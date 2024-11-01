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انطلاق فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى الشباب الإفريقي في الجزائر بمشاركة 49 دولة

11/1/2024 2:52:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 1 - 11 (كونا) -- انطلقت بمدينة (وهران) غربي الجزائر اليوم الجمعة فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى الشباب الإفريقي بمشاركة نحو 500 شاب وشابة من 49 دولة إفريقية وذلك بمناسبة إحياء اليوم الإفريقي للشباب المصادف الأول من نوفمبر.
وتنظم النسخة الرابعة للمنتدى تحت شعار (تعليم إفريقي يواكب القرن ال21: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل لمدى الحياة وعالي الجودة وملائم لإفريقيا).
وخلال هذا الحدث الشبابي القاري الذي يستمر أربعة أيام ويتضمن سلسلة من الجلسات والورشات ستتم مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالتعليم كعامل رئيسي في تنمية الشباب الإفريقي فضلا عن تنظيم الشباب وتمثيلهم والتشغيل وقطاع الأعمال والصحة والثقافة.
كما سيتم التطرق إلى أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والميثاق الإفريقي للشباب في عامه العشرين والتنمية وكذلك الرقمنة والابتكار.
ومن جانبه قال وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرحمن حماد في كلمته بافتتاح المنتدى إن "التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجهها القارة الإفريقية تحتم تكافلا واسعا للحكومات والمجتمع المدني الذي يشكل الشباب نواته الرئيسية".
وأوضح الوزير حماد أنه "يجب أن تلائم مناهج التعليم الإفريقي متطلبات القرن ال21 من أجل السماح للشباب المرشح لقيادة القارة نحو التطور والازدهار بالتسلح بالمعرفة اللازمة التي تمكنه من رفع التحدي".
وأضاف "يعتبر هذا المنتدى فرصة قوية لشباب إفريقيا من أجل تبادل الخبرات وصياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات القارة وتعزيز التعاون في ميدان التعليم ومناهجه للوصول إلى أفضل السبل لتكوين شباب يحسن استغلال كفاءاته وقدراته الكامنة ما يمكنه من قيادة قارتنا الإفريقية إلى مستقبل أفضل لأن التعليم هو المحرك الرئيسي للتنمية".
وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن منذ بضعة أسابيع عن فوز الجزائر بشرف تنظيم منتدى شباب عموم إفريقيا في نسخته الرابعة إثر ترشحها لاحتضان هذا الحدث الشبابي المهم في القارة الإفريقية عبر ملف تم إعداده بإشراف من المجلس الأعلى للشباب بالتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة. (النهاية)

م ر / ر ج



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