ح م ش / ط أ ب
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