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أسعار الذهب تستقر مع افتتاح التعاملات الآسيوية

11/1/2024 2:50:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شهدت أسعار الذهب استقرارًا مع افتتاح التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة.


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2747.52 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2755.70 دولار.


واستقرت أسعار الذهب بعد أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ تموز، مع قيام المتداولين بجني الأرباح قرب مستويات قياسية مرتفعة، وبيانات أميركية قوية أضعفت مبررات المزيد من التيسير النقدي، وفقا لوكالة (بلومبيرغ).


وضمن المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.65 دولار للأوقية، وكذلك استقر البلاتين عند 987.64 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.42 بالمئة إلى 1101.00 دولار، مسجلًا أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

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