الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرنيا بقيمة 425 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 1 – 11 (كونا) -– أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الأوكرانية ضد الهجمات الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان صحفي أن تلك المساعدات الإضافية تعد الدفعة ال69 من المعدات التي تقدمها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.
وأضاف البيان أن الحزمة الجديدة ستقدم قدرات إضافية لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحا بما في ذلك صواريخ
اعتراضية للدفاع الجوي وذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية ومركبات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات.
وذكر البيان أن المساعدات تشمل كذلك قدرات مضادة للدروع وصواريخ (ستينغر) المضادة للطائرات ومركبات تكتيكية ومعدات للتصدي للطائرات المسيرة وقطع غيار ومعدات للخدمات والنقل والتدريب.
وأكد البيان أن "الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع حوالي 50 من الحلفاء والشركاء من خلال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية لتلبية متطلبات ساحة المعركة التي تشتد الحاجة إليها في أوكرانيا والدفاع ضد العدوان الروسي". (النهاية)
ا م م / م م ج
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