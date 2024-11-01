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الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرنيا بقيمة 425 مليون دولار

11/1/2024 2:52:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 1 – 11 (كونا) -– أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الأوكرانية ضد الهجمات الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان صحفي أن تلك المساعدات الإضافية تعد الدفعة ال69 من المعدات التي تقدمها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.
وأضاف البيان أن الحزمة الجديدة ستقدم قدرات إضافية لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحا بما في ذلك صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي وذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية ومركبات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات.
وذكر البيان أن المساعدات تشمل كذلك قدرات مضادة للدروع وصواريخ (ستينغر) المضادة للطائرات ومركبات تكتيكية ومعدات للتصدي للطائرات المسيرة وقطع غيار ومعدات للخدمات والنقل والتدريب.
وأكد البيان أن "الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع حوالي 50 من الحلفاء والشركاء من خلال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية لتلبية متطلبات ساحة المعركة التي تشتد الحاجة إليها في أوكرانيا والدفاع ضد العدوان الروسي". (النهاية)

ا م م / م م ج



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