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تايلاند تدعو للسلام في الشرق الأوسط حفاظا على سلامة المدنيين الأبرياء

11/1/2024 2:52:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 1 - 11 (كونا) -- دعا وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانغيامبونغسا اليوم الجمعة جميع الأطراف المنخرطة في الصراع بالشرق الأوسط إلى العودة إلى مسار السلام من أجل حماية المدنيين الأبرياء المتأثرين بتصاعد العنف.
وأشار سانغيامبونغسا في بيان مقتضب صادر عنه إلى أن الصراع أودى بحياة أربعة تايلانديين وإصابة آخر جراء إطلاق صواريخ بالقرب من الحدود بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان.
وفي بيان منفصل صدر عن وزارة الخارجية التايلاندية يوم أمس الخميس أعربت تايلاند عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في المنطقة خصوصا في قطاع غزة ولبنان والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.
وذكر البيان أن تايلاند طلبت من جميع الأطراف السعي الجاد لإبرام اتفاق ايقاف إطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الاسرى بمن فيهم الرعايا التايلانديين.
وأكد البيان على التزام تايلاند كعضو في الأمم المتحدة ومساهم في بعثات حفظ السلام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحث جميع الأطراف على ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام وعمال الإغاثة الإنسانية.
وشدد البيان على أن الأوضاع الراهنة تتطلب تضامنا دوليا واستجابة موحدة داعيا إلى "حل الصراع المستمر من خلال الحوار السلمي على أساس القانون الدولي وحل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمان". (النهاية)

ع ا ب / ح م ف




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