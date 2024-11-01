انطلاق فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى الشباب الإفريقي في الجزائر بمشاركة 49 دولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 1 - 11 (كونا) -- انطلقت بمدينة (وهران) غربي الجزائر اليوم الجمعة فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى الشباب الإفريقي بمشاركة نحو 500 شاب وشابة من 49 دولة إفريقية وذلك بمناسبة إحياء اليوم الإفريقي للشباب المصادف الأول من نوفمبر.
وتنظم النسخة الرابعة للمنتدى تحت شعار (تعليم إفريقي يواكب القرن ال21: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل لمدى الحياة وعالي الجودة وملائم لإفريقيا).
وخلال هذا الحدث الشبابي القاري الذي يستمر أربعة أيام ويتضمن سلسلة من الجلسات والورشات ستتم مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالتعليم كعامل رئيسي في تنمية الشباب الإفريقي فضلا عن تنظيم الشباب وتمثيلهم والتشغيل وقطاع الأعمال والصحة والثقافة.
كما سيتم التطرق إلى أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والميثاق الإفريقي للشباب في عامه العشرين والتنمية وكذلك الرقمنة والابتكار.
ومن جانبه قال وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرحمن حماد في كلمته بافتتاح المنتدى إن "التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجهها القارة الإفريقية تحتم تكافلا واسعا للحكومات والمجتمع المدني الذي يشكل الشباب نواته الرئيسية".
وأوضح الوزير حماد أنه "يجب أن تلائم مناهج التعليم الإفريقي متطلبات القرن ال21 من أجل السماح للشباب المرشح لقيادة القارة نحو التطور والازدهار بالتسلح بالمعرفة اللازمة التي تمكنه من رفع التحدي".
وأضاف "يعتبر هذا المنتدى فرصة قوية لشباب إفريقيا من أجل تبادل الخبرات وصياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات القارة وتعزيز التعاون في ميدان التعليم ومناهجه للوصول إلى أفضل السبل لتكوين شباب يحسن استغلال كفاءاته وقدراته الكامنة ما يمكنه من قيادة قارتنا الإفريقية إلى مستقبل أفضل لأن التعليم هو المحرك الرئيسي للتنمية".
وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن منذ بضعة أسابيع عن فوز الجزائر بشرف تنظيم منتدى شباب عموم إفريقيا في نسخته الرابعة إثر ترشحها لاحتضان هذا الحدث الشبابي المهم في القارة الإفريقية عبر ملف تم إعداده بإشراف من المجلس الأعلى للشباب بالتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة. (النهاية)
م ر / ر ج
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