أسعار الذهب تستقر مع افتتاح التعاملات الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت أسعار الذهب استقرارًا مع افتتاح التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2747.52 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2755.70 دولار.
واستقرت أسعار الذهب بعد أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ تموز، مع قيام المتداولين بجني الأرباح قرب مستويات قياسية مرتفعة، وبيانات أميركية قوية أضعفت مبررات المزيد من التيسير النقدي، وفقا لوكالة (بلومبيرغ).
وضمن المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.65 دولار للأوقية، وكذلك استقر البلاتين عند 987.64 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.42 بالمئة إلى 1101.00 دولار، مسجلًا أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.
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