لا تضارب بين اشتراطات رخص البناء والامتثال

(MENAFN
- Al Watan)
شدد مهندسون على أنه لا تضارب بين رخص البناء وشهادة الامتثال، موضحين أن جميع عناصر رخص البناء، ممتثلة، عند تطبيقها على أرض الواقع، كما هي مُرفق في المخططات.
وأوضحوا أن الالتزام بما ورد في رخصة البناء يؤكد أن البناء يستطيع الحصول على شهادة الامتثال، وأن عدم حصوله يعود إلى الإحداثات أو التدخلات اللاحقة للرخصة والتي تنطوي في كثير من الأحيان على تشوه بصري يتعارض مع منحه هذه الشهادة.
وشهادة الامتثال هي وثيقة رسمية تثبت امتثال المبنى للمعايير والقواعد، التي تسهم في الحد من التشوهات البصرية بالمباني السكنية والتجارية، وإبراز المظهر الجمالي والحضاري، على جميع مباني المملكة.
وتصدر هذه الشهادة لجميع المباني الجديدة والقديمة، وفقًا لعدد من الشروط والمعايير، لضمان أن المبنى يلتزم بالحد الأدنى من معالجة جميع التشوهات البصرية، وتحسين مظهر الشارع.
ويشترط للحصول على شهادة ((الامتثال))، إزالة التشوهات البصرية والعناصر الإضافية غير الموجودة في الرخصة أساسًا.
ومن بين أكثر أسباب، عدم الحصول على شهادة ((الامتثال))، بقاء أجهزة التكييف في الواجهة.
وركز هؤلاء المهندسين على أن البلديات لا تطلب بشكل مباشر تغييرا في شكل المبنى أو تعديله، إنما امتثاله للمخطط ورخصة البناء فقط، وإزالة التشوهات في الواجهات. الهويات العمرانية
ربطت شهادة الامتثال بمنصة ((إيجار))، وربطت المخالفات على منصة ((ممتثل))، وربطت بنود التفحص مع المخالفات، وتم تدريب المكاتب الهندسية على خدمة إصدار شهادة الامتثال للمباني، وإرسال رسائل قصيرة لملاك المباني.
واعتمدت وزارة البلديات والإسكان نماذج للواجهات التصميمية للهويات العمرانية، وذلك بالعمل مع مركز دعم هيئات التطوير، كما صممت عدة آليات معالجة، وحددت عدة سيناريوهات لتنفيذ الموجهات التصميمية للهويات العمرانية في مناطق المملكة. أسلاك ومكيفات
أبان المهندس مقداد الشايب أن البلديات تطلب شهادة امتثال لما هو قائم من غير تغيير أي عنصر على المخططات المصدرة رخصها مسبقًا، وتعني الامتثال بالمخطط على أرض الواقع.
وبين أن الواقع يثبت أن بعض المحال التجارية والعمائر قد لا تحصل على شهادة امتثال بسبب وجود أسلاك ومكيفات في الواجهات، مما يعطي إيحاء بعدم التنظيم والتشوه البصري والعشوائية.
ولفت إلى أنه في حال وجود أي تنظيمات أو تعديلات مستقبلية، لا يتم الطلب من الملاك أي تعديل للموجود نظاميًا، ولا يتم منح شهادة الامتثال إلا عند معالجة التشوهات، ولا تطلب البلديات أي تعديل على أي مبنى قائم مطابق للمخططات المصدرة من مكتب هندسي معتمد، مؤكدًا أن هناك كود ((تنظيمي)) للواجهات لكل منطقة. تعديلات بسب التشغيل
بين المهندس عمار البطاط، أن شهادة ((الامتثال))، تشترط تحسين التشوهات ومعالجتها، وهي تشوهات قد تنجم عن وحدات التكييف، أو مواسير المياه، أو أي تشويه في الواجهة، وليس بسبب شكل الواجهة، وإنما بسبب ما يطرأ على المبنى من تعديلات بسبب التشغيل، ويكون ذلك بطرق عشوائية، وليست جمالية، وتحدث تشوهًا في المبنى. مراحل تطبيق شهادة الامتثال
المرحلة الأولى (18 شهرًا):
التطبيق على المباني الواقعة على الشوارع المحددة من قبل الأمانات، إضافة إلى الشوارع المختارة من الأمانة للشوارع ذات الأولوية
المرحلة الثانية (12 شهرًا):
التطبيق على جميع المباني على الشوارع التجارية أقل من 40 مترًا
المرحلة الثالثة (12 شهرًا):
التطبيق على جميع المباني في الشوارع التجارية من بين اشتراطات شهادة الامتثال:
01- عدم فتح شبابيك مخالفة لأنظمة البناء أو الاشتراطات التنظيمية للفتحات.
02- تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة ومواقف لهم أمام المنحدر.
03- تنفيذ الأرصفة جهة الشارع الرئيس حسب الأنظمة.
04- عدم وجود أسوار متهالكة وغير مكتملة.
05- عدم وجود حواجز مشوهة على سور الارتداد أو السطح.
06- عدم وجود وحدات التكييف المنفصلة في الواجهات المطلة للمباني.
07- عدم وجود تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة بالواجهة المطلة على الشوارع التجارية.
08- عدم وجود تشققات أو تلف في واجهات المباني ((دهانات، تكسيات))، ولا يوجد صدأ واضح على المواد المعدنية في الواجهات.
09- عدم وجود أطباق استقبال القنوات الفضائية على الشرفات أو واجهات المباني المطلة على الشوارع التجارية.
10- عدم وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء.
11- عدم تغطية الشرفات بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة البناء أو استخدامها لنشر الغسيل أو التخزين.
12- عدم وجود كتابات مشوهة على جدران المباني الواقعة على الشوارع التجارية.
13- عدم وضع المداخن على واجهة المبنى.
14- عدم وجود لوحات إعلانية قديمة لمحلات تجارية مغلقة.
MENAFN01112024000089011017ID1108842517