تايلاند تدعو للسلام في الشرق الأوسط حفاظا على سلامة المدنيين الأبرياء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 1 - 11 (كونا) -- دعا وزير
الخارجية التايلاندي ماريس سانغيامبونغسا اليوم الجمعة جميع الأطراف المنخرطة في الصراع بالشرق الأوسط إلى العودة إلى مسار السلام من أجل حماية المدنيين الأبرياء المتأثرين بتصاعد العنف.
وأشار سانغيامبونغسا في بيان مقتضب صادر عنه إلى أن الصراع أودى بحياة أربعة تايلانديين وإصابة آخر جراء إطلاق صواريخ
بالقرب من الحدود بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان.
وفي بيان منفصل صدر عن وزارة الخارجية التايلاندية يوم أمس الخميس أعربت تايلاند عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في المنطقة خصوصا في قطاع غزة ولبنان والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.
وذكر البيان أن تايلاند طلبت من جميع الأطراف السعي الجاد لإبرام اتفاق ايقاف إطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الاسرى بمن فيهم الرعايا التايلانديين.
وأكد البيان على التزام تايلاند كعضو في الأمم المتحدة ومساهم في بعثات حفظ السلام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحث جميع الأطراف على ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام وعمال الإغاثة الإنسانية.
وشدد البيان على أن الأوضاع الراهنة تتطلب تضامنا دوليا واستجابة موحدة داعيا إلى "حل الصراع المستمر من خلال الحوار السلمي على أساس القانون الدولي وحل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمان". (النهاية)
ع ا ب / ح م ف
MENAFN01112024000071011013ID1108842545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.