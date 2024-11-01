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لا تضارب بين اشتراطات رخص البناء والامتثال

11/1/2024 2:51:21 PM
(MENAFN- Al Watan) شدد مهندسون على أنه لا تضارب بين رخص البناء وشهادة الامتثال، موضحين أن جميع عناصر رخص البناء، ممتثلة، عند تطبيقها على أرض الواقع، كما هي مُرفق في المخططات.
وأوضحوا أن الالتزام بما ورد في رخصة البناء يؤكد أن البناء يستطيع الحصول على شهادة الامتثال، وأن عدم حصوله يعود إلى الإحداثات أو التدخلات اللاحقة للرخصة والتي تنطوي في كثير من الأحيان على تشوه بصري يتعارض مع منحه هذه الشهادة.
وشهادة الامتثال هي وثيقة رسمية تثبت امتثال المبنى للمعايير والقواعد، التي تسهم في الحد من التشوهات البصرية بالمباني السكنية والتجارية، وإبراز المظهر الجمالي والحضاري، على جميع مباني المملكة.
وتصدر هذه الشهادة لجميع المباني الجديدة والقديمة، وفقًا لعدد من الشروط والمعايير، لضمان أن المبنى يلتزم بالحد الأدنى من معالجة جميع التشوهات البصرية، وتحسين مظهر الشارع.
ويشترط للحصول على شهادة ((الامتثال))، إزالة التشوهات البصرية والعناصر الإضافية غير الموجودة في الرخصة أساسًا.
ومن بين أكثر أسباب، عدم الحصول على شهادة ((الامتثال))، بقاء أجهزة التكييف في الواجهة.
وركز هؤلاء المهندسين على أن البلديات لا تطلب بشكل مباشر تغييرا في شكل المبنى أو تعديله، إنما امتثاله للمخطط ورخصة البناء فقط، وإزالة التشوهات في الواجهات.
الهويات العمرانية
ربطت شهادة الامتثال بمنصة ((إيجار))، وربطت المخالفات على منصة ((ممتثل))، وربطت بنود التفحص مع المخالفات، وتم تدريب المكاتب الهندسية على خدمة إصدار شهادة الامتثال للمباني، وإرسال رسائل قصيرة لملاك المباني.
واعتمدت وزارة البلديات والإسكان نماذج للواجهات التصميمية للهويات العمرانية، وذلك بالعمل مع مركز دعم هيئات التطوير، كما صممت عدة آليات معالجة، وحددت عدة سيناريوهات لتنفيذ الموجهات التصميمية للهويات العمرانية في مناطق المملكة.
أسلاك ومكيفات
أبان المهندس مقداد الشايب أن البلديات تطلب شهادة امتثال لما هو قائم من غير تغيير أي عنصر على المخططات المصدرة رخصها مسبقًا، وتعني الامتثال بالمخطط على أرض الواقع.
وبين أن الواقع يثبت أن بعض المحال التجارية والعمائر قد لا تحصل على شهادة امتثال بسبب وجود أسلاك ومكيفات في الواجهات، مما يعطي إيحاء بعدم التنظيم والتشوه البصري والعشوائية.
ولفت إلى أنه في حال وجود أي تنظيمات أو تعديلات مستقبلية، لا يتم الطلب من الملاك أي تعديل للموجود نظاميًا، ولا يتم منح شهادة الامتثال إلا عند معالجة التشوهات، ولا تطلب البلديات أي تعديل على أي مبنى قائم مطابق للمخططات المصدرة من مكتب هندسي معتمد، مؤكدًا أن هناك كود ((تنظيمي)) للواجهات لكل منطقة.
تعديلات بسب التشغيل
بين المهندس عمار البطاط، أن شهادة ((الامتثال))، تشترط تحسين التشوهات ومعالجتها، وهي تشوهات قد تنجم عن وحدات التكييف، أو مواسير المياه، أو أي تشويه في الواجهة، وليس بسبب شكل الواجهة، وإنما بسبب ما يطرأ على المبنى من تعديلات بسبب التشغيل، ويكون ذلك بطرق عشوائية، وليست جمالية، وتحدث تشوهًا في المبنى.
مراحل تطبيق شهادة الامتثال
المرحلة الأولى (18 شهرًا):
التطبيق على المباني الواقعة على الشوارع المحددة من قبل الأمانات، إضافة إلى الشوارع المختارة من الأمانة للشوارع ذات الأولوية
المرحلة الثانية (12 شهرًا):
التطبيق على جميع المباني على الشوارع التجارية أقل من 40 مترًا
المرحلة الثالثة (12 شهرًا):
التطبيق على جميع المباني في الشوارع التجارية
من بين اشتراطات شهادة الامتثال:
01- عدم فتح شبابيك مخالفة لأنظمة البناء أو الاشتراطات التنظيمية للفتحات.
02- تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة ومواقف لهم أمام المنحدر.
03- تنفيذ الأرصفة جهة الشارع الرئيس حسب الأنظمة.
04- عدم وجود أسوار متهالكة وغير مكتملة.
05- عدم وجود حواجز مشوهة على سور الارتداد أو السطح.
06- عدم وجود وحدات التكييف المنفصلة في الواجهات المطلة للمباني.
07- عدم وجود تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة بالواجهة المطلة على الشوارع التجارية.
08- عدم وجود تشققات أو تلف في واجهات المباني ((دهانات، تكسيات))، ولا يوجد صدأ واضح على المواد المعدنية في الواجهات.
09- عدم وجود أطباق استقبال القنوات الفضائية على الشرفات أو واجهات المباني المطلة على الشوارع التجارية.
10- عدم وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء.
11- عدم تغطية الشرفات بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة البناء أو استخدامها لنشر الغسيل أو التخزين.
12- عدم وجود كتابات مشوهة على جدران المباني الواقعة على الشوارع التجارية.
13- عدم وضع المداخن على واجهة المبنى.
14- عدم وجود لوحات إعلانية قديمة لمحلات تجارية مغلقة.

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